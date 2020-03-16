Налоговая служба Украины по итогам года обнародовала рейтинг крупнейших представителей бизнеса по объему перечисленных платежей в бюджеты всех уровней. Это компании, которые сыграли главную роль в финансировании социальных программ, инфраструктурных проектов, реформировании и многом другом, что оплачивается средствами из бюджета.

Как и ожидалось, безусловным лидером среди представителей отрасли розничной торговли и логистики снова стала компания «АТБ-Маркет».

Традиционно для украинской экономики первые позиции в ТОП-100 налогоплательщиков достались предприятиям нефтегазовой и энергетической отраслей, производителям табачной продукции, «ПриватБанку», а также крупным госкомпаниям-монополистам. В этой части рейтинга всё весьма стабильно. Гораздо интереснее наблюдать за состоянием дел в других отраслях. Возьмём, к примеру, ритейл. Крупнейший по многим показателям (товарообороту, числу супермаркетов, количеству сотрудников и т. п.) представитель отечественной отрасли розничной и оптовой торговли – «АТБ» за год улучшил свои позиции сразу на три пункта. В данном рейтинге торговая сеть поднялась с 16 места (которое занимала в 2018 году) на 13. По итогам 2019-го предприятия корпорации «АТБ» уплатили в бюджеты всех уровней, в том числе и в нашу городскую казну, 6,77 млрд грн. Это на 49% больше, если сравнить с предыдущим годом.

Благодаря этим средствам формируется наше благополучие, поскольку их направляют на зарплаты учителям и медикам, выплату социальных пособий и пенсий, ремонт дорог и другие актуальные цели, что определяет уровень жизни граждан и её качество. Особенно важно это стало после реформы децентрализации, когда гораздо большие суммы собранных налогов остаются в местных бюджетах. Это серьёзный ресурс для развития украинских городов и поселков. Каждый из более чем тысячи супермаркетов «АТБ», включая те, что работают в нашем Николаеве, является не только торговым представительством крупнейшего ритейлера, но и важным инфраструктурным объектом.

Стоит отметить, что столь значительный рост показателей стал следствием динамичного развития торговой сети «АТБ». Компания покорила два новых региона: открыла первые дискаунтеры на Закарпатье и в Черновицкой области. По всей стране за год приняли первых клиентов 88 новых магазинов (в 2018-м – 80). Проведена модернизация 41 супермаркета. Сейчас в 280 населенных пунктах Украины, в том числе и в нашем городе корабелов, круглосуточно функционируют 1089 дискаунтеров данной сети.

Расширяя карту присутствия своих магазинов, «АТБ» значительно увеличивает товарооборот. За год этот показатель увеличился на 22,4% – до 126,8 млрд грн. (включая НДС). Следовательно, сеть побила собственный рекорд предыдущего года – в 2018-м показатель составил 103,9 млрд грн. (а в 2017 – 80,2 млрд грн.).

Ассортимент магазинов торговой сети «АТБ» сегодня превышает 3,5 тысячи наименований, а приблизительно девять сотен из них представлены товарами собственных торговых марок. Эта эксклюзивная продукция собственного производства по качеству не уступает любым присутствующим на отечественном рынке аналогам, но стоит значительно дешевле. Это важно для покупателей, ведь сэкономить можно до 40%. Кроме того, компания придерживается своей многолетней ценовой политики – стоимость любого товара в дискаунтерах «АТБ» ниже среднерыночной на 10–15%.

Возвращаясь к рейтингу крупнейших налогоплательщиков страны, стоит отметить, что в первую сотню вошли всего семь компаний, связанных с розничной торговлей и логистикой. Это занявшая первое место корпорация «АТБ» (13 место в общем рейтинге), имеющая непосредственное отношение к торговле «Нова Пошта» (27 место), «Эпицентр К» (30 место – уплачено почти 2,5 млрд грн.), «Сильпо» (41 место), McDonalds (54 место), Metro (66 место) и «Ашан» (77 место).

Как видим, стратегия динамичного развития дала отличные результаты – корпорация «АТБ» с большим отрывом лидирует в этом официальном отраслевом ТОП-7 крупнейших налогоплательщиков.

Интересно, что кроме компаний «АТБ» и «Эпицентр К» прочие представители отрасли ритейла, попавшие в рейтинг, ссылаясь на коммерческую тайну, решили не публиковать информацию о суммах уплаченных налогов и сборов. Потому о цифрах можно догадываться, ориентируясь на показатели более открытых компаний, находящихся в ТОП-100 рядом с ними.

Олег Таранко