Коронавирус влияет на предвыборные кампании в мире.

В Польше, несмотря на пандемию, решили не отменять запланированные на 10 мая выборы президента, но поскольку во время карантина нормальное голосование нереально, впервые в истории человечества его могут провести по почте. Власть уже обвиняют в потенциальных фальсификациях.

В подвешенном состоянии оказались выборы президента в США, а намеченные на 3 ноября в Великобритании тем временем назначенные на май местные выборы отложили на год.

К слову, под вопросом и местные выборы осенью этого года в Украине. Пока власти очень неопределенно говорят - будут они или нет.

Как пандемия скажется на выборах в этом году, разбиралась "Страна".

Избирательные пакеты - домой

Польская правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) ради заочных выборов переписала избирательный кодекс, а Сейм одобрил законопроект. Документ направили в Сенат (верхнюю палату парламента), где более половины мест занимает оппозиция, выступающая за перенос избирательной кампании.

Процедура дистанционных выборов выглядит так.

Имеющие право голоса должны получить так называемые избирательные пакеты, за доставку которых будет отвечать польская государственная почта. Посылка должна прийти каждому в период с 3 по 9 мая. В избирательном пакете должен быть бюллетень, конверт для него, инструкция по голосованию, заявление о личном и тайном голосовании и конверт обратной связи.

После голосования надлежащим образом упакованный обратный конверт надо отнести к специально подготовленному почтовому ящику на территории муниципалитета избирателя, который занесен в соответствующие списки. Избиратели смогут сделать это лично или с помощью другого человека. Почта должна доставить обратные конверты в избирательные комиссии.

Эксперты, впрочем, не исключают, что оппозиция заблокирует в Сенате инициативу голосования по почте.

"Сенат, по закону, может рассматривать проект до 30 дней. И тогда закон будет утвержден фактически за несколько дней до 10 мая. Это значит, что просто не хватит времени организовать дистанционное голосование - почта может не успеть разослать всем избирателям пакеты с бюллетенями", - объясняет "Стране" польский обозреватель Марчин Ковальчик.

Если выборы 10 мая не состоятся, их могут перенести на осень или даже на год - до мая 2021 года.

Кстати, больше половины избирателей (57%), по опросам социологической службы United Surveys, против заочных выборов по почте.

"Угроза авторитаризма"

Оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская призвала бойкотировать "почтовые выборы" в Польше и сняла свою кандидатуру.

"Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это криминально", - заявила она.

Оппозиция уже обвинила лидера ПиС Ярослава Качиньского в попытке узурпации власти и государственного переворота, а в Евросоюзе сомневаются в честности выборов по почте и предсказывают массовые фальсификации.

"Подлинные выборы требуют подлинной кампании, в которой избиратели могут услышать программы и мнения всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор. Текущие ограничения на публичные собрания из-за пандемии делают кампанию практически невозможной. Я обеспокоена тем, что если президентские выборы пройдут в нынешних условиях, они могут не соответствовать ряду международных стандартов", - отметила представитель ОБСЕ Ингибьерг Гисладоттир.

Помимо этого, есть и технические причины. По словам представителя оппозиционной Гражданской платформы Бориса Будки, почта не сможет доставить бюллетени всем 30 миллионам избирателей вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.

Есть сложности и с организацией голосования - учреждением участковых и другие территориальных избирательных комиссий. Для этого необходимо привлечь к избирательному процессу примерно 200 тысяч человек. Всех заинтересованных надо обучить, собирая их в районных центрах. Дистанционное обучение в силу объективных причин нереально.

Впрочем, правящая партия настаивает на голосовании по почте.

"Для власти карантин на руку, сейчас идеальный момент для победы. На фоне пандемии рейтинг нынешнего президента Польши Анджея Дуды подскочил до рекордных 65%, у него все шансы переизбраться на второй срок. А вот если выборы перенесут, ситуация может измениться не в пользу власти - из-за вызванного долгим карантином жесткого падения экономики будут усиливаться оппозиционные настроения", - говорит "Стране" Ковальчик.

Выборы по почте, по мнению экспертов, грозят Польше авторитаризмом, а поскольку во время пандемии массовые протесты невозможны, выборы в таких условиях дают фору власти.

"Движение Польши к авторитарной форме правления в условиях пандемии обозначилось еще более выпукло. Возможности агитации у кандидатов практически нет, - говорит политолог Матеуш Пискорский, директор Европейского центра геополитического анализа. - Про митинги с избирателями можно забыть, также как и про дебаты кандидатов в студии. Осталась возможность использования социальных сетей и видеотрансляции сидящих на самоизоляции политиков, но этого далеко недостаточно, учитывая технологические ограничения целых социальных групп, в основном пожилых людей. Во многих регионах единственным доступным информационным ресурсом является государственное телевидение и электронные СМИ, принадлежащие корпорации медиамагната и близкого к правящей партии священника Тадеуша Рыдзика. Прекращается дистрибуция газет, тираж которых, по словам многих главных редакторов, упал на 75%. Кандидаты оппозиции заперты дома, в то время как действующий глава государства Анджей Дуда ежедневно проводит встречи по всей стране, создавая образ компетентного и смелого борца с эпидемией".

Возможно ли голосование по почте на местных выборах в Украине

В мире уже наберется с десяток стран, где из-за пандемии изменилась процедура выборов и сами выборы, говорит политолог Руслан Бортник.

Коронавирус может также повлиять и на избирательную кампанию в Украине - у нас на 25 октября запланированы местные выборы.

"Решение о проведении выборов будет приниматься в июне-июле, когда уже станет понятнее ситуация по коронавирусу и еще останется время для похода на выборы. Перенести голосование - это проблемная ситуация, поскольку дата местных выборов закреплена в Конституции. И необходимо или вносить изменения в Конституцию, или искать другой правовой выход. Часть команды власти советует Зеленскому перенести выборы, тем более что результат на них, как очевидно, для "Слуг народа" будет не такой хороший, как он был на парламентских и президентских выборах", - сказал нам Бортник.

Эксперты полагают: в Украине выборы по почте - из разряда фантастики.

"Нужно учитывать эффективность государственного аппарата, соотношение и баланс центральных и местных властей. В Польше прошла одна из самых успешных реформ децентрализации, плюс там устойчивое сплоченное общество и выборы без такого уровня мошенничества как в Украине, - объясняет "Стране" политолог Вадим Карасев. - Ну и почта там работает намного лучше, а как работает "Укрпочта" все мы знаем. У нас, если будет вторая волна коронавируса и новый карантин осенью, выборы просто отменят. Технически и административно Украина к выборам по почте как в Польше не готова".

Бортник же полагает, что ситуация с коронавирусом в мире и в Украине будет подталкивать власть к поиску дистанционных моделей голосования.

"Или через интернет, или через интернет-почту, или через обычную почту. Тем более дистанционное голосование может серьезно повысить явку. На последних довыборах в парламент в Харьковской области, где победила экс-губернаторша, явка была 27%. Это ничто, при такой явке невозможно управлять - легитимность органов власти низкая. Поэтому поиск формы дистанционного голосования станет одним из мейнстримов в работе власти - в Украине и в мире. Это может обеспечить и саму возможность проведения выборов, и высокую явку", - говорит Бортник.

Александра Харченко, Страна.ua