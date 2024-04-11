Олександр Савін виступає на засіданні Южноукраїнської міської ради, скриншот з телеграм-каналу «Пелюх»

Виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін подав декларацію про доходи за 2023 рік. За рік він заробив понад 1,5 мільйонів гривень.

Дана інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляють «НикВести».

З 2021 року посадовець володіє у селищі Костянтинівка житловим будинком на 277,5 квадратних метри та земельною ділянкою площею 1182 квадратних метри. У селі Бузьке в нього задекларована у власності кімната на 49,9 квадратних метри та ще дві земельні ділянки площею 82 і 48 квадратних метри.

Дружина Наталія Савіна задекларувала земельну ділянку на 100 квадратних метри та торгівельний павільйон на 15 квадратних метри в місті Южноукраїнськ.

З 2018 року Олександр Савін їздить на Hyundai Santa Fe вартістю понад 142 тисяч гривень. Але в липні 2022 року він придбав собі Mercedes-Benz E-Class E 250 2015 року випуску за 700 тисяч гривень.

Скриншот з декларації Олександра Савіна

Скільки заробив голова суду в Южноукраїнську у 2023 році?

У 2023 році Олександр Савін отримав дохід у розмірі 1 мільйона 580 тисяч 112 гривень — щомісяця він отримував 131 тисячу 676 гривень. У лютому 2024 року він задекларував також 500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

А дружина посадовця за минулий рік задекларувала пенсію в розмірі 71 тисячі 870 гривень.

Готівкою посадовець зберігає 42 тисячі 681 гривню, ще 344 тисячі 914 гривень знаходиться на його банківському рахунку.

Варто нагадати, що судді Олександру Савіну було присвоєно звання «Почесного громадянина». В серпні 2023 року жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання.

До цього Олександр Савін потрапив у скандал, його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.

Що у деклараціях миколаївських суддів?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.