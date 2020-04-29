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Чехия начала постепенно смягчать карантинные меры — чехам, в частности, разрешили выезжать за границу. В марте эта страна одной из первых в Европе закрыла свои границы, ввела карантин и обязала всех жителей носить маски под угрозой штрафа. Похоже, что эти меры сработали — по состоянию на 28 апреля 2020 года, через полтора месяца после введения карантина, количество смертей от COVID-19 здесь гораздо ниже, чем у ее соседей (21 смерть на миллион в Чехии, 63 в Австрии и 73 в Германии — в абсолютных цифрах, по данным на 27 апреля, это 223 человека). Нынешние послабления остаются символической мерой: кроме Минска из Праги улететь никуда нельзя, в соседнюю Австрию можно съездить и вернуться только при наличии отрицательного теста на коронавирус, а внутри страны режим чрезвычайного положения в очередной раз продлили до 17 мая.
В Чехии жесткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса были введены максимально оперативно: от обнаружения первых заразившихся 1 марта до введения режима чрезвычайного положения прошло меньше двух недель. Начало правительство Андрея Бабиша с того, что распорядилось провести очередной этап кубка мира по биатлону в городе Нове-Место без зрителей, а вскоре перешло к постепенному запрету на любые общественные собрания. Сначала чехам запретили собираться на улице в толпе больше 100 человек, потом больше 50, и, наконец, больше двух человек вместе. 15 марта правительство приказало закрыть все школы, рестораны, магазины и другие места общественного пользования.
Это первый в истории страны случай введения режима ЧП на всей территории страны, а не только в отдельных регионах, как это было раньше во время природных катастроф вроде наводнений 2002 и 2006 годов.
И даже после частичного снятия некоторых мер, которое началось с середины апреля, на улице и в любых общественных местах до сих пор обязательно ношение защитных масок (его ввели 18 марта), а нарушение этого правила грозит штрафом до 20 тысяч крон (больше 700 евро). Маску носит и и премьер-министр, выступая по телевидению, и депутаты парламента во время заседаний по очередному продлению режима ЧП. По чешским законам правительство может без одобрения парламента ввести такой режим максимум на 30 дней; 28 апреля парламент проголосовал за его продление до 17 мая.
Большинство чехов восприняли эти беспрецедентные ограничения как возможность проявить национальную солидарность. Результаты опроса, опубликованного одним из самых популярных чешских новостных порталов, iDNES.cz, показали, что 62% опрошенных собираются носить маски как минимум до июня, даже если их обязательное ношение отменят. Комментируя результаты этого опроса, проректор Карлова университета, биохимик Ян Ковалинка сказал iDNES: «Хотя по нам часто не скажешь, но на самом деле мы довольно осторожный и дисциплинированный народ. Если нам что-то говорит эксперт, мы к нему прислушиваемся. Как с этими масками — все на них ругаются, но носят».
«В целом, можно сказать, что наше общество отнеслось к этим мерам с большим пониманием, все увидели, что положение очень серьезное — нужно немедленно изолировать группы риска и носить маски. Хотя они в магазинах тут же кончились. — рассказал „Медузе“ редактор международного отдела газеты Hospodarske noviny Ондржей Соукупа. — Тут же мобилизовалось огромное количество добровольцев — все шили эти маски и раздавали. У меня, например, возле магазина висело объявление — мол, у меня есть швейная машинка, готова пошить для вас, если вам не хватает. Все стены были обклеены объявлениями — готов помочь вам сходить за продуктами или что-то еще. Реакция была такая — государство, конечно, нам поможет, но мы должны и сами объединяться. Сейчас, конечно, уже пришла усталость от всех этих ограничений, но если будет вторая волна, то мы к ней готовы уже гораздо лучше, чем к первой».
Меры правительства, как и солидарность чешского населения с ними, оказались настолько эффективны, что 23 апреля вице-премьер Карел Гавличек объявил о постепенном снятии запрета на две недели раньше намеченного срока: последние ограничения теперь планируется снять 25 мая, вместо намеченного первоначально 8 июня. Глава Института медицинской информации и статистики Ладислав Душка объяснил, что это возможно благодаря стабильному снижению темпов распространения инфекции: в конце апреля базовый эпидемиологический параметр R₀ упал ниже единицы (по последним данным министерства здравоохранения Чехии на 28 апреля он составлял 0,8).
