Тотальный карантин спровоцировал в Николаеве всплеск спроса на сервисы доставки и другие услуги, позволяющие горожанам обеспечивать свои базовые (и не только) потребности, оставаясь дома.

Карантин в стране был введен 12 марта. Изначально предполагалось, что закончится он 3 апреля. Однако из-за распространения коронавируса правительство продлило срок действия ограничений до 24 апреля. На данный момент в Николаеве, как и по всей стране, закрыты развлекательные заведения, кафе, рестораны и рынки – работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, уже в течение первой недели карантина прекратили работу около 600-700 тысяч украинских предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые давали работу 3,5-4 миллионам человек.

Однако некоторые виды бизнеса смогли адаптироваться к новым условиям. Так, спрос на услуги доставки вырос на 80%, поскольку эпидемия COVID-19 и вынужденная необходимость оставаться дома, делает их едва ли не самыми актуальными.

НикВести поинтересовались, как Николаев приспосабливается к жизни в новых условиях, и какие услуги предлагают горожанам.

Очевидно, что востребованными остаются предложения ресторанов и кафе, которые доставляют или готовят еду «на вынос».

В Николаеве даже появилась целая платформа для бизнеса, с помощью которой предприниматели могут предложить свои товары, услуги и даже (!) развлечения, например, онлайн-караоке. Размещать объявления на сайте можно бесплатно.

Конечно, возможность заказать любимое блюдо из ресторана в условиях самоизоляции – неплохо, однако не каждый николаевец может себе это позволить. Да и общепитовскую еду тоже любят не все.

Супермаркеты адаптировались, но не успевают

Чтобы не терять доходы, крупные сети супермаркетов запустили услугу доставки товаров. В частности, такие предложения есть у «Таврии-В» и «Миды».

Так, «Таврия-В» доставит продуктовую корзину вам домой, если стоимость покупок превышает 500 гривен. Цена услуги – 45 гривен, если вес продуктов не превышает 100 килограмм (или 50 литров). Однако, спрос на такое предложение оказался настолько высок, что супермаркет уже не справляется с объемами. Сеть пока отключила оформление заявок по телефону (только через сайт), а заказы формируются в порядке очереди. И если вы закажете продукты сегодня, 5 апреля, то получить их сможете только 12 числа.

Схожая ситуация и в сети «Мида». Магазины предлагают бесплатную доставку при заказе от 500 гривен (от 800 – в Богоявленский район, от 1200 – в Матвеевку). Сеть предупреждает, что в связи с карантином и чрезвычайной ситуацией, услугу могут задержать на 2-3 дня.

Если же вы хотите сделать заказ в супермаркетах, которые не предоставляют подобные возможности в Николаеве, можно воспользоваться услугами различных служб, которые в этом вам помогут. К примеру сервис «Кабанчик» предлагает доставку товаров из «Сельпо», а «Миксфуд» - из любых супермаркетов и (!) аптек.

Рынки и магазины «переезжают» в онлайн

Пожалуй, самый интересный сегмент городского интернет-пространства – группы и аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Буквально за считанные дни их посещаемость выросла на сотни, а то тысячи пользователей.

Немало популярностью у николаевцев пользуются группы в Viber, где можно приобрести абсолютно все: овощи, фрукты, свежее и копченое мясо, морепродукты, крупы, домашние полуфабрикаты, а также продукты из Европы.

К примеру, одно из крупнейших сообществ в Viber предлагает бесплатную доставку на дом широкого спектра продуктов при заказе от 300 гривен.

Цены – вполне себе среднерыночные. К примеру, килограмм картофеля стоит 14,65-15 гривен, яблок – от 16 до 23 гривен, сахара – 16 гривен, гречки – 38 гривен, десяток яиц – 15-17,7 гривен. В наличии различные крупы, соусы, специи, овощи, фрукты, молочные продукты и т. д.

Есть группа, предлагающая доставку овощей, фруктов и даже домашней консервации.

Правда, здесь прайс-лист уже повыше: картофель – 19 гривен, морковь – 11, молодая капуста – 45, репчатый лук – 23, огурцы и помидоры – от 50.

В Николаеве также можно заказать свежее мясо на дом. Цены – средние. Килограмм свиного подчеревка обойдется в 120 гривен, шеи – 150, говядины – 150, куриного филе – 95 гривен.

Есть несколько сообществ, предлагающих копчения, в частности – «Крафтовая коптильня» и «Домашнее копчение». Цены конкурентные и разнятся по позициям.

Для любителей рыбы тоже есть предложения. Килограмм живого карпа стоит 70-75 гривен, толстолоба – 45 гривен, карасей – 35. Также заказать на дом можно раков. В зависимости от размера, стоимость варьируется от 180 до 370 гривен за килограмм.

Морскую рыбу можно приобрести в группе «Рыба Николаев». Лещ предлагают, в среднем, по 55 гривен за килограмм, окуня – 60 гривен, осетра – по 250-400 гривен за килограмм, судака – 150, камбалу – 250 гривен. Также можно купить мороженного хека (85 гривен/килограмм), креветки (170-250 гривен), рапаны (190 гривен), кальмары (170 гривен). Для любителей пива предлагают вяленную, копченную, соленую рыбу и маринованные мидии (180-200 гривен).

Несколько групп продают домашние молочные продукты и фермерские сыры. «Теритоpiя сиру» предлагает николаевцам творог от 45 до 85 гривен за килограмм (в зависимости от жирности), сметану по 90 гривен, сливки – 130, молоко – 16 за литр, сливочное масло – 220, брынзу – 110-120, сыр фета – 160, сулугуни – 150, моцарелла – 220, курт, брюност и белпер – по 450 гривен.

Поскольку рынки закрыты, организовали доставку и жители близлежащих сел, в частности, «Домашняя Молочка» предлагает молоко по 20 гривен за литр, сливки – 120 гривен, творог – 60, а также мед с домашней пасеки – по 100 гривен за литр.

Есть предложения и для тех, кому лень стоять у плиты, но при этом хочется домашней еды. «Домашняя кухня» и «Домашние вкусняшки» предлагают николаевцам готовые котлеты, тефтели, вареники, пельмени, манты, зразы, пирожки, голубцы и салаты, а также полуфабрикаты.

Для тех, кто хочет себя побаловать, организовали доставку продуктов производства стран Европейского союза – сыры, шоколад и сладости, кофе, колбасы, консервы и т.п.

Переехали в онлайн и магазины косметики, взрослой и детской одежды, игрушек, шоурумы и даже канцтовары.

Не теряя времени зря

Неудивительно, что в условиях распространения коронавируса местные рукодельницы не стали зря тратить время на карантине и запустили домашнее «производство» защитных масок.

В Viber создали группу, где каждый, кто шьет маски, может разместить объявление. Выбор достаточно широк. Цены стартуют от 10 гривен за штуку (одноразовые из спанбонда) и максимально достигают 40 гривен.

К примеру, простые двуслойные маски в среднем стоят 20-25 гривен (детские) и до 35 (взрослые, есть даже с фиксатором на переносице и возможностью дополнительно уплотнить ее).

Карантин внес немало корректив в привычную жизнь горожан. Однако, в какой-то степени, ограничения открыли новые возможности. Бизнес ищет любые способы, чтобы оставаться на плаву в эпоху глобального кризиса, а николаевцы учатся жить в новой, стесненной, реальности.

НикВести