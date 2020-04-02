Радіо Свобода публікує наступний фрагмент інтерв'ю із російським дослідником біографії Володимира Путіна – Артемом Кругловим. Він є автором інтернетресурсу «Путінізм» і документального серіалу «Путінізм як він є». Зібрана дослідником інформація, на його думку, пояснює, чому за 20 років перебування Путіна при владі, у Росії запанував гібридний сплав «імперського великоросійського синдрому», «неосталінізму» і «псевдоблатного кодексу».

Росія прожила двадцятиріччя під керівництвом колишнього офіцера КДБ Володимира Путіна та «команди», яка за ним стоїть. 26 березня 2000 року Путіна вперше обрали президентом Росії і тепер, якщо поправки, внесені в Конституцію Російської Федерації, будуть ухвалені, Путін зможе залишатися президентом до 2036 року. Але при цьому у біографії президента Росії досі залишається багато «білих плям» і «темних кутків, в які небезпечно заглядати».

– Як виникли міцні зв'язки між ФСБ та ізмайлівським злочинним угрупованням?

– У 1993 році Єльцин розігнав групу «Вимпел» після того, як підрозділ відмовився штурмувати російський парламент. Відразу 600 відмінно підготовлених диверсантів і ліквідаторів залишилися без державного забезпечення. Малевський (перший ватажок ізмайлівского ОЗУ Антон Малевський, воював в Афганістані, із родини вчених – ред. ) взяв до себе «на роботу частину цих безробітних». Було утворено кілька бандитських «приватних підприємств» (ПП «Стел» та інші) , які стали спільним бізнесом ізмайлівського ОЗУ і ФСБ.

Ці, так звані ПП, виконували замовлення як кримінального світу, так і ФСБ.

Саме про них написав Олександр Литвиненко у книзі «ФСБ підриває Росію», за що і був отруєний талієм.

Із такими «бойовими загонами мафії» ізмайлівські швидко прибрали до рук мало не всю кольорову металургію Росії, захопили десятки заводів в інших галузях, шахти Кузбасу, сталеливарні комбінати по всій Росії.

Влітку 1998 року Володимир Путін став керівником ФСБ. Всі кримінальні «дахи» він благополучно успадкував від своїх попередників.

І вже через два місяці на посаді Путін відновив «Вимпел» у складі ФСБ.

У сухому залишку: «Ізмайлівські» і донині – найпотужніший злочинний синдикат Росії. Він працює «у зв'язці» з ЦСП (Центром спеціального призначення) – підрозділом, який виконав для Путіна «брудну роботу» на початку його влади.

Усі ці 20 років вони отримують з цього свої дивіденди, а 200 людей, які загинули від підривів будинків на Каширці і Гур'янова у Москві, лежать у могилах. Їх принесли в жертву, щоб захопити владу.