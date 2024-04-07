У відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.

Про це повідомляє 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ у Facebook.

Зазначається, що військовий виступав у ваговій категорії до 110 кілограмів і отримав такі результати:

Присідання зі штангою – 1 місце з піднятою вагою 225 кг;

Жим штанги лежачи – 2 місце з піднятою вагою 180 кг;

Багаторазовий жим штанги лежачи – 1 місце зі штангою 75 кг на 42 повтори;

Підйом штанги на біцепс – 1 місце з піднятою вагою 70 кг.

Військовослужбовець НГУ виборов призові місця у турнірі GPC «Чемпіонат України», фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Військовослужбовець НГУ виборов призові місця у турнірі GPC «Чемпіонат України», фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Нещодавно вихованці футбольної школи «Лідер» 2014 року народження перемогли на чемпіонаті Миколаївської області з футзалу.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.