А 24 апреля министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил об открытии границ республики — они были закрыты на выезд одними из первых в Европе, 16 марта. Правда, ездить чехам пока особо некуда. Утром 28 апреля из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вылетало только три рейса: репатриационный в Москву и регулярные в Шанхай (при этом въезд иностранцам в Китай запрещен) и Минск (Белоруссия — одна из немногих стран с открытыми границами и вообще минимумом коронавирусных ограничений). «Путешествия за границу пока существуют только в теории. Мы должны были в соответствии с действующими законами открыть границы, но на практике вы никуда не сможете попасть, — сообщил журналистам в день этого символического открытия границы глава правительства Андрей Бабиш. — Никто не летает, и вас никто к себе не пустит».
Практически единственная страна, в которую сейчас можно выехать на личном автомобиле здоровому чешскому гражданину со свежим негативным тестом на COVID-19, а потом въехать обратно — это соседняя Австрия, которая одновременно с Чехией объявила о постепенном снятии карантинных мер. На следующей неделе должны открыться полеты в Ирландию и Швецию — это две страны которые не приняли законы, запрещающие прибытие на их территории иностранных граждан.
При этом правительство выпустило отдельное постановление, согласно которому въезд в страну по-прежнему запрещен почти всем авиапассажирам, кроме ее собственных граждан и некоторых категорий иностранцев — например, тех, у кого есть вид на жительство в Чехии, и граждан ЕС, обучающихся в чешских университетах. Но и им при въезде нужно предъявить свежий, не позже 4 дней, отрицательный тест на COVID-19, либо оповестить о его отсутствии эпидемиологические службы и самоизолироваться на 14 дней (при этом к месту отбывания карантина нельзя доехать ни на общественном транспорте, ни на такси). Нарушение режима обязательной самоизоляции чревато гигантским штрафом вплоть до 3 миллионов крон (около 120 тысяч евро). Экспресс-тесты на COVID-19 не принимаются, официальным считается только тест ПЦР, который нужно сделать за собственный счет. Стоит такая процедура в Чехии около 150 евро.
Больше всех недовольны этими ограничениями жители приграничных с Австрией и Германией населенных пунктов, которые ездят в соседние страны на работу: большинство пограничных переходов до сих пор закрыты, а стоимость официального теста они считают неоправданно высокой.
Алексей Ковалев, Медуза
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Чехия начала постепенно смягчать карантинные меры — чехам, в частности, разрешили выезжать за границу. В марте эта страна одной из первых в Европе закрыла свои границы, ввела карантин и обязала всех жителей носить маски под угрозой штрафа. Похоже, что эти меры сработали — по состоянию на 28 апреля 2020 года, через полтора месяца после введения карантина, количество смертей от COVID-19 здесь гораздо ниже, чем у ее соседей (21 смерть на миллион в Чехии, 63 в Австрии и 73 в Германии — в абсолютных цифрах, по данным на 27 апреля, это 223 человека). Нынешние послабления остаются символической мерой: кроме Минска из Праги улететь никуда нельзя, в соседнюю Австрию можно съездить и вернуться только при наличии отрицательного теста на коронавирус, а внутри страны режим чрезвычайного положения в очередной раз продлили до 17 мая.
В Чехии жесткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса были введены максимально оперативно: от обнаружения первых заразившихся 1 марта до введения режима чрезвычайного положения прошло меньше двух недель. Начало правительство Андрея Бабиша с того, что распорядилось провести очередной этап кубка мира по биатлону в городе Нове-Место без зрителей, а вскоре перешло к постепенному запрету на любые общественные собрания. Сначала чехам запретили собираться на улице в толпе больше 100 человек, потом больше 50, и, наконец, больше двух человек вместе. 15 марта правительство приказало закрыть все школы, рестораны, магазины и другие места общественного пользования.
Это первый в истории страны случай введения режима ЧП на всей территории страны, а не только в отдельных регионах, как это было раньше во время природных катастроф вроде наводнений 2002 и 2006 годов.
И даже после частичного снятия некоторых мер, которое началось с середины апреля, на улице и в любых общественных местах до сих пор обязательно ношение защитных масок (его ввели 18 марта), а нарушение этого правила грозит штрафом до 20 тысяч крон (больше 700 евро). Маску носит и и премьер-министр, выступая по телевидению, и депутаты парламента во время заседаний по очередному продлению режима ЧП. По чешским законам правительство может без одобрения парламента ввести такой режим максимум на 30 дней; 28 апреля парламент проголосовал за его продление до 17 мая.
