Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Росіяни за останні дні здійснили схожі ракетні удари по Миколаєву та Одесі, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що росіяни не припиняють тиску на мирне населення та інфраструктуру півдня України.

— Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику чи тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення та інфраструктуру південних регіонів України. Вони просували цей наратив тиску на південь ще перед початком передвиборчої кампанії в РФ і зараз продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає «русский мир», — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак. Вони випускали ракети в ідентичні місця, витримуючи невелику паузу між обстрілами. Таким чином, агресор намагався завдати якомога більшої шкоди серед працівників рятувальних служб та мирного населення.

— Пауза між одним і другим ударом саме передбачає прибуття на місце події відповідних служб і їх негайне реагування. Саме тому під час візиту міністра в Одесу відбувалася нарада з приводу відпрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, в тому числі співробітників екстрених служб. Завдяки цьому вдалося уникнути подібної трагедії в Миколаєві безпосередньо. Пауза була всього декілька хвилин, дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався поцілити в саме місто Миколаїв і один з його районів, промисловий, — пояснила речниця ОК «Південь».

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу Миколаєва 17 березня та вбивства 50-річного чоловіка.