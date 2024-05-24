Віталій Кім, фото AP

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав, що на Миколаївщині станом на 24 травня збільшилось постачання електроенергії, проте в регіоні все ще змушені застосовувати графіки погодинних відключень.

Про це Віталій Кім розказав в ефірі телемарафону «Єдині Новини», — пишуть «НикВести».

— Збільшилось постачання електрики. Ми застосовуємо відключення на 2 години по чергах. На зараз ситуація стабільна, але хотілося б, щоб ми в принципі не відключались. Але ця ситуація в цілому по країні, і ми разом з усіма областями виконуємо завдання щодо відключення на дві години на добу по декілька черг, - сказав Віталій Кім.

Вчора ввечері в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».