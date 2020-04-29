Подъемное оборудование, состоящее из системы шарнирно-соединенных рычагов, называется ножничным подъемником. Работа таких устройств основывается на вертикальном перемещении платформы, осуществляя поднятие не только различных грузов, но и рабочего персонала для выполнения высотных работ. Эксплуатируются установки внутри и снаружи зданий, а для увеличения эффективности их использования, они выпускаются разных видов и конфигураций.

Отличительные особенности устройств

Название ножничные подъемники получили за счет того, что в их конструкции используется механизм, скопированный с нюрнбергских ножниц — перекрестные опоры. Такое устройство повышает не только надежность, но и величину грузоподъемности.

По конструкции установки классифицируют на три вида:

Стационарные — состоят из опорной рамы и кулисно-рычажного механизма. Предназначены для эксплуатации на одном месте, что связано с отсутствием колесной базы. Передвижные — оснащены опорной рамой с колесами, что позволяет буксировать оборудование к месту проведения соответствующих работ. Для надежной фиксации подъемника в конструкции предусмотрены специальные винтовые кронштейны. Самоходные — отличаются от предыдущих моделей наличием встроенного двигателя (электрического или внутреннего сгорания), посредством которого осуществляется самостоятельное перемещение оборудования.

Выбирать ножничный подъемник https://forstor.ua/ca-peregruzochnoe-oborudovanie/nozhnichnie-podjomniki/ необходимо исходя из задач и условий его эксплуатации. При проведении разгрузочно-погрузочных работ на одном месте подойдут стационарные устройства.

Сфера применения и виды выполняемых работ

Востребованными являются все виды ножничных подъемников, но наибольшей популярностью пользуются стационарные модели. Активно применяется оборудование в следующих сферах и отраслях:

промышленность;

гипермаркеты;

складские и логистические хозяйства;

строительство;

автосервисы.

Установки стационарного типа не используются на открытых площадках по причине сложности их перемещения. Максимальная высота подъема платформы этих устройств составляет до 20 метров. Если установка применяется для поднятия на высоту людей, то платформа обязательно должна иметь ограждение.

Преимущества складского ножничного подъемника

Механизмы могут эксплуатироваться на любых типах фундамента. Их характерные преимущества:

простота конструкции;

легкость монтажа;

компактность;

малошумность при эксплуатации;

возможность работы с грузами разного веса;

устойчивость платформы.

Изготавливаются ножничные подъемники из высококачественных материалов, что положительно влияет на их надежность и срок службы. Разные модели устройств можно посмотреть в каталоге компании Форстор. Предприятие является лидером по производству этого оборудования в Украине.