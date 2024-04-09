Марина Мавродієва нагороджує працівників апарату суду почесними грамотами, фото: Господарський суд Миколаївської області

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Дана інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій.

У власності в Марини Мавродієвої дві квартири в Миколаєві площею 49 та 53,5 квадратних метри. Також вона має гараж з підвалом на 40 квадратних метрів, який купила у 2010 році.

У власності її чоловіка Олександра задекларовано три земельні ділянки: на 940 квадратних метрів у Миколаєві, на 1144 квадратних метрів у селі Мішково-Погорілове, на 2481 квадратних метрів у Петрово-Солонисі. Чоловік також має право на користування земельною ділянкою площею 2500 квадратних метри, яка є власністю Веснянської ОТГ.

У Петрово-Солонисі у 2020 році Олександр Мавродієв придбав житловий будинок на 87,3 квадратних метри. Також чоловік голови суду є спільним власником квартири у Миколаєві на 44,3 квадратних метри та двох підвальних приміщень на 303,1 та 87,3 квадратних метрів.

Автомобілем, згідно декларації, Марина Мавродієва не володіє. А у власності її чоловіка вказано напівпричіп Craven Tasker V2A31.

Скільки отримала голова Господарського суду Миколаєва у 2023 році?

На посаді голови суду Марина Мавродієва заробила у 2023 році 1 мільйон 426 тисяч 433 гривні — це в середньому на місяць складало 118 тисяч 869 гривень.

За основним місцем роботи у виробничо-торговельній фірмі «Велам» Олександр Мавродієв отримав 230 тисяч 863 гривні у 2023 році. Ще 80 тисяч гривень доходу він отримав від відчуження рухомого майна.

Готівкою подружжя зберігає 100 тисяч гривень та 55 тисяч доларів. Ще 31 тисячу 765 гривень Марина Мавродієва має на банківському рахунку.

Зазначимо, будівля Господарського суду, який знаходився у приміщенні Миколаївської обласної ради, 29 березня зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу. Розгляд справ, які за підсудністю належать ГС Миколаївської області, що надійшли до 25 липня, мав завершити Господарський суд Одеської області.

Лише через майже півроку у липні 2022 року суд почав відновлювати свою діяльність. Тимчасово роботу організовали в інших приміщеннях у місті Миколаєві.

Нагадаємо також: Голова Центрального районного суду Галина Подзігун подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.