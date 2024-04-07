У відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.
Про це повідомляє 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ у Facebook.
Зазначається, що військовий виступав у ваговій категорії до 110 кілограмів і отримав такі результати:
Нещодавно вихованці футбольної школи «Лідер» 2014 року народження перемогли на чемпіонаті Миколаївської області з футзалу.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
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У відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.
Про це повідомляє 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ у Facebook.
Зазначається, що військовий виступав у ваговій категорії до 110 кілограмів і отримав такі результати:
Нещодавно вихованці футбольної школи «Лідер» 2014 року народження перемогли на чемпіонаті Миколаївської області з футзалу.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.