Пандемия коронавируса продолжается второй месяц, национальный карантин объявили двадцать семь стран. Коронавирусу посвящены большинство обсуждаемых сейчас новостей, исследований, опросов и прогнозов. При этом в вале данных иногда трудно найти правдивые ответы на самые простые вопросы. Bird in Flight посмотрел, как на расхожие вопросы о SARS-CoV-2 отвечают специалисты.

Коронавирус создали люди?

Похоже, что нет.

Версии о том, что SARS-CoV-2 создали в китайских лабораториях, появились в конце февраля. Согласно одной из них, вирус — это биологическое оружие, разработанное в лаборатории Уханя. Вторая говорила о том, что пандемия началась из-за вышедшего из-под контроля эксперимента, который проводили китайские ученые.

Скорее всего, поводом для подобных версий стало то, что в Ухане находится институт вирусологии. Сотрудники учреждения занимаются вирусологией и экологической микробиологией, а также разрабатывают инсектициды — химические вещества для защиты растений от насекомых.

Ряд экспертов заявили, что на роль бактериологического оружия вирус не тянет. Несмотря на то что от него уже погибли около 38 тысяч человек (по состоянию на 31 марта 2020 года), для оружия массового поражения он недостаточно смертоносный: к примеру, летальность вируса Эбола составляет от 25% до 90%. Предположительная летальность при коронавирусе SARS-CoV-2 — около 3,4% (заметно различается в зависимости от возраста).

Теория об утечке из лаборатории выглядит более правдоподобной, но все равно сомнительной. По словам Лика Макдука — руководителя Галвестонской национальной лаборатории (США), несколько лет работавшего в лаборатории Уханя, учреждение отвечает международным протоколам безопасности. Кроме того, ученые не нашли следов редактирования РНК вируса.

Откуда тогда взялся вирус?

В январе ученые расшифровали геном коронавируса SARS-CoV-2. Оказалось, что его структура на 96% идентична структуре вируса летучих мышей, который был открыт девять лет назад в пещерах провинции Юньнань, в полутора тысячах километров от Уханя. Это дало основания полагать, что вирус мутировал и передался человеку от летучих мышей.

Позже появилась гипотеза о том, что мутаций было две — вирус попал сначала в организм змей, а потом получил возможность размножаться в клетках человека, — но она не подтвердилась. Как SARS-CoV-2 передался человеку, ученые еще не знают.

Можно ли заразиться коронавирусом от животных?

Скорее всего, нет.

В начале марта в Гонконге SARS-CoV-2 обнаружили у собаки, хозяин которой попал в больницу с COVID-19. Пса поместили в карантин для наблюдения. Этот случай дал основания полагать, что инфекция может передаваться от человека собаке — а значит, и наоборот.

Позже в департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга уточнили, что незначительные следы инфицирования в носу и пасти пса могут объясняться не только передачей вируса от человека, но и «загрязнением окружающей среды». Эксперты отмечают, что у собаки нет симптомов COVID-19 и что одного случая заражения недостаточно, чтобы делать выводы о роли собак в передаче SARS-CoV-2. Несмотря на это, власти Гонконга попросили жителей города не целовать собак.

В Бельгии домашняя кошка заразилась SARS-CoV-2 от хозяина. У животного была рвота, затрудненное дыхание и диарея, но спустя девять дней кошка поправилась. Как и собака из Гонконга, она была на карантине.

Может ли SARS-CoV-2 передаваться от кошек людям, ученые пока не знают. Известно, что вирус способен жить до трех дней на пластике и до недели на стали (правда, эта цифра получена в лабораторных условиях). Также вирус может оседать на шерсти домашних животных — хотя она, как и другие пористые материалы, затрудняет передачу вируса.

В любом случае осторожность не помешает: во время карантина постарайтесь не гладить чужих животных, а если погладили — не забудьте после этого помыть руки.

Говорят, есть два штамма COVID-19. Это правда?

Точно неизвестно.

Как и любые вирусы, SARS-CoV-2 мутирует. В начале марта китайские ученые изучили больше сотни образцов вируса, взятых у пациентов из Уханя, и выяснили, что существует два штамма SARS-CoV-2, которые назвали L и S.

Предполагается, что первый штамм поражал людей в начале эпидемии; второй появился позже — в начале января. Хорошие новости заключаются в том, что штамм S менее агрессивный — и, по предположению исследователей, встречается чаще, чем штамм L.

Но есть и плохие новости: исследование китайских ученых критикуют за небольшую выборку и «манипуляционные» выводы. Эпидемиолог Натан Грэбо из Йельской школы общественного здравоохранения считает, что, несмотря на высокую скорость мутации вирусов, SARS-CoV-2 не успел бы обзавестись вторым штаммом. И скорее всего, мы сегодня имеем дело в тем же штаммом вируса, из-за которого объявили пандемию в начале года.

