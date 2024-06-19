Київське «Динамо» та New Balance представили три комплекти ігрової форми на сезон 2024/25.
Про це повідомила пресслужба ФК.
Домашня форма має біло-синій дизайн із вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору.
— Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями. Орнаменти, які повторюють елементи вишиванки підкреслюють майстерність та мистецтво, властиві як національній культурі, так і футболу у виконанні динамівських зірок різних поколінь, — йдеться в повідомленні.
Виїзна форма витримана в синьо-жовтих кольорах.
— Цього сезону ми відійшли від традиційного синьо-білого, і створили лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українського прапору, символізуючи патріотизм та солідарність. Це поєднання є маяком національної гордості, відображаючи незламний дух українського народу, — зазначили в пресслужбі клубу.
Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендингом золотого кольору.
— Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом нашого стародавнього міста. Кольори форми символізують відновлення, зростання та природну красу столиці, вшановуючи багату історію і зв’язок з природною красою одного з найдавніших і найчарівніших міст планети, — йдеться в описі.
New Balance виступає офіційним спортивним партнером ФК «Динамо» вже сьомий сезон поспіль, щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.
Колекція форм буде доступна для придбання з 20 червня в офіційних інтернет-магазинах, а також в офіційному магазину ФК «Динамо» в Києві.
Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
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Київське «Динамо» та New Balance представили три комплекти ігрової форми на сезон 2024/25.
Про це повідомила пресслужба ФК.
Домашня форма має біло-синій дизайн із вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору.
— Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями. Орнаменти, які повторюють елементи вишиванки підкреслюють майстерність та мистецтво, властиві як національній культурі, так і футболу у виконанні динамівських зірок різних поколінь, — йдеться в повідомленні.
Виїзна форма витримана в синьо-жовтих кольорах.
— Цього сезону ми відійшли від традиційного синьо-білого, і створили лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українського прапору, символізуючи патріотизм та солідарність. Це поєднання є маяком національної гордості, відображаючи незламний дух українського народу, — зазначили в пресслужбі клубу.
Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендингом золотого кольору.
— Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом нашого стародавнього міста. Кольори форми символізують відновлення, зростання та природну красу столиці, вшановуючи багату історію і зв’язок з природною красою одного з найдавніших і найчарівніших міст планети, — йдеться в описі.
New Balance виступає офіційним спортивним партнером ФК «Динамо» вже сьомий сезон поспіль, щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.
Колекція форм буде доступна для придбання з 20 червня в офіційних інтернет-магазинах, а також в офіційному магазину ФК «Динамо» в Києві.
Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.