С начала пандемии COVID-19 Всемирную организацию здравоохранения ежедневно встречаем в новостях: она рассказывает, как преодолеть коронавирус, делает прогнозы, рекомендует странам, как снимать карантин, и информирует, как обстоит дело с разработкой вакцины. Кстати, пандемией эту ситуацию тоже назвала именно ВОЗ.

В адрес организации раздается много критики, а президент США Дональд Трамп даже решил приостановить финансирование ВОЗ. Это действительно проблема, потому что вклад Америки в организацию был самым большим. Hromadske объясняет, как это скажется на работе ВОЗ и в чем вообще эта работа заключается.

Что такое ВОЗ и зачем она нужна?

ВОЗ, призвана заниматься здравоохранением в мировом масштабе, заработала 7 апреля 1948 (теперь это — Всемирный день здоровья) в составе Организации Объединенных Наций.

«Всемирная организация здравоохранения работает во всем мире для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и защиты уязвимых групп населения. Наша цель в том, чтобы обеспечить еще миллиарду людей лучше здоровье и благосостояние», — так ВОЗ определяет свою миссию.

В составе ВОЗ — 194 страны. Ее штаб-квартира находится в Женеве, а по миру еще шесть региональных и 150 национальных представительств, где работает не менее 7000 сотрудников.

Мы слышим о ВОЗ преимущественно тогда, когда она объявляет чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, как это было 30 января 2020 из-за коронавируса, и раньше — в 2009-м из-за свиного гриппа, в 2014 и 2019 годах из-за вируса Эбола. Во время чрезвычайных ситуаций организация становится центральным координирующим органом, который разрабатывает программы по сдерживанию и искоренение болезней и дает рекомендации странам-участницам.

В спокойные времена ВОЗ проводит борьбу с такими болезнями, как малярия и полиомиелит, оказывает помощь по всему миру, а еще задает глобальные тенденции и устанавливает нормы в области здравоохранения. Особенно значение организации ощутимо в бедных странах Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, где она, в частности, следит за вакцинацией населения и соблюдением санитарии.

Кто и как финансирует ВОЗ?

Финансирование ВОЗ — это членские взносы стран-участниц, которые рассчитывают согласно количеству населения и благосостоянием страны. А также добровольные взносы частных лиц, благотворительных фондов, неправительственных организаций, которые различаются из года в год.

Сейчас крупнейшим финансовым донором ВОЗ являются США, на чьи взносы приходится почти 15% финансирования, на втором месте — Китай. В 2019-м США выделили ВОЗ около $553 млн, КНР — почти в десять раз меньше.

Также традиционно среди стран, которые платят наибольшие взносы — Великобритания, Япония и Германия. А в 2016-2017 годах вклад Фонда Билла и Мелинды Гейтс составил почти $650 млн и был вторым крупнейшим после США.

Почему Трамп больше не хочет платить?

15 апреля Дональд Трамп объявил, что США пока останавливают финансирования ВОЗ. Решение будет действовать до завершения расследования реакции организации на распространение коронавируса.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе и поэтому «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Президент США также обвинил ВОЗ в подыгрыванию Китаю и «воспроизведению пропаганды» китайского правительства, которое в начале эпидемии утверждало, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Обвинение Трампа не совсем соответствуют действительности: на самом же деле ВОЗ еще в начале января говорила об опасности передачи вируса от человека к человеку. А сразу же после того, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, США ограничили авиасообщение с Китаем.

Упреки в «китаецентризме» Всемирной организации здравоохранения из уст Трампа звучали и раньше. Американского президента возмутило, что на ранних этапах эпидемии, когда коронавирус еще не распространился за пределы Китая, ВОЗ неоднократно публично хвалила действия китайских властей по его сдерживанию.

В то же время в начале эпидемии сам Трамп не воспринимал ситуацию серьезно, сравнивал коронавирус со вспышкой гриппа, убеждал, что США готовы к распространению COVID-19 и, возможно, Америке удастся избежать критической ситуации. Сейчас в США — крупнейшее в мире количество случаев заражения коронавирусом и наибольшее количество смертей от него.

Какие последствия будет иметь отмена взносов США?

Руководство ВОЗ и ООН уже выразили обеспокоенность прекращением финансирования со стороны США. «Я убежден, что необходимо поддерживать ВОЗ, так как ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на победу в войне с COVID-19. Сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая борется с вирусом», — подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Но дело не только в борьбе с коронавирусом. Значительную часть денег, которые поступали от Штатов, ВОЗ направляла на борьбу с полиомиелитом, ВИЧ / СПИДом, разработку вакцин, а также программы охраны психического здоровья, профилактики рака и сердечных заболеваний. Теперь прекращения вкладов США может сказаться именно на этих программах. Кроме того, по ряду других программ, как, например, вакцинация от инфекционных болезней, часть средств уже перенаправили на борьбу с коронавирусом. Часть направлений, которые сейчас не получают достаточного финансирования, ВОЗ подумывает сократить.

По мнению Лоренса Гостина, директора Института законодательства Национального и глобального института О'Нейла, решение президента США приведет к неизбежной реструктуризации ВОЗ. И это не только негатив: США, пользуясь своим влиянием в ВОЗ, блокировали некоторые программы, которые касались обеспечения лекарственными средствами беженцев — теперь, вероятно, таких ограничений не будет.

В то же время Гостина отмечает, что Трамп зашел слишком далеко, принимая такое решение, ведь оно может сыграть не в пользу США:

«Это уничтожит влияние Америки в области здравоохранения и международных отношений в разгар пандемии беспрецедентного масштаба. Мы потеряем наше влияние даже среди наших союзников».

За что еще критикуют ВОЗ?

В основном критика в адрес ВОЗ касается того, что у некоторых странах есть в ней большее влияние, чем у остальных. После 2013 года ВОЗ часто критиковали за то, что региональные отделения организации не имели достаточной автономии для оперативного реагирования на эпидемию Эбола. А теперь — что организация вовремя не отреагировала на вспышку коронавируса и объявила чрезвычайную ситуацию только с третьей попытки.

«Декларации ВОЗ принимались слишком поздно, более оперативные решения могли бы мобилизовать правительства на борьбу с коронавирусом быстрее. Координировать мероприятия в ответ на эпидемию во всем мире ВОЗ не удалось: четко наблюдался недостаток глобальной солидарности в борьбе с пандемией. Это показало пределы влияния ВОЗ. У нее был план, но мало какие страны его сразу же поддержали», — подчеркивает The New York Times.

Австралия тоже критикует деятельность ВОЗ и собирается пересмотреть размер своего членского взноса после пандемии. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также отметил, что «Австралия не полагается на советы мирового органа здравоохранения в борьбе со вспышкой COVID-19».

Кроме того, в ВОЗ длительный конфликт с Тайванем, независимость которого от Китая организация, как и большинство мирового сообщества, не признает. Тайвань обвинил ВОЗ в том, что из-за позиции Китая его исключили из важных обсуждений, посвященных пандемии коронавируса, поэтому он не мог получать актуальную информацию о болезни, что поставило здоровья населения под угрозу. А глава ВОЗ, эфиоп Тедрос Адханом Гебреесус, 8 апреля рассказал, что из-за этого получает от тайваньцев «расистские оскорбления» в свой адрес.

Елена Куренкова, hromadske