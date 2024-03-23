Підприємство «Миколаївелетротранс». Фото «НикВести»

Вісім з 18 миколаївців, які нещодавно отримали свідоцтва про закінчення навчання на водіїв трамваїв та тролейбусів, виходять на маршрути.

Про це повідомив Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана в ефірі ТРК «МАРТ».

Вісім випускників «Миколаївелектротрансу» здали іспити в сервісному центрі МВС і отримали права на категорію «Т», пʼять з них вже в суботу 23 березня вперше вийшли на роботу з інструктором. За словами директора, підприємство продовжує роботу з набору нових водіїв, адже кількість транспорту збільшується завдяки закупівлі та оновленню рухомого складу.

Юрій Сметана додав, що після відновлення курсів з навчання водіїв, вже навчили 52 людини.

— Зараз ми вже провели першу співбесіду з бажаючими, на яку прийшло 20 людей. Ми будемо набирати і групи тролейбусів, і трамваїв. Тому чекаємо миколаївців, які бажають долучитися до роботи в нашому підприємстві, — додав він.

Під час навчання студенти отримують стипендію в розмірі 7 тисяч 100 гривень в місяць. З 1 квітня, студенти вже отримуватимуть 8 тисяч гривень в місяць. Навчання триває 14 тижнів. Після цього студенти складають іспит на підприємстві та сервісному центру, а також проходять стажування з інструктором на лінії.

Раніше повідомлялось, що на одному з маршрутів в Миколаєві за місяць з'явиться тролейбус з автономним ходом. Його переробили з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами.