ВККСУ оприлюднила результати конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала на посади суддів місцевих судів в Миколаївській області 16 кандидатів.

За результатами проведення співбесід відповідні рекомендації ВККС отримали 16 кандидатів, пишуть «НикВести».

Конкурс був оголошений у вересні 2023 року. За його результатами до 14 судів на Миколаївщині рекомендували 16 осіб.

Зокрема пропонують призначити суддею у:

Вознесенський міськрайонний суд Марину Булкат;

Южноукраїнський міський суд Олену Волощук;

Миколаївський окружний адміністративний суд Ліну Дерев'янко;

Братський районний суд Наталю Жилу;

Баштанський районний суд Оксану Звягіна;

Господарський суд Людмилу Ільєву;

Доманівський районний суд Андрія Кащака;

Новоодеський районний суд Василя Кічулу;

Первомайський міськрайонний суд Наталію Коваленко;

Миколаївський районний суд Олену Лопіну;

Очаківський міськрайонний суд Едуарда Масюка;

Миколаївський районний суд Ірину Павленко;

Вознесенський міськрайонний суд Олексія Усікова.

Зазначимо, що з числа рекомендованих кандидатів станом на 28 травня указами Президента України 70 призначено на посаду судді вперше.

Зокрема кандидатури Олени Волощук та Василя Кічулу Володимир Зеленський погодив на посади у відповідні суди 9 травня. Перша зокрема працювала суддею загальної юрисдикції в суді Одеської області. Торік вона заробила 437 тисяч 808 гривень.

До цього Олена Волощук працювала помічницею судді Одеського апеляційного суду. В березні її кандидатуру ВРП внесла на розгляд президента.

Суддя Василь Кічула родом з Тернополя, де працював у Державному експортно-імпортному банку України. Ще у лютому Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала призначити його до суду Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйонів гривень.