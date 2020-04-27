У «другій фазі» мають відкритися ті сфери економіки, де фізичний контакт між людьми — мінімальний, а також орієнтовані на експорт: будівництво, гуртова торгівля, сектор моди, виробництво меблів. Ресторани зможуть відчинитися, але тільки якщо готуватимуть страви на винос і слідкуватимуть, щоб перед входом не скупчувалися люди.

Зараз, у «першій фазі» боротьби з вірусом, працюють тільки життєво необхідні підприємства — приміром, сільськогосподарської та харчової промисловості. Люди можуть виходити на вулицю лише в рідкісних випадках і за наявності спеціального сертифікату.

Проблема в тому, що ця дата — радше політична та психологічна, ніж епідеміологічна. Тому ризик нового піку — дуже великий. Уряд це розуміє і намагається намацати такий вихід, щоб залишилися «і вовки ситі, і вівці цілі». Але кількість питань без відповідей — величезна.

Італія наближається до заповітної дати — 4 травня. З цього дня в країні, яка чи не найбільше в Європі постраждала від Covid-19, почнеться так звана «друга фаза» — значне пом’якшення карантинних заходів. «Першою фазою» у боротьбі з вірусом є, власне, карантин, який в Італії — один із найжорсткіших на континенті.

Дозволено буде відвідувати родичів, але при цьому заборонено збиратися групами — як на відкритому повітрі, так і вдома. Як саме поліція буде відмежовувати «просто візит до родичів» від «занадто великих родинних зібрань» — незрозуміло. Тобто уряд у цьому питанні цілком покладається на здоровий глузд громадян. Якщо врахувати, що кількість оштрафованих за недотримання карантину в Італії значно перевищує кількість інфікованих, це не можна вважати надто вдалою ідеєю. І саме це, ймовірно, стане найбільшою проблемою «другої фази».

З літніми родичами рекомендують спілкуватися в масці. В транспорті ж маски будуть обов’язковими. Пояснювальні записки, які італійці вже звикли заповнювати за шість тижнів карантину, теж нікуди не зникнуть. Крім таких причин виходу з домівки, як «здоров’я», «робота» та «закупи», там з’являться ще й варіанти «візит до родичів» та «спорт». А дещо пізніше, з 18 травня, — і «магазин». Саме на цю дату призначили відкриття закладів роздрібної торгівлі.

Також з 4 травня буде дозволено проводити поховальні церемонії, але в присутності не більше, ніж 15 осіб. А от на месу до церкви поки що не можна. Усім, хто після карантину мріє піти до перукаря, масажиста або ж до бару, доведеться зачекати до 1 червня.

Можна буде займатися спортом наодинці або разом із членами своєї родини, не наближаючись до інших людей ближче, ніж на 2 метри. На вході у парки стоятимуть волонтери й запускатимуть людей всередину маленькими групками.

Чиновники весь час підкреслюють важливість соціального дистанціювання і масок — повсюди. Маски вже випускають трьох типів — для дітей, підлітків та дорослих. Для дітей їх виробляють із еластичного матеріалу, аби вони не сповзали, і їх можна розмальовувати фломастерами. Однак ніхто не пояснює, як вмовити дітей до 5 років весь час носити маску і гратися з іншими, тримаючи відстань у метр-півтора.

Ризиковані компроміси

Це не єдине питання, яке постає перед батьками. Адже робота знов стартує, а школи, садки і ясла — ні. А звертатися по допомогу бабусь-дідусів — це ризикувати їхнім здоров'ям. Багато італійок побоюються, що їм доведеться звільнитися з роботи, щоб доглядати за дітьми. Уряд обіцяє грошову допомогу в 600 євро на зарплатню няні та 15 днів додаткової відпустки, але це кардинально питання не вирішує. В Італії за законом не можна залишати дітей самих удома до 14-річного віку — за це передбачена кримінальна відповідальність.

За планами уряду, відкриття певних секторів економіки супроводжуватиметься контролем за розповсюдженням вірусу. Кожної п’ятниці аналізуватимуть індекс відтворення вірусу (тобто скільки осіб заражає один інфікований) й за потреби впроваджуватимуть локальні жорсткі карантини.

У ці дні Італія реєструє по 3000 нових заражень на день. Станом на 4 травня, підрахували математики, країна матиме приблизно тисячу нових інфікованих на день.

Згідно з підрахунками Італійської ради з питань охорони здоров’я, до 4 травня тільки шість з двадцяти італійських регіонів не матимуть жодного нового інфікованого коронавірусом. Для інших ця дата варіюється від 7 травня (Апулія на півдні країни) до 28 червня (Ломбардія, нинішній епіцентр вірусу). При цьому, підкреслюють вчені, це — мінімально можливі дати, тобто «не раніше, ніж». І тільки за дотримання нинішніх умов жорсткого карантину.

