Ветеранка з Миколаївщини здобула три «золота» на столичному турнірі. Фото: Вознесенській міськраді

У спортивному турнірі «Київ Незламний» мешканка Вознесенська Ярина Аліманова виборола три золота.

Про це повідомили в Вознесенській міськраді.

Зазначається, що у Києві відбувся другий сезон спортивного турніру «Київ Незламний», в якому взяли участь понад 180 ветеранів з 10 регіонів України, курсанти військових і правоохоронці вишів та близько 150 представників силових відомств. Спортсмени брали участь у чотирьох дисциплінах: стрільбі з лука, жимі лежачі, веслуванні на тренажері та стронгмені.

Ярина Аліманова взяла участь у трьох видах змагань і продемонструвала неймовірні результати:

жим лежачи – І місце;

гребля на тренажері – І місце;

стрільба з лука – І місце.

Також у командних змаганнях з греблі на тренажерах (змішана команда Кривий ріг – Вознесенськ) – ІІ місце.

Наразі спортсменка готується до відбору на міжнародних змаганнях, які відбудуться у Ванкувері в червні.

Нещодавно вихованці футбольної школи «Лідер» 2014 року народження перемогли на чемпіонаті Миколаївської області з футзалу.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.

Зокрема, у відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.