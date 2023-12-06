Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) продовжив дозвіл на допуск спортсменів з Російської Федерації та Білорусі для участі в змаганнях під нейтральним прапором.

Рішення було ухвалене 5 грудня під час 12-го саміту Комітету в Лозанні (Швейцарія), повідомляється на сайті Комітету Олімпійських ігор.

На саміті було заявлено, що попри відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР), МОК не змінив своїх рекомендацій щодо участі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) в нинішніх складних умовах.

Було наголошено, що такий захист прав окремих спортсменів на участь у змаганнях, незважаючи на призупинення діяльності їхнього Національного олімпійського комітету (НОК), є усталеною практикою, що поважає права людини, та був реалізований у низці призупинених НОК під час минулих Олімпійських ігор.

На саміті нагадали, що діяльність ОКР довелося призупинити через одностороннє рішення про включення до його складу регіональних спортивних організацій, підпорядкованих НОК України, що є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України.

У МОК також зазначили, що участь в Олімпійських іграх спортсменів під нейтральним прапором може відбуватися лише за наявних суворих умов — вони повинні будуть відповідати усім критеріям прийнятності, які застосовуються до будь-якого олімпійського спортсмена.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний олімпійський комітет вирішив призупинити діяльність Олімпійського комітету Росії на тлі рішення щодо «регіональних спортивних організацій» на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.