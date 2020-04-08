Без регулярной чистки любимый плюшевый мишка или котенок превратятся в «накопителей» микробов и пылевых клещей. Как сделать мягкие игрушки чистыми и безопасными для малыша, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Чистота — залог здоровья!

Многие родители задаются вопросом, как часто необходимо стирать мягкие игрушки. Если предмет детского обожания не выпускается из рук, «ходит» с малышом в детский сад и на игровую площадку, стирать его необходимо не реже 2–3 раз в месяц, а то и чаще по мере загрязнения. Не забывайте, что контактируя с игрушкой, ребенок не всегда вымоет руки, а вот обнять и прижать к себе любимого Тедди он точно не забудет, поэтому лучше уберечь малыша от микробов.

Кто боится Мойдодыра?

Не все мягкие игрушки можно отправить в стиральную машину. Предпочесть автоматической стирке тазик с водой или сухую чистку стоит в том случае, когда плюшевый мишка или тряпичная кукла набиты соломой, хлопковой ватой или гречневой шелухой, имеют приклеенные элементы (глаза, нос, декоративные орнаменты и т. д.), изготовлены из неоднородных материалов (вставки из искусственной кожи, носик из натурального дерева и т. д.). Это касается и больших мягких игрушек, которые не поместятся в барабан. Их придется стирать вручную, но лучше сдать в химчистку, где профессионалы знают, как огромного медведя привести в надлежащий вид и не испортить.

Если необходимо быстро очистить игрушку, эксперты рекомендуют воспользоваться сухой чисткой. Поместите плюшевого зверя в большой полиэтиленовый пакет, добавьте туда смешанные в равных частях крахмал и соду и энергично потрясите. По окончании процедуры пропылесосьте игрушку, используя насадку для мягкой мебели. Это поможет удалить остатки «порошка».

Чистка по всем правилам

Чтобы не испортить игрушку, сделайте следующее:

внимательно прочитайте информацию на ярлыке (состав, материал изготовления, рекомендация по уходу);

если в игрушке есть музыкальный электронный блок, аккуратно выньте его, распоров ближайший шов, тогда контакты не окислятся;

в тазике с водой растворите немного порошка для стирки детского белья и замочите игрушку на 10–15 минут, чтобы было проще удалить сложные пятна;

игрушки с длинным ворсом отправляйте в стиральную машинку только в специальном мешочке для стирки, чтобы они не закашлатились.

Если игрушка внешне без пятен и следов грязи, достаточно продезинфицировать ее паровым утюгом, бытовым пароочистителем или ультрафиолетовой лампой. Такой способ помогает в домашних условиях убить опасные бактерии и вирусы.

Позаботьтесь о гигиене детских игрушек. Это поможет снизить риск возникновения заболеваний, особенно в период карантина! Пусть малыш будет здоровым и играет с удовольствием!

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