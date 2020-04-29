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Подъемное оборудование, состоящее из системы шарнирно-соединенных рычагов, называется ножничным подъемником. Работа таких устройств основывается на вертикальном перемещении платформы, осуществляя поднятие не только различных грузов, но и рабочего персонала для выполнения высотных работ. Эксплуатируются установки внутри и снаружи зданий, а для увеличения эффективности их использования, они выпускаются разных видов и конфигураций.
Название ножничные подъемники получили за счет того, что в их конструкции используется механизм, скопированный с нюрнбергских ножниц — перекрестные опоры. Такое устройство повышает не только надежность, но и величину грузоподъемности.
По конструкции установки классифицируют на три вида:
Выбирать ножничный подъемник https://forstor.ua/ca-peregruzochnoe-oborudovanie/nozhnichnie-podjomniki/ необходимо исходя из задач и условий его эксплуатации. При проведении разгрузочно-погрузочных работ на одном месте подойдут стационарные устройства.
Востребованными являются все виды ножничных подъемников, но наибольшей популярностью пользуются стационарные модели. Активно применяется оборудование в следующих сферах и отраслях:
Установки стационарного типа не используются на открытых площадках по причине сложности их перемещения. Максимальная высота подъема платформы этих устройств составляет до 20 метров. Если установка применяется для поднятия на высоту людей, то платформа обязательно должна иметь ограждение.
Механизмы могут эксплуатироваться на любых типах фундамента. Их характерные преимущества:
Изготавливаются ножничные подъемники из высококачественных материалов, что положительно влияет на их надежность и срок службы. Разные модели устройств можно посмотреть в каталоге компании Форстор. Предприятие является лидером по производству этого оборудования в Украине.
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Подъемное оборудование, состоящее из системы шарнирно-соединенных рычагов, называется ножничным подъемником. Работа таких устройств основывается на вертикальном перемещении платформы, осуществляя поднятие не только различных грузов, но и рабочего персонала для выполнения высотных работ. Эксплуатируются установки внутри и снаружи зданий, а для увеличения эффективности их использования, они выпускаются разных видов и конфигураций.
Название ножничные подъемники получили за счет того, что в их конструкции используется механизм, скопированный с нюрнбергских ножниц — перекрестные опоры. Такое устройство повышает не только надежность, но и величину грузоподъемности.
По конструкции установки классифицируют на три вида:
Выбирать ножничный подъемник https://forstor.ua/ca-peregruzochnoe-oborudovanie/nozhnichnie-podjomniki/ необходимо исходя из задач и условий его эксплуатации. При проведении разгрузочно-погрузочных работ на одном месте подойдут стационарные устройства.
Востребованными являются все виды ножничных подъемников, но наибольшей популярностью пользуются стационарные модели. Активно применяется оборудование в следующих сферах и отраслях:
Установки стационарного типа не используются на открытых площадках по причине сложности их перемещения. Максимальная высота подъема платформы этих устройств составляет до 20 метров. Если установка применяется для поднятия на высоту людей, то платформа обязательно должна иметь ограждение.
Механизмы могут эксплуатироваться на любых типах фундамента. Их характерные преимущества:
Изготавливаются ножничные подъемники из высококачественных материалов, что положительно влияет на их надежность и срок службы. Разные модели устройств можно посмотреть в каталоге компании Форстор. Предприятие является лидером по производству этого оборудования в Украине.
Информация размещена на правах рекламы