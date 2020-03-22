В мире все активнее раздаются голоса, что нужно прекращать бороться с коронавирусом методом тотального карантина. Потому что экономические последствия этой войны вызовут больше проблем, чем сама эпидемия.

Материалы об этом начали появляться в разных странах, в том числе и в США.

При этом в Украине как раз пытаются ввести чрезвычайное положение и как можно быстрее заставить население сидеть дома.

Но западные экономисты говорят о том, что массовая безработица в десятки раз страшнее коронавируса. А ученые сомневаются в адекватности метода тотального карантина для лечения вируса.

Угроза экономического краха

У бизнеса недавно появился своеобразный манифест, связанный с эпидемией.

Ослабить меры по борьбе с вирусом призвало ведущее американское деловое издание The Wall Street Journal. Причем, сделало это прямо от своего имени, выпустив редакционную колонку.

"Переосмысливая коронавирусный шатдаун", - гласит заглавие статьи.

"Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья", - гласит первое предложение материала.

Даем его в кратком пересказе.

Финансовые рынки приостановили свое падение в четверг, но не нужно думать, что это экономическое бедствие закончилось. Если ограничительные меры правительства будут продолжаться дольше недели или двух, издержки от потери рабочих мест и банкротства превысят то, что воображают большинство американцев.

"Государственные чиновники должны начать корректировать свою антивирусную стратегию сейчас, чтобы избежать экономического спада, который превысит ущерб от 2008-2009 годов", - пишет издание.

Карантин последних десяти дней был необходимым и принес много пользы. Общественность получила важнейшие навыки в области гигиены и профилактики заболеваний.

Тем не менее, цена остановки экономики растет с каждым часом, и речь не о бюджетных расходах. Мы имеем в виду цунами экономического разрушения, которое приведет к тому, что десятки миллионов людей потеряют свои рабочие места, поскольку торговля и производство просто прекратятся. Многие крупные компании могут прожить несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних предприятий.

Даже самые зажиточные фирмы могут истратить резервы в течение месяца. Сначала они уволят сотрудников, а затем будут закрыты. "Еще один такой месяц, как на этой неделе, и увольнения будут измеряться миллионами людей", - предрекает издание.

Потери производства будут серьезными и потребуются годы, чтобы их восстановить. При нормальной рецессии США теряют около 5% национального производства в течение года или около того. В этом случае мы можем потерять столько или вдвое больше за месяц.

"Подумайте о предпринимателе, который вложил жизнь в свои "Ребрышки из Мемфиса", только чтобы увидеть, как его клиенты исчезают за одну неделю. Или розничная сеть из 30 магазинов, в которой работают сотни людей, но она не видит продаж и должна закрыться.

Или недавний выпускник вуза с $20 000 долга за учебу, который увольняется с первой работы. Возможно, он сможет вернуться к родителям, но что, если они тоже уволены? "Как оценить человеческие издержки этих разрушенных мечтаний, перевернутых жизней или ущерб психическому здоровью, который является результатом ограничений правительства?".

Некоторые СМИ говорят, что Китай пережил сопоставимый шок для своей экономики, но уже восстаналивается. Почему США не могут сделать то же самое? При этом забывают, что китайское государство владеет огромной долей в экономике и берет потери на себя.



В Америке же эти потери будут нести частные собственники и работники. У них нет государственной поддержки, на которую можно было бы рассчитывать.



Политики в Вашингтоне, как и всегда, говорят американцам, что они решат проблему через кредиты - давая их почти даром людям и бизнесу.



Но нет такой суммы денег, которая могла бы компенсировать потери, с котороыми мы столкнулись, продлись они еще несколько недель. После первого триллиона долларов в этом месяце, нам что, придется потратить еще триллион в апреле, а еще один - в июне?

И пока кредитование малого бизнеса будет проходить через круги бюрократического ада - миллионы предприятий станут банкротами, а десятки миллионов останутся без работы.

Возможно, нам повезет, и человечески гений инноваций будет производить вакцину быстрее, чем ожидалось, или, по крайней мере, лечение, которое уменьшает симптомы Covid-19. Но нам очень скоро потребуется изменить свою стратегию борьбы с вирусами на нечто более устойчивое. Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой его общего экономического здоровья.

"Даже ресурсы Америки для борьбы с вирусной чумой не безграничны - и они будут таять с каждым днем", - резюмирует издание.

