Астронавтка, полицейская, аэроразведчица, художница, журналистки-расследовательницы, правозащитница и трансгендерная женщина рассказывают, как преодолевают сопротивление, предубеждения и собственные переживания, как относятся к гендерным вопросам и к феминизму. «Мы не можем фактом того, что женщина рожает, объяснить то, что от природы женщина лучше готовит борщ. Потому что борщ не готовят половыми органами», — говорит одна из наших героинь, исследовательница Тамара Марценюк, объясняя, что умения и способности человека не зависят от пола или гендера. В Международный день борьбы за права женщин hromadske публикует подборку наших интервью с женщинами, которые борются за гендерное равенство каждый день. «Все, о чем я думала — вау, я сейчас буду в космосе» — астронавтка Гайдемари Стефанишин-Пайпер Гайдемари Стефанишин-Пайпер — американская астронавтка украинского происхождения. Ее отец родом со Львовской области, мать — из Германии. Там они и познакомились после Второй мировой войны, а затем переехали в США, где родилась Гайдемари. Она стала восьмой женщиной в мире, которая вышла в открытый космос.

Тюрьмы СБУ, офшоры Порошенко, убийство Шеремета — Настя Станко и Анна Бабинец о журналистике и феминизме

В начале июля журналистка и редакторка Громадского Настя Станко, а также руководительница проекта расследований «Слідство.Інфо» (Следствие.Инфо) Анна Бабинец получили награду за отвагу от Международного женского медиа-фонда.

Настя Станко освещала события на Майдане, российскую агрессию на Донбассе, была в плену в так называемой «ЛНР». Анна Бабинец много лет освещала коррупцию, в частности, в армии. В проекте «Слідство.Інфо» (Следствие.Инфо) при соавторстве Анны вышли расследования об убийствах Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк. В 2016 году вышло расследование Анны об офшорных компаниях президента Порошенко, в 2018 году Настя вместе с коллегами опубликовала расследование «Тайный изолятор СБУ».

О женщине на фронте, ЛГБТ-активизме и национализме — разговор с аэроразведчицей Настей Конфедерат

Настя — ветеранка российско-украинской войны, военная картографка и аэроразведчица. А еще она публично говорит о своей гомосексуальности и считает себя националисткой.

С января по сентябрь 2015 года она была на фронте. А в июне 2019 года шла в колонне военных на Марше равенства в Киеве. Сейчас Настя тренирует ветеранов, играет в музыкальной группе и много путешествует.

Ветеранка боевых действий на Донбассе, ЛГБТ-активистка Настя Конфедерат в кафе в Киеве, 18 октября 2019 года





«Я 350 раз извинялась за всех министров соцполитики перед пенсионерками в Бахмуте» — художница Алевтина Кахидзе Алевтина Кахидзе — одна из самых интересных художниц и перформеров в украинском современном искусстве. В своих проектах исследует конфликты, гендерный вопрос, потребительскую культуру и мир растений. Как посол толерантности Программы развития ООН работает с детьми на линии фронта. В последние годы через тексты и рисунки Алевтина рассказывала о жизни своей мамы — Людмилы Андреевны (придумав ей псевдоним Клубника Андреевна), которая зимой умерла на КПП, когда ехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы «отметиться» для получения пенсии.

«Жена узнала о моем трансгендерном переходе из СМИ», — трансгендерная женщина и правозащитница Анастасия Домани

Анастасия Домани — трансгендерная женщина, правозащитница и ЛБГТ-активистка. Она родилась мужчиной, но около трех лет назад решилась осуществить трансгендерный переход и стать собой в женском теле. Анастасии удалось не только изменить внешность, но и пройти процедуру изменения документов, получить паспорт в соответствии со своей новой идентичностью. При этом с дочерью у нее остались теплые родительские отношения.

«Любая атака сразу приводит меня в форму», — правозащитница Евгения Закревская

Правозащитница Евгения Закревская ведет дела Майдана, защищает интересы семьи Кати Гандзюк и пострадавших во время аннексии Крыма, показания которых собирала сама в разгар событий. Почему она занимается именно этими делами? Как все успевает и где находит силы? Об этом Евгения Закревская рассказала hromadske.

Феминизм — это о равных правах: социологиня Тамара Марценюк Тамара Марценюк — социологиня и гендерная исследовательница, доцентка кафедры социологии Киево-Могилянской академии. Она исследует социальную структуру общества, гендерные отношения и гендерную политику, социальное неравенство и социальные проблемы, женское, мужское и ЛГБТ движение. Авторка книги «Почему не нужно бояться феминизма».

«Когда я боксирую, думаю о Рокки Бальбоа, а не о бандитах», — полицейская Майя Бреславская

Майя Бреславская — старший лейтенант полиции. Первая в Украине женщина-командир патрульной службы. Руководила патрульной полицией города Борисполь, потом возглавляла управление превентивной деятельности в Киевской области. В мае 2019 года Майю Бреславскую назначили исполняющей обязанности заместителя начальника Главного управления в Киевской области.

До службы в полиции профессионально занималась спортом, закончила школу олимпийского резерва, у Майи — звание мастера спорта по фехтованию.

Громадське