Коронавирус сравнивают с испанским гриппом. Что опаснее?

Испанка была опаснее — как и в целом жизнь сто лет назад.

После Первой мировой войны мир охватила пандемия испанского гриппа. Она стала самой масштабной в ХХ веке — от эпидемии погибло около 50 миллионов человек (точное число неизвестно до сих пор: власти Германии, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов преуменьшали масштабы заболеваемости). Многие жертвы гриппа были молодыми — в возрасте от 20 до 40 лет. Научный обозреватель Дэн Вергано предполагает, что люди в возрасте от 40 до 65 лет были не так восприимчивы к испанке, потому что некоторые из них в детстве переболели так называемым русским гриппом (H3N8).

Смертность от COVID-19 во много раз ниже, чем от испанского гриппа: около 3% против 10-20%. Но дело не только в агрессивности самого вируса. Пандемия испанки началась после мировой войны, когда ресурсы многих европейских стран были истощены. В начале ХХ века в Европе уже существовало общественное здравоохранение (в Германии обязательное медстрахование для всех рабочих было введено еще Бисмарком) — но война ударила и по этой сфере. Высокой смертности способствовали гораздо худшие, чем сейчас, санитарные условия; кроме того, основное средство борьбы с пневмонией — антибиотики изобрели только спустя десять лет.

Кто, кроме пожилых, в группе риска?

Люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями — причем чем больше сопутствующих заболеваний, тем выше риск летального исхода. Например, по словам профессора Уолтера Риччарди, научного советника министра здравоохранения Италии, только у 12% итальянских пациентов, умерших во время эпидемии, прямой причиной смерти был коронавирус — остальных погубили сопутствующие заболевания.

Под ударом и курильщики — особенно те, у кого уже есть проблемы с легкими. Известно также, что риск летальных случаев от вызванной SARS-CoV-2 пневмонии у мужчин выше, чем у женщин: эксперты связывают это с тем, что мужчины чаще ведут неправильный образ жизни.

Впрочем, эксперты уверены, что 80% зараженных коронавирусом переболеют им в легкой форме.

Можно ли подхватить COVID-19 повторно?

Скорее всего — да.

Группа китайских ученых инфицировала четырех макак-резус, чтобы выяснить, появится ли у них иммунитет к повторному заражению. Иммунитет выработался у трех (впрочем, независимые научные эксперты еще не дали оценку этому исследованию).

Однако в начале марта администрация Уханя сообщила, что 195 пациентов, выписанных из больницы после лечения от COVID-19, заразились повторно. Некоторые эксперты объясняли это тем, что пациентов недолечили, — но позже случаи повторного заражения были зафиксированы в Японии. Тамошние пациенты перед выпиской из больницы были полностью здоровы.

Вирусолог Испанского национального центра биотехнологий Луис Енхуанес считает, что повторное заражение — это вспышка болезни перед окончательным выздоровлением. Но так ли это, ученые пока не знают.

Нужно ли делать запасы продуктов на время карантина?

Да, но только в разумных количествах.

Панические закупки неминуемо вызывают дефицит и приводят к скачку цен. Так было, например, во время урагана «Харви», который обрушился на юго-восточную часть Техаса в 2017 году. Нефтеперерабатывающие заводы в городе Хьюстон временно остановили поставки бензина в США — это было ожидаемой мерой, но люди стали в панике заполнять баки автомобилей, и цены на топливо в стране достигли двухлетнего максимума.

Во время урагана или наводнения люди имеют четкое представление о том, что им понадобится, если не будет электричества или воды (есть даже примерные расчеты). Но пока неясно, по каким секторам экономики ударит COVID-19 и есть ли смысл скупать еду и предметы личной гигиены.

Профессор Университета Британской Колумбии, автор книги «Психология пандемий» Стивен Тейлор говорит, что «паническая закупка» помогает людям чувствовать, будто они контролируют ситуацию. Мытье рук кажется слишком привычным действием и слабым ответом на мировой кризис — многие ощущают, что от них требуется совершить что-то беспрецедентное, что было бы пропорционально масштабам пандемии.

Конечно, лучше планировать покупки так, чтобы одного похода в магазин хватало хотя бы на несколько дней, — чтобы не выходить лишний раз на улицу. Но вместо того чтобы нести домой пятую пачку туалетной бумаги, обдумайте список покупок и придерживайтесь его в магазине.

Карантин и изоляция влияют на психическое состояние людей?

Да.

Американская психологическая ассоциация предупреждает, что резкое изменение стиля жизни и уменьшение количества социальных связей может стать причиной грусти, подавленности и апатии; а запрет на выход из дома — вызвать злость по отношению к чиновникам, которые его ввели.