Хотя месседж авторов направлен к американцам, но для мировой, да и украинской экономики все эти тезисы также актуальны. За одним только исключением: резервов и запаса мощности у Киева куда меньше, чем у Запада. Поэтому описанный выше экономический апокалипсис у нас может наступить куда быстрее.

Особенно в свете того, что власть в Украине готовится ввести чрезвычайное положение, а уже с понедельника фактически останавливается транспорт в Киеве и во многих других городах.

Вирусный релизм

В США еще одно авторитетное издание The New York Times опубликовало колонку директора Центра профилактики Йельского университета, доктора Дэвида Каца, под названием: "Наша борьба против коронавируса хуже, чем болезнь?"

Он заявил, что вирус не так опасен, как о нем говорят. По мнению Каца, цифры смертности явно завышены, поскольку болеет или переболело covid-19 гораздо больше людей, чем нам известно по статистике.

"Данные из Южной Кореи, где отслеживание коронавируса было лучшим на сегодняшний день, указывают на то, что до 99 процентов активных случаев в общей популяции являются "легкими" и не требуют специального лечения", - заявил ученый.

Более высокую смертность в китайском Ухане доктор объясняет тем, что там протестировали меньше народу.

"Более высокая смертность в Китае может и быть, но, возможно, это результат менее широкого тестирования. Южная Корея быстро и однозначно начала тестировать практически все здоровое население, обнаружив легкие и бессимптомные случаи Covid-19, которые другие страны упускают из виду", - аргументирует ученый.

Кац заявил, что даже на таком показательном "вирусном острове", как круизный лайнер Diamond Princess (там где нашли людей зараженных вирусом и лайнер длительное время оставался на карантине у берегов Японии), смертность всего 1%.

"На сегодняшний день у нас менее 200 (к настоящему моменту уже 288 - Ред.) случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах - небольшой набор данных, из которого можно сделать большие выводы. Тем не менее, это полностью соответствует данным из других стран. Смертельные случаи были в основном сгруппированы среди пожилых людей с хроническими болезнями, такими как диабет и болезнь сердца", - говорит директор центра профилактики в Йеле.

По его мнению, коронавирус в этом смылсе даже менее опасен, чем грипп, который убивает и пожилых, и детей.

Поэтому, считает доктор, если кого изолировать от внешнего мира - так это людей старше 60 лет. А остальным дать переболеть в легкой форме, чтобы скорее выработался коллективный иммунитет. И главное - тогда не придется изымать из экономики активное население. При этом от отмечает, что призыв всем сидеть дома приводит к тому, что в одном помещении вместе оказываются члены одной семьи разных поколений. В том числе и пенсионеры, что увеличивает риск их заражения.

"Я глубоко обеспокоен тем, что социальные, экономические и общественные последствия этого почти полного краха нормальной жизни - закрытие школ и предприятий, запрещенные собрания - будут долгосрочными и катастрофическими, возможно, даже более серьезными, чем непосредственный урон самого вируса. Фондовый рынок восстановится, но многие фирмы - нет. Безработица, обнищание и отчаяние станут более серьезными бедствиями для общественного здравоохранения", - считает Кац.

Также медик критикует систему здравоохранения США и говорит, что она, как и европейская, на такие нагрузки не рассчитана. В отличие от медицины Китая, Южной Кореи или Сингапура. Поэтому, считает Кац, "мы следуем за Италией, и наша медицинская система перегружена дважды: сначала, когда люди спешат пройти тестирование на коронавирус, и снова, когда особо уязвимые подхватывают тяжелую форму инфекции и нуждаются в больничных койках".

Отметим, что та же проблема и в Украине: медицина разгромлена и слабо способна к мобилизации.

Доктор из США считает, что "политика сдерживания" огульно применяется ко всему населению, без учета риска серьезной инфекции.

"Путь, по которому мы идем, вполне может привести к неконтролируемому вирусному заражению и колоссальному побочному ущербу для нашего общества и экономики. Нам нужен более точечный подход", - пишет Кац.

В сухом остатке его рекомендаций - изоляция должна быть избирательной и касаться только групп риска. То есть дома должны сидеть одни старики. А остальные - учиться и работать. Также важно придумать, как изолировать старшее поколение от младшего внутри семей - чтобы молодые не инфицировали пожилых.

Виктория Венк, Страна.ua.