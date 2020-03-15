11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала COVID-19 пандемией. По сути, пандемия – это мгновенное распространение совершенно нового вируса, иммунитета к которому у населения нет. Равно, как и понимания у самих врачей о профилактике заболевания и его лечения.

К слову, мы не впервые переживаем подобное. В 2009 году человечество столкнулось с вирусом H1N1, названный свиным гриппом. Тогда в нашей стране заболело около 6 миллионов человек. Однако, одной из самых страшных эпидемий в мировой истории считается вирус «Испанка», которым в 20 веке заразилась четверть населения планеты. Оба эти вируса пропали также внезапно, как и появились, а если точнее, то они мутировали в более легкие заболевания, к примеру, всем нам известный грипп.

С 12 марта школы, детские сады, университеты, даже некоторые компании ушли на карантин, который по указу Кабинета министров продлится до 3 апреля. В этот период рекомендуется избегать массовое скопление людей, а лучше всего побыть дома – на то он и карантин! Мы, конечно, понимаем, что регулярное нахождение в четырех стенах, пожалуй, супер-скучная штука. Но это только на первый взгляд. Мы подготовили для вас крутейший топ фильмов, сериалов, книг, образовательных онлайн проектов, подкастов и даже виртуальных экскурсий. А теперь заварите чай, укутайтесь в плед, включите ноутбук и наслаждайтесь этими подборками.

Фильмы

«Пандемия» – сотрудники госпиталя в Токио сталкиваются с новой чрезвычайно опасной болезнью, однако понимание этого к ним приходит слишком поздно, практически в момент, когда ситуация полностью выходит из-под контроля. В панике люди пытаются найти вакцину от болезни, пока умирают их близкие.

«Заражение» общепризнанная классика, которую стоит посмотреть раз в жизни. Бэт возвращается из командировки слегка приболевшей, через какое-то время она оказывается в больнице и умирает от абсолютно непонятного диагноза. Никто в городе еще не знает о появлении нового вируса, который оказывается страшнее СПИДа и птичьего гриппа, моментально распространяясь по всем городам на планете.

«Эпидемия» – фильм, посвященный проблеме нейропсихической болезни, подхватив которую, люди физически не могут выйти из собственных домов. События происходят в Барселоне, которая своим внешним обликом вас сильно удивит.

Отвлечемся немного от всевозможных вирусов. Вспомним про номинанта на премию «Оскар» картину Мартина Скорсезе «Ирландец» о жизни гангстера Фрэнка Ширана, вступившего в криминальную группировку филадельфийской мафии. Многих пугает хронометраж фильма (целых 3 часа 30 минут), но на карантин самое то.

И вдобавок «Сиротский Бруклин» – криминальная драма Эдварда Нортона. События происходит в Нью-Йорке 1950-х, детектив Лайонел Эссрог, страдающий на синдром Туретта, пытается найти убийц своего шефа и близкого друга Фрэнка Минны. Его поиски приводят в джаз-клубы Гарлема, где он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в Бруклине, чтобы очистить имя друга.

Сериалы

«Горячая зона» – сериал о событиях, связанных с появлением загадочного вируса. Все начинается с Африки 70-х. По мнению учёных именно здесь началась эпидемия, которая передалась человеку от обезьяны и доросла до катастрофических масштабов. Человечеству приходится как можно скорее спасать самих себя и своих близких. Сериал описывает сумасшедшие события, поставившие человечество под угрозу исчезновения.

Захватывающий религиозно-шпионский сериал от Netflix «Мессия» о возможном втором пришествии, которое описывается в священных писаниях. Узнать, правда ли это Мессия или мошенник, обманувший сотни тысяч людей, – новая задача для агента ЦРУ.

Ну, и не можем не посоветовать полюбившиеся всем пуританскую антиутопию «Дневник служанки», драматический сериал «Утреннее шоу» и научно-фантастическую антологию «Черное зеркало».

Книги

«Союз еврейских полисменов» – в 1941 году евреям дали автономию на Аляске, где они спасались от войны, потеснив озадаченных таким раскладом индейцев-тлинкитов. Однако полвека спустя оказывается, что аренда земли была временной. Книга странная, запутанная, но очень колоритная. Ярким элементом в ней стал идиш – язык предков автора.