Різниця між північчю та півднем

Всім зрозуміло, що відкрити одразу все неможливо: вірус за лічені дні знов набере швидких обертів. Випустити працювати тих, хто вже виробив антитіла до вірусу, і залишити на карантині всіх інших — звучить привабливо, але поки нереалістично. Вчені досі не знають, наскільки стійкий імунітет виробляється в тих, хто перехворів, і скільки він триває — місяць, рік, два? Не кажучи вже про те, що зробити за короткий проміжок часу десятки мільйонів тестів нереально. Так само неможливо відправити працювати лише людей віком до 30 років: вони становлять меншість працівників, і мало яка фірма змогла б відновити діяльність за таких умов.

Італійські політики часто наголошують: треба навчитися співіснувати з вірусом. Але як це робити — ніхто не знає.

«Уряд працює над створенням національного плану, який містить однакові настанови для всіх регіонів», — зазначив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. І вже щодо цього регіони не можуть дійти згоди.

Південні регіони, які менше постраждали від вірусу, відчайдушно закликають до обережного і дуже повільного послаблення карантину. Вони воліли б, аби у «другій фазі» переміщення між регіонами було взагалі заборонене. Зокрема, регіон Кампанія з центром у Неаполі станом на 26 квітня налічує 345 померлих від Covid-19 — цифри, надзвичайно далекі від втрат Ломбардії (майже 13 тисяч), П’ємонта (понад 2,5 тисячі) та Венето (майже 2 тисячі).

«У моєму регіоні — дуже висока щільність населення, найвища в Італії, а у приморській зоні — найвища в Європі, півтори тисячі осіб на км2. Це рівень Сінгапуру! Ми впровадили тут такі жорсткі заходи саме тому, що тут одна помилка і — катастрофа», — сказав губернатор Вінченцо де Лука під час теледебатів зі своїм ломбардійським колегою Аттіліо Фонтаною.

Саме губернатори північних, найбільш постраждалих регіонів, які досі реєструють три- чи навіть чотиризначні цифри нових заражень, найбільше тиснуть на прем’єра Італії з тим, щоб відкривати регіон якомога раніше. Вони думають насамперед про розташовані там заводи, фабрики та великі компанії, зупинка яких завдає економіці багатої півночі значних збитків. Очільники південних регіонів називають таку поведінку безвідповідальною.

Прем'єр Італії Конте усвідомлює, що не варто буквально впроваджувати одні й ті ж правила для регіонів з такою різною епідеміологічною картиною.

«Ми діятимемо на основі національної програми, — заявив він, — але зважаючи на територіальні особливості. Тому що характеристики транспортної мережі у Базилікаті (бідному регіоні на півдні Італії — ред.) — не такі ж, як у Ломбардії. Так само різною є кількість ліжко-місць у шпиталях в різних регіонах, і вона повинна бути співмірною з кількістю інфікованих та ушпиталених осіб».

Власне, місткість лікарень і буде тим другим, поряд із індексом відтворюваності, критерієм, за яким визначатимуть, наскільки рівень захворюваності допустимий або ні, і коли слід дещо «прикрутити гайки».

Крім того, у кожній місцевості повинні бути окремі Covid-госпіталі — щоби знизити ризики для медиків та інших пацієнтів.

Додаток «Імунізовані»

Однією з фундаментальних речей для скасування карантину влада Італії називає мобільний додаток «Immuni» («Імунізовані»), на який покладають великі надії.

Додаток збирає два типи даних — про стан здоров’я свого власника та про близькість інших смартфонів, на яких він встановлений. Додаток, який працює завдяки bluetooth, реєструє ідентифікаційні коди всіх мобільних, що опиняються в радіусі метра від його власника. І у випадку контакту з людиною, позитивною на Covid-19, на мобільний приходить повідомлення.

Водночас користувачів турбує питання щодо захисту даних. Згідно з законодавством ЄС, завантаження додатку має бути добровільним і без геолокалізації. Однак він буде справді ефективним, лише якщо ним користуватиметься щонайменше 60% населення, включно з неповнолітніми. Ні в кого немає впевненості, що більшість італійців захоче це робити. І чи має змогу, адже, за останніми даними, смартфон із потрібними функціями мають всього 66% італійців. Тож урядові, якщо він зацікавлений в участі громадян, доведеться надавати їм смартфони і пояснювати, як користуватися програмою.

Ірина Кащей, hromadske