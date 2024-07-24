Олімпійські ігори у Парижі. Фото: АР

До Олімпійських ігор у Парижі після перевірок не допустили близько п'яти тисяч осіб. З них тисячу — через підозру в можливому втручанні в інтересах іноземної держави.

Про це повідомляє AP.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен під перевірки потрапив мільйон олімпійських волонтерів, працівників та інших осіб, які залучені до Олімпіади, а також ті, хто подавав заявки на перепустки для в'їзду вздовж берегів Сени.

«Ми тут, щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або для критики, а іноді навіть брехні про Францію та французів», — говорить Жеральд Дарманен.

Серед осіб, яких не допустили до Олімпіади, є також підозрювані в ісламському радикалізмі, лівому чи правому політичному екстремізмі, кримінальному минулому та через інші проблеми з безпекою.

«Ми не думали, що для цих людей буде гарною ідеєю працювати стюардами на стадіоні, волонтерами або супроводжувати (спортивні) команди. З одного мільйона людей 5 тисяч – це небагато, і це свідчить про глибоку роботу МВС», — відзначив французький міністр.

Зазначимо, що ігри офіційно розпочнуться 26 липня. У середу, 17 липня, очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.