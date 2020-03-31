Італійські науковці відзначають пряму залежність між розповсюдженням COVID-19 та рівнем забруднення повітря дрібнодисперсним пилом!

Науковці з Università di Bologna, Università di Bari, Università di Milano, Università di Trieste, Società Italiana Medicina Ambientale, підготували Звіт про кореляцію рівня забруднення повітря та поширення вірусу серед населення, в якому проаналізували факти розповсюдження вірусних інфекцій у 2010, 2016, 2018 та 2020 роках.

Зокрема, вони опрацювали теорію, що є пряма залежність збільшення захворюваності COVID-19 на територіях з повітрям, більш забрудненим твердими частинками РМ10 та РМ2.5.

Ми дослідили цей матеріал для Вас, аби довести до відома перших осіб держави, що чисте повітря захищає не тільки в довгостроковій, але й у короткостроковій перспективі.

Ні для кого не секрет, що тверді частинки в атмосферному повітрі є транспортерами для багатьох хімічних і біологічних забруднювачів, включаючи віруси. Вони «прилипають» (в процесі коагуляції) до атмосферних часток, що складаються з твердих та/або рідких компонентів, здатних залишатися в атмосфері годинами, днями або тижнями, і переміщатися навіть на великі відстані. Все це можливо завдяки розміру вірусу та РМ (Particulate Matte) в атмосферному повітрі.

Атмосферні частки, окрім того що є носіями, являють собою субстрат, який може дозволити вірусу залишатися в повітрі в життєво важливих умовах протягом певного часу (годин або днів). Швидкість інактивації патогенів у атмосферних твердих частинках залежить від умов навколишнього середовища. І якщо підвищення температури та сонячної радіації позитивно впливає на швидкість загибелі вірусу, висока відносна вологість може сприяти його швидшому поширенню.

Вчені опрацювали матеріали дослідників вірусних захворювань з 2010 року та зазначили, що більшість бачить пряму залежність:

(2010) пташиний грип може поширюватися на великі відстані через азійські пилові бурі, які переносять вірус. Дослідники показали, що існує експоненціальна кореляція між кількістю випадків інфекції (Overall Cumulative Relative Risk RR) і концентраціями PM10 і PM2.5.

(2016) існує зв’язок між поширенням респіраторно-синцитіальним вірусу (RSV) у дітей і концентраціями твердих частинок. Цей вірус викликає пневмонію у дітей і завдяки твердим частинкам проникає глибоко в легені. Швидкість поширення інфекції (Average RSV positive rate%) пов’язана з концентрацією PM10 і PM2.5.

(2017) кількість випадків кору в 21 китайському місті в період 2013-2014 рр. варіюється в залежності від концентрації PM2.5. Дослідники показують, що збільшення концентрації PM2,5 на 10 мкг/м³ значно впливає на зростання числа випадків захворювання вірусом кору.

(2020) одним з основних факторів щоденного поширення вірусу кору в Ланьчжоу (Китай) є рівень забруднення атмосферного повітря.

Використовуючи ці напрацювання, щоб оцінити можливу кореляцію між рівнями забруднення атмосферними твердими частинками і поширенням COVID-19 в Італії, для кожної провінції, італійські вчені проаналізували наступне:

дані щоденної концентрації PM10, зібрані регіональними агентствами з охорони навколишнього середовища (ARPA) по всій Італії. Дані були вивчені з урахуванням кількості подій, коли показник перевищував європейську нормативну межу (50 мкг/м³) для добової концентрації PM10, в порівнянні з кількістю активних контрольних одиниць на провінцію (число перевищень добової межі PM10/кількість контрольних одиниць на провінцію).

дані про кількість випадків зараження COVID-19, які містить веб-сайт цивільної оборони (COVID-19 ІТАЛІЯ).

Зокрема, існує взаємозв’язок між перевищенням європейських меж концентрації PM10, зареєстрованих в період з 10 лютого по 29 лютого, і числом випадків зараження COVID-19, виявленим до 3 березня (з огляду на проміжну затримку, яка відноситься до періоду 10-29 лютого і становить 14 днів, що приблизно дорівнює часу інкубації вірусу до виявлення зараження ним).

На графіку нижче показана лінійна залежність (R²=0,98), згрупувавши провінції по 5 класах залежно від кількості заражених випадків в залежності від перевищення меж концентрації PM10 для кожного з 5 класів провінцій (середнє для класу: середня кількість перевищень PM10 / кількість контрольних одиниць в провінції – Малюнок 1).

Італійські вчені аналізували розповсюдження вірусу в п’яти італійських провінціях. Криві поширення інфекції в регіонах (Малюнок 2) повністю сумісні з епідемічними моделями, типовими для передачі вірусу від людини людині, для регіонів Південної Італії. В той час як вони показують аномальні прискорення саме у тих провінціях, які розташовані в долині річки По, де спалахи особливо небезпечні.

Фази, в яких виділяються ці імпульсні ефекти, супроводжують наявність високих концентрацій атмосферних частинок, які в регіоні Ломбардія являють собою серію коливальних тенденцій, що характеризуються трьома важливими періодами перевищення концентрацій PM10 далеко за межами нормативу (Малюнок 3: приклад провінції Брешіа).

Вчені вважають, що на додаток до концентрацій атмосферних твердих частинок, які є носієм вірусу, в деяких територіальних районах Італії також можуть впливати умови навколишнього середовища, несприятливі для швидкої інактивації патогенів. Вони продовжують вивчати ці аспекти, щоб сприяти більш глибокому розумінню цього явища.

Цей аналіз вказує на прямий зв’язок між кількістю випадків COVID-19 і станом забруднення PM10 територій, що узгоджується з тим, що зараз добре описано в новітній науковій літературі з іншими вірусними інфекціями.

Сьогодні Україна знаходиться на початку шляху розповсюдження коронавірусної інфекції, тоді як рівень забруднення твердими частинками повітря українських міст традиційно перевищує європейські норми. Про це свідчать дані громадських систем моніторингу. На жаль, державна система моніторингу якості повітря досі не вимірює цей надважливий показник, хоча деякі органи місцевого самоврядування вже почали такі безперервні вимірювання. Ми, як розробники найбільшого агрегатора даних про якість атмосферного повітря, розуміємо, що Україна знаходиться в дуже складній ситуації, багато в чому сприятливій для розповсюдження COVID-19. Тому ще раз наголошуємо на необхідності дотримуватися карантинних заходів, рекомендацій ВООЗ та провітрювання домівок тоді, коли SaveEcoBot показує сприятливі для цього умови.

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