Теряя чувство контроля над ситуацией, человек ощущает страх и тревогу. Повышенная тревожность может ухудшить концентрацию внимания, вызвать расстройство сна и пищевых привычек.

Во время социальных катаклизмов на психологическое состояние влияют и СМИ: например, люди, которые внимательно следили за освещением теракта во время Бостонского марафона, переживали больший стресс, чем те, кто пострадал от взрыва.

Уменьшить психологические последствия изоляции можно самостоятельно. В частности, чтобы справиться с тревогой, Американская психологическая ассоциация рекомендует даже на карантине придерживаться четкого расписания дня, виртуально поддерживать связь с близкими и помнить, что COVID-19 часто протекает в легкой форме.

Важно соблюдать информационную гигиену: стараться меньше времени проводить в социальных сетях, отвлекаться от новостей, пользоваться информацией только на надежных ресурсах. Например, чтобы быть в курсе ситуации, заходите на сайт ВОЗ (но не больше, чем 1-2 раза в день). Для проверки достоверности информации в СМИ можно пользоваться платформами, на которых развенчивают фейки и мифы о SARS-CoV-2. Следить за ситуацией в Украине можно на сайте Министерства здравоохранения или в телеграм-канале «Коронавірус_інфо».

Какой самый оптимистический сценарий развития ситуации, связанной с коронавирусом?

О коронавирусе и его возможных последствиях уже высказались многие. Но важно помнить, что на данном этапе пандемии чем точнее прогноз, тем сомнительнее эксперт. Авторитетные специалисты сходятся в том, что конкретные социальные и экономические прогнозы пока делать рано: недостаточно данных.

Эпидемиолог Гарвардского университета профессор Марк Липсич считает, что мы пока даже точно не знаем, как вирус поведет себя летом, когда станет теплее. Есть вероятность, что заражение замедлится, но насколько существенно — вопрос. Кроме того, нет уверенности, что он не вернется осенью с удвоенной силой, как испанка в 1918 году.

В общих чертах самый оптимистичный сценарий выглядит так: вирус мутирует и вымрет. Доктор Ларри Бриллиант, известный борец с оспой и консультант фильма «Заражение» 2011 года, говорит, что такая вероятность есть — вирусы мутируют не только в сторону «усиления». Но не советует надеяться, что мы отделаемся так легко.

По среднему прогнозу доктора Бриллианта, заразятся миллиарды людей, умрут миллионы, а мировую экономику ждет глобальная депрессия. Сложно назвать такой прогноз оптимистичным. Поэтому ждем июня — когда станет ясно, стоит ли нам надеяться на помощь летнего солнца.

Какой самый пессимистический сценарий развития ситуации, связанной с коронавирусом?

Еще в начале марта гарвардский эпидемиолог Марк Липсич напугал всех одним из первых мрачных прогнозов: SARS-CoV-2 будет инфицировано около 70% населения планеты, то есть до 5,5 миллиарда человек; смертность остановится на уровне 1-2%, то есть 50-100 миллионов человек. Потом Липсич «сжалился» и снизил прогноз по заражению до 40-60% населения.

Прогнозирование осложняется несколькими факторами. Во-первых, неизвестно, можно ли заболеть коронавирусом вторично: если SARS-CoV-2 станет сезонным на ближайшие годы, то вопрос иммунитета выйдет на первый план.

Во-вторых, пока неясно, как вирус влияет на организм выздоровевших. Недавно доктор Бин Цао из Национального центра клинических исследований респираторных заболеваний в Пекине сообщил, что около 7-12% пациентов, переболевших COVID-19, выписываются с серьезными нарушениями сердечно-сосудистой системы и кровообращения — что в будущем может вызвать всплески инфарктов, инсультов и проблем с почками.

В-третьих, Липсич и другие серьезные прогнозисты честно признаются, что не знают, куда в это уравнение вписать детей. Дети до 9 лет почти не заражаются COVID-19 и не умирают от него, причины этого пока непонятны.

Кроме медицинских будут экономические последствия — предсказать их сложно, но они точно окажутся неутешительными.

Вдобавок государства вводят новые запреты и усиливают свою роль в управлении обществом. Например, Франция штрафует нарушителей карантина на тысячи евро. А Китай успешно борется с вирусом отчасти благодаря тому, что свободно играет личными данными своих граждан. Поражение в правах и нарушение приватности выглядят логично на время пандемии — но неизвестно, откажутся ли государства от тотального контроля населения после нее.

Большинство прогнозов сходятся в главном: для человечества все только начинается, а спасет нас лишь вакцина, которой пока нет.

Владимир Коношевич, Дарья Касьянова, Митя Раевский, Bird in Flight