Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами. Скриншот з відео.

Президент України Володимир Зеленський вважає не найкращім варіант проведення референдуму, де українці могли б обрати мир в обмін на території.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам французских ЗМІ.

Журналіст спитав чи розглядає українська влада можливість проведення референдуму, где громадяни могли б проголосувати за мир в обмін на території. Голова держави назвав цей варіант «не найкращим».

— Потрібно, щоб український народ бажав цього. Скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним і для нього це буде перемога: забрати частину наших територій, — сказав Володимир Зеленський.

При цьому він додав, що у такому випадку конфлікт буде заморожений і пізніше російська армія може знову прийти в Україну з війною.

— Тому це дуже дуже складне питання. Я вважаю що не всі території треба відвойовувати руками та зброєю, на це можна витратити багато часу і людей. Це не дуже добре і тому я вважаю дипломатично можна відвойовувати свої території, — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на рамках саміту G7 в Італії назвав вимоги російського лідера щодо припинення бойових дій «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ.

Як відомо, 14 червня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До цього в травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».

Пізніше голова держава заявив, що бачить лише одну модель перемовин Володимиром Путіним — щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.