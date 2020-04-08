Єдина область в Україні, в якій на сьогодні офіційно не виявлено жодного хворого на коронавірус, залишається Миколаївська. Цим феноменом зацікавилися вже і в Міністерстві охорони здоров’я і пообіцяли перевірку.

Які можуть бути причини такої статистики: відсутність тестів на коронавірус чи реальна відсутність інфікованих? В останнє вірить все менше людей, через що у мережі з’являються жарти, в яких Миколаївську область порівнюють із Північною Кореєю, де також офіційно немає коронавірусу.

«Що приховують у Миколаєві?» – таке запитання до керівників міста і області поставив і президент Володимир Зеленський, про це в коментарі Радіо Свобода розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Саме на тему відсутності захворювань на COVID-19 ми і поспілкувалися із Олександром Сєнкевичем скайпом. Він дає інтерв’ю зі свого робочого кабінету. Розповідає, що чимало нарад тепер переведені в режим онлайн, через що робочий інтернет в мерії, дійсно, періодично підвисає.

– Пане Сєнкевич, така ситуація: в Миколаєві і області жодного офіційно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19. І це вже почали називати «феноменом». Навіть МОЗ оголосило про перевірку і дослідження цього явища. В чому, на вашу думку, полягає цей феномен?

– В першу чергу феномен цей полягає в бажанні людей знайти щось погане в тому, де його немає. В Харкові є всього один офіційно захворілий і там ніхто не питає про феномен, хоча Харків, мабуть, в чотири рази більший, ніж Миколаїв. Там і метро є і таке інше, проте всі звертають увагу на Миколаїв.

Я думаю, що ніякого феномену немає. Один з феноменів, мабуть, в тому, що миколаївці – одні з тих українців, за дослідженнями Міжнародного республіканського інституту, які менше за всіх подорожують: як всередині країни, так і за кордон. Тому відсутність захворюваності пов’язую із тим, що людей дуже мало було за кордоном, тих, які могли заразитися чи потенційно контактувати з тими, хто проїхав.

Вчора в нас був селектор із президентом Зеленським, який запитав і мене, голову облдержадміністрації, чи ми щось приховуємо...

В першу чергу, в нас госпітальною базою визначена обласна інфекційна лікарня, це означає, що міський голова може бути клієнтом лікарні, але ніяк не впливає на її господарську діяльність, і щось приховувати я точно не можу.

Більше того, ми повідомили, що в нас було проведено 69 ПЛР-досліджень із 71 хворого, з яких очікуємо на 5 результатів. Всі результати негативні. Була одна людина, один миколаєвець, який із поганими симптомами поїхав в Олександрівську лікарню в Київ, де його пролікували і він вже повернувся здоровим. Всі тести показали, що він здоровий.

Це може говорити про те, що миколаївці зрозуміли важливість заходів, які впроваджує влада і уряд, почали дослухатися: менше людей на вулиці, менше людей контактує, менше людей у громадському транспорті. Тобто люди зрозуміли, що це не якась істерія, а насправді пандемія, і найкращий спосіб сьогодні стати супергероєм – це не виходити на вулицю.

–Тобто ви не пов’язуєте це з неякіснім проведенням тестів чи з непроведенням лабораторного тестування?

– Всім, кому за анамнезом потрібно проводити тести, їм ці тести проводять. Більш того, на цьому ж селекторі з президентом ми проговорили, що в найближчий час приїде комісія з Києва, яка перевірить, як тут все відбувається. Всі шляхи і протоколи, за якими працюють наші лікарні.

Кількість померлих в Миколаєві в нас звичайна. Це від 10 до 16 людей на день, в нас так в середньому помирає. Кількість захворілих в нас в місті зменшилася майже в два рази: із 83 людей з пневмонією на цю ж дату минулого року, до 43 – на сьогодні, з яких 8 дітей.

Знизилася навіть кількість захворювань на ГРВІ завдяки тому, що всі на карантині.

– Ви сказали, що не можете впливати на Миколаївську інфекційну лікарню, але є повідомлення, що у лікарів є затримки по зарплатах. Яка у вас є інформація і чи можете ви якось посприяти, щоб у лікарів було гідне забезпечення?

– Пандемія збіглася з початком реформи другої медичної ланки. Сьогодні є інформація про те, що кількість грошей, яку буде отримувати лікарня, буде залежати від кількості пацієнтів, яких вона прийняла. Не просто за ліжка отримувати, а за людей.

Як ви розумієте, сьогодні інфекційна лікарня отримає велику кількість пацієнтів: всі, хто з підозрою, хто погано себе почуває, хто з температурою, їх всіх везуть туди.

Більш того, на питання, яке я поставив прем'єр-міністру на одному з селекторів, він повідомив, що сьогодні ми продовжимо фінансувати медицину за принципом субвенції з державного бюджету і кількість грошей буде у 100% еквіваленті від минулого року.

