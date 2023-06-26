В Миколаєві в понеділок, 26 червня, відбувся Всеукраїнський турнір з самбо серед молоді 2009-2016 років народження, які змагалися за «Кубок міста-героя».

Захід організований Миколаївською обласною організацією Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», повідомляє кореспондент «НикВести».

— Це перше змагання в ФСТ «Динамо» з початку повномасштабного вторгнення, що об'єднало 120 спортсменів з різних регіонів України. Миколаїв, як місто, яке проводило змагання, мало можливість показати свою нескореність та спортивний розвиток, де перемагають найсильніші, – сказав перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У змаганнях з командного заліку вибороли перше місце вихованці ФСТ «Динамо» Миколаєва: Єгор Пацюк, Михайло Власенко, Михайло Суворов, Матвій Матвєєв та Агакі Руслан. Друге місце зайняла збірна з Одеської області, а третє посіло місто Баштанка.

Турнір відкрили головний суддя, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України Валерій Барський, президент Миколаївської обласної національної федерації самбо України Артем Олійник та начальник Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Олександр Ноздратенко.

У своєму привітанні до спортсменів Олександр Ноздратенко підкреслив, що самбо – вид єдиноборства, про який також кажуть, «самозахист без зброї», це може зіграти велику роль в виборі професії в правоохоронних органах.

— Дуже приємно, що за підтримки «Динамо» розвивається цей вид спорту в Миколаївській області, де ми сьогодні бачимо спортивні зали, що зазнавали ударів, і які вже відновили, що не може радувати, адже ми робимо усе можливе, щоб цей вид спорту культивувався серед молоді. Тому ми сподіваємося, що самбісти в майбутньому вступлять до лав правоохоронців. А поки самбо для них - це профілактика проти підліткової злочинності, що залучає з кожним днем молодих людей, – каже Олександр Ноздратенко.

Артем Олійник розповів, що на підготовку витратили три тижні. Спортсменів запрошували із різних міст, серед яких команди з Києва, Одеси, Вінниці та Миколаєва. Всіх суперників у ваговій категорії до 46 кілограмів, переміг спортсмен Єгор Пацюк, який боровся в трьох суперечках.

— Я боровся три сутички, від яких добрі та майже звичайні враження, адже у цьому спорті я 10 років, з яких займаюся і дзюдо, проте на самбо ходжу, щоб більше набратися досвіду і покращити свої бойові знання. Тому сьогодні задоволений своїми результатами, але міг би ще краще боротися. Буваю я у різній ваговій категорії, рік назад боровся у вазі 42 кілограми, а позаминулого 38. Після літа, мабуть, буду підіймати свою вагову категорію, – Єгор Пацюк.

Він додає, що до турніру в рідному місті боровся на чемпіонаті України, де посів третє місце, після якого відпочивав та відновлював свої сили в Одесі.

Суддя Валерій Барський розповів, що з трьох вікових категорій юнаків вболівав саме за миколаївських спортсменів, в яких був цілковито впевнений.

Серед запрошених гостей були також присутні: заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміль Агабеков, депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська, командир військової частини 3039 НГУ, полковник Сергій Вакуленко.

Нагадаємо, що Миколаївський боксер став срібним призером Міжнародного турніру імені Фелікса Стамма в Польщі.

Зазначається, що 26 по 28 травня 2023 року на базі СДЮСШОР-6 пройшов відкритий чемпіонат міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.