«Не тупи» от автора «Не ной» и «Не сы» Джена Синсеро. Цикл его мотивационных бестселлеров №1 по версии The New York Times. Книги Синсеро – ваше личное пособие по мотивации. Зачем платить за бессмысленные курсы и тренинги, если можно просто скачать и прочесть на одном дыхании? Из важного в книге – совет от автора не сбавлять темп на пути к успеху, регулярно прокачивая «мышцы крутости».

«Понаехавшая» – это трагикомическая история девушки с гор, приехавшей в 90-е годы учиться в Москву. У нее нет имени, она просто «понаехавшая», которая не представляла, как сильно будет отличаться картина, нафантазированная ею, от той, с чем ей придется жить. Юмор и много мата, но книга крутая.

«Исцеление водой» – история о сестрах, которые живут на изолированном острове из-за отца, огородившего колючей проволокой территорию, запретив кому-либо туда входить. Таким образом он пытался защитить девушек от хаоса и насилия, идущего от мужчин с большой земли. На острове они должны были лечиться водой, чтобы обезопасить себя от токсинов разлагающегося мира. Но однажды их отец исчезает, а на острове появляются незнакомые мужчины.

Самообразование

На карантине самое время обучиться чему-то новому. Платформа Coursera и Prometheus предоставляет большое количество разных направлений: история искусства, астрономия, иностранные языки, информация для личного развития. По завершении курсов можно получить сертификат, подтверждающий успешное окончание учебы. Также есть образовательная платформа Khan Academy – это программа для школьников. На сайте есть курсы по математике, физике, химии, истории, экономике и др.

Стоит отметить, что некоторые курсы доступны исключительно на английском языке.

Подкасты

Многие недооценивают такой жанр, как подкаст. А зря. Это очень информативные и интересные аудио, которые могут стать заменой прослушиванию музыки. Достаточно просто перейти по ссылкам. Мы выбрали несколько интересных подкастов на Медузе, Украинской правде и Арзамасе.

«Что делать. Отпуск во время пандемии» - в подкасте о том, как туристы реагируют на новости о коронавирусе и ограничения. А также, как лучше спланировать летний отдых в год пандемии.

«Температура – нормальная» - подкаст, в котором врачи рассказывают о методах профилактики болезней, развенчают мифы и объясняют, как работают некоторые препараты. А в последнем выпуске врач-инфекционист Юрий Жигарев разбирается в ситуации с коронавирусом в Украине.

Подкасты на Арзамасе - это своего рода лекции, которые учат по-новому смотреть, читать, слушать и понимать то, с чем вы когда-то сталкивались и то, что вам еще незнакомо. Подкаст проекта затрагивает самые разнообразные гуманитарные темы: философия, антропология, искусство, история, литература и многое другое.

Виртуальные экскурсии

Закрытые границы и прекращение авиасообщения для современных технологий ничто! Как насчет пройтись по музею Акрополя в Афинах? А может исследуем Сикстинскую капеллу в Ватикане? Или, может, по Эрмитажу пройдемся? Там, кстати, и в Третьяковку сходить можно, недалеко же совсем. предупреждаем, что некоторые экскурсии могут быть на английском языке, но разве это проблема, когда под рукой есть онлайн-переводчик?

Онлайн-покупки

После большого количества полезной информации можно устроить мини-шоппинг и купить, к примеру, игру, которую вы давно хотели. Хотим рассказать вот о чем. До конца марта украинский мобильный банк monobank запускает кэшбек «Карантин».

«Совершая покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play до конца марта 2020, вы получаете 20% кешбэка от monobank. Нескучной вам самоизоляции!», — сообщил основатель банка Олег Гороховский.

Стоп! Кажется, о самом главном забыли - постарайтесь уделять больше внимания своим близким и родным. Это лучше всех развлечений вместе взятых.

У нас все. Мойте руки с мылом не меньше 20-ти секунд и не болейте!

Алиса Мелик, НикВести