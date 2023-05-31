У Вознесенську, 27 та 28 травня, миколаївські футболісти взяли срібло та бронзу на другому фіналі Кубку начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма «Разом до перемоги».

Про це Асоціація футболу Миколаївської області написали на своєму сайті.

На стадіоні міста Вознесенськ за головний трофей змагалися команди вікової категорії U-12, 2011-2012 року народження.

Чемпіонат був організований Асоціацією футболу Миколаївської області (АФМО) під патронатом начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За результатами матчів у Вищій лізі перше та четверте місце посіли команди з міста Первомайськ «Дербі» та «Дербі-2», СДЮСШОР «Миколаїв»-2011 завоювали друге місце, трете місце взяла також команда з Миколаєва футбольної школи «Лідер».

За результатами Першої ліги у протистоянні між командами перше місце виборола команда з міста Первомайськ «Торпедо», друге місце взяла команда ДЮСШ «Первомайськ», СДЮСШОР «Миколаїв»-2012 посіли третє місце, четверте отримали ДЮСШ «Єланець».

«Усі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами, а також отримали подарунки від губернатора Віталія Кіма та Асоціації футболу Миколаївської області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Миколаївські спортсмени стали призерами на Всеукраїнських змаганнях зі стрибків на акробатичній доріжці.