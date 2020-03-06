В четверг, 5 марта, Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку с должности генпрокурора. "Слугам народа" не понравилось, что "весна пришла, а посадок все еще нет". Почему Рябошапку уволили, при чем здесь олигарх Игорь Коломойский и отставной глава офиса президента Андрей Богдан, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Как и в случае с правительством Алексея Гончарука, главными катализаторами отставки Рябошапки стали нардепы из орбиты Коломойского. 30 октября 2019 года Рябошапка заявил о новых фигурантах по делу ПриватБанка и анонсировал передачу дела в НАБУ.

На следующий же день после этого заявления в парламенте начали сбор подписей за отставку генпрокурора. Первые три подписанта – нардепы от Слуги народа Антон Поляков, Максим Бужанский и Александр Дубинский, который работал на телеканале 1+1 Коломойского. Рябошапка объяснил эту инициативу тем, что он неудобен людям олигарха. Глава фракции СН Давид Арахамия тогда заявил, что оценивать работу госорганов надо как минимум через 100 дней.

После этого сбор подписей затих и резко возобновился в конце февраля. 3 марта Бужанский зарегистрировал в Раде проект постановления о выражении недоверия Рябошапке, принятие которого автоматически влечет отставку генпрокурора. По мнению авторов документа, за более чем полгода генпрокурор "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства".

— Последней каплей, наверное, стало неподписание (подозрения - ред) по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает, — заявил журналистам Арахамия.

Поэтому для начала парламент 4 марта заслушал отчет руководителей силовых структур. Однако противники Рябошапки требовали в этот день рассмотреть и вопрос его отставки, поскольку по состоянию на среду уже было собрано более 226 подписей (большинство – СН и ОПЗЖ).

— Однако в повестке был только отчет. А поскольку список вопросов нельзя менять, то было решено провести еще одно внеочередное заседание, — рассказал LIGA.net собеседник в руководстве СН.

Накануне голосования было понятно, что у Слуги народа своими силами уволить Рябошапку не получится. Это подтвердилось во время голосования: только 179 из 248 "слуг" отдали свой голос за отставку генпрокурора. Помогли уволить Рябошапку ОПЗЖ, группы За будущее и Довіра.

Нардеп от СН Галина Янченко сообщила, что фракция не имела решения по отставке Рябошапке, депутаты голосовали на свое усмотрение. Кроме того, она допускает, что голосов за отставку Рябошапки могло бы и не хватить.

— По регламенту после выступления генпрокурор должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого он развернулся и ушел... По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты, — написала Янченко в Facebook.

Один из "слуг" не под запись объяснил мотивацию большинства неголосовавших за отставку генпрокурора.

— Со многими депутатами связывались международные донорские и грантовские структуры, с которыми они сотрудничали, и угрожали прекратить помощь. Для многих это был решающий фактор при принятии решения, - рассказывает нардеп.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что подобные кадровые решения разрушают сотрудничество Украины с МВФ.

— Дело ПриватБанка - ключевое для сотрудничества с МВФ и коллективным западом. Откат там – это крест на любом сотрудничестве, — написал он в Facebook.

3 марта Рябошапка встретился с послами стран G7, которые выступили в поддержку генпрокурора. Также за Рябошапку заступились ЕС и посольство США в Украине. В то же время в Офисе президента не слишком спешат слышать Запад.

— На днях Ермак встретился с послами и дипломатично их послал. Сказал, что мы ценим поддержку международных партнеров, но Украина - это самостоятельная страна, - рассказывает собеседник LIGA.net в ОП. По его словам, Зеленский дал "молчаливое согласие" на отставку Рябошапки, просто не вмешиваясь в процесс сбора подписей.

Публично президент прокомментировал работу Рябошапки только в день его увольнения: «Мое личное мнение очень простое: нет результата - не можешь занимать место... Какой бы ты ни был - до свидания».

— Всю неделю с Рады не вылазят представители американского посольства. Ловят за руку нардепов в столовой и говорят, что они глубоко озабочены, - отметил собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа. — Разве это нормально? Я бы взял все это и отправил в качестве ноты в офис республиканцев, — возмутился в разговоре с LIGA.net еще один собеседник в руководстве фракции СН. — Не надо этого делать. Будет повторение истории со стенограммой (Трампа). Только хуже, - отреагировал журналист. — А почему? Вы считаете это нормальным? — настаивал нардеп. Он также назвал неправильным решение назначить "реформатора на место, где нужен кризис-менеджер". — Рябошапку привел Богдан. И сейчас Ермак методично чистит команду Зеленского от всех, кто каким-то образом связан с Богданом, - рассказывает другой нардеп от СН.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. — Я иду. Но иду, чтобы вернуться, - заявил Рябошапка на заседании Рады перед своим увольнением. Исполнять обязанности генпрокурора будет первый заместитель Виталий Касько (если он не уйдет за Рябошапкой, конечно). Однако на Банковой и в Слуге народа уже активно ищут полноценную замену. 3 марта на заседании фракции, где присутствовал Зеленский, была предложена кандидатура нардепа Сергея Ионушаса.

— Не знаем, какое решение примет президент, но фракция единогласно поддерживает Ионушаса, — рассказал журналистам Арахамия. — Готов ли Ионушас взять на себя ответственность и подписать подозрение Порошенко? - спросил журналист LIGA.net одного из руководителей СН. — Да он с железным лицом подпишет и даже не моргнет, — четко ответил тот.

В то же время, в истории с новым генпрокурором может повториться ситуация с новым правительством, не исключает другой собеседник в руководстве фракции.

— Фракция поддерживает Ионушаса, но у Офиса может быть свое мнение. И опять нам могут спустить другую фамилию и попросить поддержать, ведь этого хочет президент, — объясняет он.

Параллельно с поиском нового генпрокурора в Слуге народа серьезно задумались над увольнением директора НАБУ Артема Сытника.

— Мы скоро примем законопроект Гончаренко, который позволит нам уволить Сытника, - отметил собеседник LIGA.net в СН.

Нардеп от Европейской солидарности предлагает предусмотреть увольнение директора НАБУ в случае, если он был признан судом виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

— Тактика президента меня, честно говоря, настораживает. Если мы будем воевать со всеми везде, то это ничем хорошим не закончится, — признается один из нардепов фракции Зеленского.

В свою очередь президент встретился 5 марта с послами G7 в Полтаве и заверил, что последние кадровые перестановки не повлияют на курс Украины.



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