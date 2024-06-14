Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У четвер, 13 червня, на Одещині прикордонники затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі. Вони намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.

«Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на більш менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови», – повідомив він

За словами Демченка, наразі чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, перевіряють. Також проти водія правоохоронці порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.

Андрій Демченко. Скриншот з трансляції телемарафону

Нагадаємо, що у Закарпатській області у неділю, 9 червня, автомобіль ГАЗ-66 на чорних номерах незаконно в'їхав на угорську територію.