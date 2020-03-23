Рим – Уже місяць, як Італією вирує агресивна епідемія коронавірусу. Країна б’є світовий рекорд за рівнем смертності – 9 відсотків. У суботу жертвами хвороби стали 793 людей – найвище число від початку епідемії. Офіційно померлих налічують близько 5 тисяч, ще тиждень тому їх було близько тисячі. Влада на місцях каже, що точну кількість інфікованих і померлих нині неможливо навіть реєструвати. На сьогодні одужали понад 6 тисяч людей. На Апеннінах загальна кількість інфікованих – включно з жертвами та тими, хто одужав – перевалила за 50 тисяч. Науковці шукають і наразі не знаходять пояснення, чому вірус так косить людей саме в італійській Ломбардії. Лише там за попередню добу померли 546 осіб.

З-поміж громадян України, за даними дипломатів, внаслідок вірусу померли три українки, у Брешії та Берґамо. Є люди на карантині. Серед них і 46-річна уродженка Ужгорода Ярослава Вишневська. Вона працює медсестрою в реанімаційному відділенні лікарні Humanitas Gavazzeni у місті Берґамо (Ломбардія). У розмові з Радіо Свобода жінка розповіла про свій досвід хвороби та про критичну ситуацію у лікарнях міста, яке за лічені дні стало епіцентром небувалої епідемії.

– Перші симптоми хвороби я відчула 8 березня. Була сильна слабкість у тілі, наступного дня температура 38,3. Попередила на роботі, але сказали виходити. Вже у відділенні (при вході і виході нам міряють температуру) при реєстрації мала 38,7. Мене відразу відправили у відділення швидкої допомоги і прокапали.

– Взяли пробу на наявність коронавірусу?

– Нам не роблять аналіз, це не обговорюється навіть. У реанімації всі перехворіють, це очевидно, нас попередили і ми свідомі того. Пробу беруть, коли є підозра.

– Можливу важку застуду виключають в апріорі?

– Може бути застуда, але ми вже три тижні до цього працювали з хворими COVID-19. Ми з першого дня знали, що це неминучий процес, бо ми на такій роботі. Немає куди діватися. Звісно, вживали заходів убезпечення, одягали захисні скафандри, шапки, маски. Та зараження нереально уникнути. Просто невідомо, коли і кого з нас у лікарні це застане, залежно від імунної системи кожного.

– Як вас лікували?

– Мені збивали температуру і прокапали потужну дозу антибіотиків. День мене тримали у лікарні і ввечері сказали йти додому лікуватися, бо тоді вже місць у лікарні не було, хворі лежали у коридорах. Тим паче, якщо у мене не було важких проблем з диханням, бажано в такому стані лікуватися вдома, мені не потрібні були апарати для підтримки дихання.

– Як проходить лікування вдома на карантині?

– Щоб збити температуру, кожні шість годин п’ю парацетамол, і виписали антибіотик на 10 днів. Вже не маю температури, я почуваюся краще. Перший раз вийшла на вулицю 19 березня, щоб купити продукти і ліки для чоловіка. Він уже тиждень лежить з температурою 38,7, і не можемо збити. У нього також вірус.

– А йому брали пробу?

– Ні. А це очевидно, якщо у мене був вірус, значить і він заразився, я з першого дня всіх попередила в родині. Молодший 19-річний син також удома з нижчою температурою. Якщо молодший із сильнішою імунною системою, легше переносиш вірус, старшій людині автоматично складніше переносить хворобу. Мій 48-літній чоловік ніколи не хворів особливо, а нині зліг зовсім – і для нього це майже трагедія.

– Як ви оцінюєте рівень підготовки і захисту медперсоналу в умовах епідемії?

– Спочатку ніхто особливо не брав до уваги поради китайських лікарів. Ми бачили на картинках, думали, що рано чи пізно воно дійде до нас, але повного усвідомлення небезпеки не було. Ніхто не був готовий до такої надзвичайної ситуації. Ми й не знали, як правильно поводитися з такими хворими. Щодня з дирекції нам повідомляли нові вказівки щодо нашої поведінки та одягу. Перші дні ми були без окулярів, без масок та інших захисних аксесуарів, потім сказали обов’язково захищати очі, обличчя, голову і шию.

– І такого захисного одягу та обладнання вистачало?

– Так, тут всього було достатньо. Увесь цей одяг для лікарів раніше використовувася лише в операційній. Матеріалів вистачало спочатку. Та це не було розраховано на велику кількість пацієнтів, які згодом почали надходити. Десь в середині лютого до нас потрапив перший хворий, потім поступово більшало пацієнтів.

Бум почався 3 березня. Тієї ночі я була на зміні, коли повернулася додому, я вперше плакала, відколи вже 8 років працюю в реанімації. У мене і тепер сльози на очах. Таке було враження, що тут щось страшне вибухнуло. Кожні 10 хвилин розривався телефон: кудись бігти і когось підмикати до апарату штучного дихання, когось рятувати. Ми не встигали по всіх переповнених відділеннях приділяти увагу хворим. Це дуже швидко все було. Перші дні чули, що троє хворих у лікарні, другого дня їх було вже 30, тертій день – 60. Ми вже бралися за голови, не знали, як давати раду.

3 березня жахлива ніч була, не знаю, чим це пояснити. Коли закінчили зміну, ми між собою (персонал) не могли говорити. Просто тупо дивилися один на одного. Жахлива ніч у моєму житті. Ми не встигали підмикати людей до апаратів, яких уже не вистачало, не знали, що робити з людьми, які задихалися на очах. Можна за допомогою «груші» тимчасово вручну качати кисень, але ж потім треба пацієнта підмикати до апарату, а вільного немає. Згодом ми розділили інфікованих та неінфікованих пацієнтів. Медичну апаратуру не можна було переносити, тому ми переміщували хворих з одного поверху на інший.

– Що кажуть колеги, яка нині ситуація в лікарні?

– Жахлива. Немає полегшення. Кількість хворих більшає. Кожних 10-15 хвилин прибувають швидкі з важко хворими. Ще раніше у відділенні швидкої люди чекали на обстеження, а лікарі виходять до знервованих людей і кажуть: зрозумійте, ми не маємо можливості приймати нових пацієнтів. Потім вже і не було вільних місць для підмикання кисневих апаратів. Клали в ліжко пацієнту балон з киснем, і старших людей лишали у коридорі, вже скільки протягне…. На жаль.

– Протягом тих важких днів що вас вразило найбільше?

– Я звикла до роботи в операційній, де є випадки з відкритими грудними клітинами або черевною порожниною. Це на мене не справляло враження, я переносила нормально. Але, щоб мене змусити заплакати… Мене вражали очі пацієнтів, які задихалися, які потребували порятунку, а ти не встигаєш їм допомогти. Такого ніколи не було навіть за екстремальних випадків у реанімації.

– За вашими спостереженнями серед важких хворих справді переважна більшість людей похилого віку?