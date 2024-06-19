Комплект нової форми «Динамо»

Київське «Динамо» та New Balance представили три комплекти ігрової форми на сезон 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ФК.

Нова домашня форма для «Динамо» Нова домашня форма для «Динамо»

Домашня форма має біло-синій дизайн із вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору.

— Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями. Орнаменти, які повторюють елементи вишиванки підкреслюють майстерність та мистецтво, властиві як національній культурі, так і футболу у виконанні динамівських зірок різних поколінь, — йдеться в повідомленні.

Виїзна форма «Динамо» Виїзна форма «Динамо»

Виїзна форма витримана в синьо-жовтих кольорах.

— Цього сезону ми відійшли від традиційного синьо-білого, і створили лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українського прапору, символізуючи патріотизм та солідарність. Це поєднання є маяком національної гордості, відображаючи незламний дух українського народу, — зазначили в пресслужбі клубу.

Ще один варіант форми Ще один варіант форми

Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендингом золотого кольору.

— Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом нашого стародавнього міста. Кольори форми символізують відновлення, зростання та природну красу столиці, вшановуючи багату історію і зв’язок з природною красою одного з найдавніших і найчарівніших міст планети, — йдеться в описі.

New Balance виступає офіційним спортивним партнером ФК «Динамо» вже сьомий сезон поспіль, щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.

Колекція форм буде доступна для придбання з 20 червня в офіційних інтернет-магазинах, а також в офіційному магазину ФК «Динамо» в Києві.

Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.