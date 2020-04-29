Чехия начала постепенно смягчать карантинные меры — чехам, в частности, разрешили выезжать за границу. В марте эта страна одной из первых в Европе закрыла свои границы, ввела карантин и обязала всех жителей носить маски под угрозой штрафа. Похоже, что эти меры сработали — по состоянию на 28 апреля 2020 года, через полтора месяца после введения карантина, количество смертей от COVID-19 здесь гораздо ниже, чем у ее соседей (21 смерть на миллион в Чехии, 63 в Австрии и 73 в Германии — в абсолютных цифрах, по данным на 27 апреля, это 223 человека). Нынешние послабления остаются символической мерой: кроме Минска из Праги улететь никуда нельзя, в соседнюю Австрию можно съездить и вернуться только при наличии отрицательного теста на коронавирус, а внутри страны режим чрезвычайного положения в очередной раз продлили до 17 мая.

В Чехии жесткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса были введены максимально оперативно: от обнаружения первых заразившихся 1 марта до введения режима чрезвычайного положения прошло меньше двух недель. Начало правительство Андрея Бабиша с того, что распорядилось провести очередной этап кубка мира по биатлону в городе Нове-Место без зрителей, а вскоре перешло к постепенному запрету на любые общественные собрания. Сначала чехам запретили собираться на улице в толпе больше 100 человек, потом больше 50, и, наконец, больше двух человек вместе. 15 марта правительство приказало закрыть все школы, рестораны, магазины и другие места общественного пользования.

Это первый в истории страны случай введения режима ЧП на всей территории страны, а не только в отдельных регионах, как это было раньше во время природных катастроф вроде наводнений 2002 и 2006 годов.

И даже после частичного снятия некоторых мер, которое началось с середины апреля, на улице и в любых общественных местах до сих пор обязательно ношение защитных масок (его ввели 18 марта), а нарушение этого правила грозит штрафом до 20 тысяч крон (больше 700 евро). Маску носит и и премьер-министр, выступая по телевидению, и депутаты парламента во время заседаний по очередному продлению режима ЧП. По чешским законам правительство может без одобрения парламента ввести такой режим максимум на 30 дней; 28 апреля парламент проголосовал за его продление до 17 мая.

«Мы осторожный и дисциплинированный народ»

Большинство чехов восприняли эти беспрецедентные ограничения как возможность проявить национальную солидарность. Результаты опроса, опубликованного одним из самых популярных чешских новостных порталов, iDNES.cz, показали, что 62% опрошенных собираются носить маски как минимум до июня, даже если их обязательное ношение отменят. Комментируя результаты этого опроса, проректор Карлова университета, биохимик Ян Ковалинка сказал iDNES: «Хотя по нам часто не скажешь, но на самом деле мы довольно осторожный и дисциплинированный народ. Если нам что-то говорит эксперт, мы к нему прислушиваемся. Как с этими масками — все на них ругаются, но носят».

«В целом, можно сказать, что наше общество отнеслось к этим мерам с большим пониманием, все увидели, что положение очень серьезное — нужно немедленно изолировать группы риска и носить маски. Хотя они в магазинах тут же кончились. — рассказал „Медузе“ редактор международного отдела газеты Hospodarske noviny Ондржей Соукупа. — Тут же мобилизовалось огромное количество добровольцев — все шили эти маски и раздавали. У меня, например, возле магазина висело объявление — мол, у меня есть швейная машинка, готова пошить для вас, если вам не хватает. Все стены были обклеены объявлениями — готов помочь вам сходить за продуктами или что-то еще. Реакция была такая — государство, конечно, нам поможет, но мы должны и сами объединяться. Сейчас, конечно, уже пришла усталость от всех этих ограничений, но если будет вторая волна, то мы к ней готовы уже гораздо лучше, чем к первой».

Меры правительства, как и солидарность чешского населения с ними, оказались настолько эффективны, что 23 апреля вице-премьер Карел Гавличек объявил о постепенном снятии запрета на две недели раньше намеченного срока: последние ограничения теперь планируется снять 25 мая, вместо намеченного первоначально 8 июня. Глава Института медицинской информации и статистики Ладислав Душка объяснил, что это возможно благодаря стабильному снижению темпов распространения инфекции: в конце апреля базовый эпидемиологический параметр упал ниже единицы (по последним данным министерства здравоохранения Чехии на 28 апреля он составлял 0,8).

Ездить можно, но нельзя

А 24 апреля министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил об открытии границ республики — они были закрыты на выезд одними из первых в Европе, 16 марта. Правда, ездить чехам пока особо некуда. Утром 28 апреля из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вылетало только три рейса: репатриационный в Москву и регулярные в Шанхай (при этом въезд иностранцам в Китай запрещен) и Минск (Белоруссия — одна из немногих стран с открытыми границами и вообще минимумом коронавирусных ограничений). «Путешествия за границу пока существуют только в теории. Мы должны были в соответствии с действующими законами открыть границы, но на практике вы никуда не сможете попасть, — сообщил журналистам в день этого символического открытия границы глава правительства Андрей Бабиш. — Никто не летает, и вас никто к себе не пустит».

Практически единственная страна, в которую сейчас можно выехать на личном автомобиле здоровому чешскому гражданину со свежим негативным тестом на COVID-19, а потом въехать обратно — это соседняя Австрия, которая одновременно с Чехией объявила о постепенном снятии карантинных мер. На следующей неделе должны открыться полеты в Ирландию и Швецию — это две страны которые не приняли законы, запрещающие прибытие на их территории иностранных граждан.

При этом правительство выпустило отдельное постановление, согласно которому въезд в страну по-прежнему запрещен почти всем авиапассажирам, кроме ее собственных граждан и некоторых категорий иностранцев — например, тех, у кого есть вид на жительство в Чехии, и граждан ЕС, обучающихся в чешских университетах. Но и им при въезде нужно предъявить свежий, не позже 4 дней, отрицательный тест на COVID-19, либо оповестить о его отсутствии эпидемиологические службы и самоизолироваться на 14 дней (при этом к месту отбывания карантина нельзя доехать ни на общественном транспорте, ни на такси). Нарушение режима обязательной самоизоляции чревато гигантским штрафом вплоть до 3 миллионов крон (около 120 тысяч евро). Экспресс-тесты на COVID-19 не принимаются, официальным считается только тест , который нужно сделать за собственный счет. Стоит такая процедура в Чехии около 150 евро.

Больше всех недовольны этими ограничениями жители приграничных с Австрией и Германией населенных пунктов, которые ездят в соседние страны на работу: большинство пограничных переходов до сих пор закрыты, а стоимость официального теста они считают неоправданно высокой.

Алексей Ковалев, Медуза