Я думаю, що з одного боку хтось шукає якісь сенсації, з іншого боку – головний лікар намагається дути на холодне. Зараз, коли вони на передовій, ніхто не допустить того, щоб хтось там був без зарплати, це ж рівноцінно самогубству.

– Чи вистачає в місті коштів для реалізації заходів, ухвалених Кабміном, і для забезпечення засобами захисту об'єктів важливої інфраструктури міста?

– Ми виділили 10,5 мільйонів на сесії і забронювали ще 27,5 мільйонів. Окрім того, ще виділили кошті на закупівлю обладнання. Тобто загалом десь під 50 мільйонів гривень ми виділили.

Але основна проблема – не кошти сьогодні, а придбання тих матеріалів і засобів захисту, яких сьогодні немає в наявності.

Більше того, ми працюємо сьогодні з бюджетними коштами, це означає, що на все обладнання і засоби захисту ми повинні мати сертифікати. Якщо благодійники можуть купувати медичні костюми несертифіковані і передавати їх медичним закладам, то за бюджетний кошт ми можемо купити лише сертифіковану продукцію і лише за процедурами, які зазначені в законі.

Коронавірус пройде, а правоохоронні органи залишаться і будуть перевіряти все це.

В нас є шість лікарень міських, і всі вони закуповують матеріали і засоби захисту, кожна своє. Вони є комунальними некомерційними підприємствами, ми їм виділяємо кошти , а не централізовано закуповуємо і роздаємо їм.

– Але волонтери кажуть, що немає в лікарнях практично нічого, крім масок. Ви про це знаєте?

– Кошти були виділені лише 2 тижні тому. Все, що можна було згрести з усіх складів – закуплено. Все, що куплено додатково – летить з Китаю.

Всі ринулися скупати апарати ШВЛ, ми в минулому році, не очікуючи пандемії коронавірусу, купили 16 нових апаратів ШВЛ.

Всі ринулися їх купувати, але забули про одноразові контури, БАК-фільтри і так далі. Ми їх закупили першими і згебли з України останні склади, які були. Всі чекають на їх надходження з Китаю, в нас вони вже є.

– Ви у своїх зверненнях говорили, зокрема, про те, що у вас немає підтверджених хворих і це через те, що Бог береже Миколаїв. В деяких ЗМІ писали, що Миколаївську область оберігає Святий Миколай. Ви дійсно так вважаєте?

– Цей вислів, що Миколаїв береже Святий Миколай належить голові облдержадміністрації Олександру Стаднику.

А в такі важкі часи, коли люди думають, що вони можуть розраховувати лише на себе, і на Бога, для них це є гарною новиною.

З іншого боку, Миколаїв завжди був містом під покровительством Святого Миколая і має, насправді, ім'я Святого Миколая, тому давайте вірити в чудо і що в нас так все і буде нормально.

Ну а якщо буде захворювання, то будемо лікувати. Впевнений, що Миколай буде берегти наше місто.

– Самі не боїтесь захворіти?

– Я думаю, що можу захворіти, бо маю дуже велику кількість контактів із різними людьми. І буваю в різних місцях, і в лікарнях.

Проте, ну захворію – буду лікуватися. Досліджую симптоми, досліджую себе.

Насправді я маю гарний імунітет, не буду вихвалятися, але намагаюсь не приймати ліки з 11 класу. Це не означає, що я їх не приймаю в екстрених випадках, але намагаюся розвивати свій імунітет.

– Чи не боїтеся ви потрапити саме у лікарню в Миколаєві і чи впевнені, що від вас не будуть приховувати результати тесту або не робити його?

– Я не боюсь цього. Більше того – в нас є два апарати: один в обласному лабораторному центрі, це апарат, який в них давно був. А нещодавно компанія «Нібулон» Олексі Вадатурському передав ще один апарат, який досліджує зерно на ГМО, який також може проводити ці ПЛР-аналізи із набором тестів саме для цього апарату.

У нас сьогодні прибуло з Києва 1200 наборів для цих тестів, 300 наборів було закуплено в Миколаєві, тобто 1500 тестів в нас є і будуть ще докуповуватися.

Немає бажання ні в кого щось приховувати.

Коли президент задає питання: «Що ви там приховуєте?» – то сьогодні деякі лікарі і чиновники вже чекають на першого захворілого. Щоб скоріше показати, що ми нічого не приховуємо.

В нас не Радянський Союз, щоб щось приховувати, це не Чорнобиль. Ми всі в Україні перебуваємо в одному становищі і розуміємо: щоб швидко лікуватися, потрібно мати актуальну інформацію.

На щастя в нас поки що немає жодного виявленого випадку. Але ми розуміємо, що з дня на день він може з'явитися одразу, як люди приїдуть з-за кордону чи з якоїсь іншої області, потенційно заражені вірусом.

Ольга Комарова, Радіо Свобода