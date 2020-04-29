ВНО состоится при любых обстоятельствах

Дата проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) зависит от конца карантина. Если он закончится до начала июня, то основная сессия ВНО состоится 25 июня — 17 июля. Если же карантин продлится до августа, то оценивание пройдет 17 августа — 4 сентября. Соответственно, дополнительные сессии на ВНО пройдут 28 июля — 11 августа или 22 сентября — 6 октября.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий отметила, что в Украине подготовят 5 188 пунктов тестирования для того, чтобы оно прошло безопасно.

Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

По поводу варианта заменить ВНО на вступительные экзамены в университетах заместитель министра образования и науки Егор Стадный объясняет: «Большинство участников пишут ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот — большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране».

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. Это обосновывают тем, что очный формат оценивания предусматривает меры по идентификации участников и контроль над тем, чтобы абитуриенты не списывали.Технических условий для обеспечения этого в дистанционном формате нет, говорят в МОН.

Однако, в связи с эпидемией, по правилам во время прохождения ВНО в аудитории будет находиться максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным условием будет дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории. Чтобы избежать скопления людей, контролировать дистанцию между людьми будут и у входа в помещение.

Количество тестов и их содержание останутся без изменений. Каждый участник может составить максимум четыре теста, а количество заданий в них, основанные на изучаемом в апреле-мае материале 11 класса (то есть за время карантина), будет минимальным. Такая задача может быть только одна на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого маленького количества задач нецелесообразно, считают в Минобразования.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, то их освободят от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с определенными заболеваниями. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.

К концу карантина обучение будет только дистанционным

Учебный год в Украине закончится 1 июля, кроме выпускных классов. Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена.

Структуру и форму дистанционного обучения определяет педагогический совет школы, учитывая программу, учебный план и особенности каждого учреждения и региона. МОН опубликовало свои рекомендации для школ по поводу завершения учебного года.

По словам Любомиры Мандзий, табели и свидетельства о базовом среднем образовании должны быть готовы до 15 июня. При оценке исполняющая обязанности министра советует учителям учитывать возможности и доступ того или иного ребенка к инструментам дистанционного обучения, а еще на активность школьников в этот период. Итоговая оценка за предмет должна состоять из успешности в первом семестре, части второго и работы во время карантина.

В учебных заведениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, образовательный процесс также советуют организовывать и суммировать с помощью дистанционных технологий.

Учебный год для выпускников 11 класса закончится тогда, когда выпускники получат документ об образовании, то есть после прохождения ВНО. При таких условиях вступительная кампания в вузы может завершится только в середине октября.

Будут ли выпускные, зависит от эпидемиологической ситуации в стране и ограничений, которые на тот момент будут действовать.

Подготовка к следующему учебному году

По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, в сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено корректирующее обучение. Это необходимо для того, чтобы учителя имели возможность выяснить, какой материал и в каком объеме освоили их ученики за время карантина и при необходимости отработать его еще раз.

Александра Чернова, Громадське