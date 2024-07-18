Вручення почесної нагороди. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

На Миколаївщині військовий із села Грейгове отримав «Золотий Хрест» — почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України нагородили молодшого сержанта Віктора Кравченка, бійця 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Вручення почесної нагороди. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Військовий з Миколаївщини став на захист держави у червні 2019 року. У лавах своєї бригади брав участь в Операції об’єднаних сил на Сході України. З 24 лютого 2022 року безпосередньо обороняв Миколаївщину.

«Нагадаємо, що вже 25 лютого воїни 28 ОМБр завадили російському десанту висадитися на узбережжі біля села Коблеве. Тоді ворог втратив до 25 осіб, двох десантників було взято в полон», — зазначити у ТЦК.

Також Віктор Кравченко у складі бригади звільняв Правобережну Херсонщину. Згодом брав участь у боях на Бахмутському напрямку.

Довідково. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються військовослужбовці солдатсько-сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Нагрудний знак «Золотий хрест» Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Нагадаємо, що 6 липня в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських Сил України привітали та нагородили особовий склад. Зокрема за зразкове виконання службових обовʼязків очільник Миколаївщини Віталій Кім нагородив бійців ВМС.

Також повідомлялося, що до Дня захисників та захисниць нагородили миколаївців та військових, які брали участь в обороні міста на початку повномасштабної війни. За відвагу, відданість та незламну волю понад 70 людей отримали відзнаку «За оборону Миколаєва».