Шаблістка Ольга Харлан виборола «золото» Кубка світу у Перу, Фото: ФБ Olga Kharlan

Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан здобула золото на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який проходить у столиці Перу Лімі.

Про це 11 лютого повідомив Національний олімпійський комітет України.

У фінальній сутичці українка впевнено розбила Шугар Катинку Баттаї з Угорщини.

Миколаївська шаблістка стартувала одразу з основної сітки. У чвертьфіналі українка перемогла Лізу Пустай з Угорщини (15:11), а далі здолала Елізабет Тарковськи із США (15:12). У фіналі вона розбила угорку Шугар Катінку Баттаї (15:6).

Для Ольги Харлан перемога стала 14 на етапах Кубка світу. Загалом українка має 31 нагороду на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет України нагородив миколаївську шаблістку Ольгу Харлан як переможницю конкурсу «Жінки та спорт» у номінації «Краса та слава».

Також повідомлялось, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.