Большинство чехов восприняли эти беспрецедентные ограничения как возможность проявить национальную солидарность. Результаты опроса, опубликованного одним из самых популярных чешских новостных порталов, iDNES.cz, показали, что 62% опрошенных собираются носить маски как минимум до июня, даже если их обязательное ношение отменят. Комментируя результаты этого опроса, проректор Карлова университета, биохимик Ян Ковалинка сказал iDNES: «Хотя по нам часто не скажешь, но на самом деле мы довольно осторожный и дисциплинированный народ. Если нам что-то говорит эксперт, мы к нему прислушиваемся. Как с этими масками — все на них ругаются, но носят».
«В целом, можно сказать, что наше общество отнеслось к этим мерам с большим пониманием, все увидели, что положение очень серьезное — нужно немедленно изолировать группы риска и носить маски. Хотя они в магазинах тут же кончились. — рассказал „Медузе“ редактор международного отдела газеты Hospodarske noviny Ондржей Соукупа. — Тут же мобилизовалось огромное количество добровольцев — все шили эти маски и раздавали. У меня, например, возле магазина висело объявление — мол, у меня есть швейная машинка, готова пошить для вас, если вам не хватает. Все стены были обклеены объявлениями — готов помочь вам сходить за продуктами или что-то еще. Реакция была такая — государство, конечно, нам поможет, но мы должны и сами объединяться. Сейчас, конечно, уже пришла усталость от всех этих ограничений, но если будет вторая волна, то мы к ней готовы уже гораздо лучше, чем к первой».
Меры правительства, как и солидарность чешского населения с ними, оказались настолько эффективны, что 23 апреля вице-премьер Карел Гавличек объявил о постепенном снятии запрета на две недели раньше намеченного срока: последние ограничения теперь планируется снять 25 мая, вместо намеченного первоначально 8 июня. Глава Института медицинской информации и статистики Ладислав Душка объяснил, что это возможно благодаря стабильному снижению темпов распространения инфекции: в конце апреля базовый эпидемиологический параметр R₀ упал ниже единицы (по последним данным министерства здравоохранения Чехии на 28 апреля он составлял 0,8).
А 24 апреля министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил об открытии границ республики — они были закрыты на выезд одними из первых в Европе, 16 марта. Правда, ездить чехам пока особо некуда. Утром 28 апреля из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вылетало только три рейса: репатриационный в Москву и регулярные в Шанхай (при этом въезд иностранцам в Китай запрещен) и Минск (Белоруссия — одна из немногих стран с открытыми границами и вообще минимумом коронавирусных ограничений). «Путешествия за границу пока существуют только в теории. Мы должны были в соответствии с действующими законами открыть границы, но на практике вы никуда не сможете попасть, — сообщил журналистам в день этого символического открытия границы глава правительства Андрей Бабиш. — Никто не летает, и вас никто к себе не пустит».
Практически единственная страна, в которую сейчас можно выехать на личном автомобиле здоровому чешскому гражданину со свежим негативным тестом на COVID-19, а потом въехать обратно — это соседняя Австрия, которая одновременно с Чехией объявила о постепенном снятии карантинных мер. На следующей неделе должны открыться полеты в Ирландию и Швецию — это две страны которые не приняли законы, запрещающие прибытие на их территории иностранных граждан.
При этом правительство выпустило отдельное постановление, согласно которому въезд в страну по-прежнему запрещен почти всем авиапассажирам, кроме ее собственных граждан и некоторых категорий иностранцев — например, тех, у кого есть вид на жительство в Чехии, и граждан ЕС, обучающихся в чешских университетах. Но и им при въезде нужно предъявить свежий, не позже 4 дней, отрицательный тест на COVID-19, либо оповестить о его отсутствии эпидемиологические службы и самоизолироваться на 14 дней (при этом к месту отбывания карантина нельзя доехать ни на общественном транспорте, ни на такси). Нарушение режима обязательной самоизоляции чревато гигантским штрафом вплоть до 3 миллионов крон (около 120 тысяч евро). Экспресс-тесты на COVID-19 не принимаются, официальным считается только тест ПЦР, который нужно сделать за собственный счет. Стоит такая процедура в Чехии около 150 евро.
Больше всех недовольны этими ограничениями жители приграничных с Австрией и Германией населенных пунктов, которые ездят в соседние страны на работу: большинство пограничных переходов до сих пор закрыты, а стоимость официального теста они считают неоправданно высокой.
Алексей Ковалев, Медуза