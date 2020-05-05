Жаркое николаевское лето традиционно приводит к увеличению продаж систем кондиционирования с наступлением знойных летних дней. Ежегодные изменения климата, которые приводят к росту температуры воздуха в Николаеве, усиливают ажиотаж на рынке кондиционеров.

Зависимо от нужного результата, технической возможности и пожеланий, задача кондиционирования помещения решается различными способами. К примеру, оконные кондиционеры считаются хорошим способом сэкономить. Для небольшого офиса или квартиры желательно выбирать настенный кондиционер - сплит-систему. Мобильные кондиционеры будут оптимальным решением для небольшого дома, в котором проживают несколько месяцев в году. Прецизионный кондиционер обеспечит бесперебойную работу.

Ценовые группы кондиционеров

Климатическую технику, в том числе кондиционеры, можно поделить на 3 основные класса по соотношению качества и стоимости. Выбор класса зависит от предпочтений и финансовых возможностей.

Модели премиум класса

Такие кондиционеры производятся компаниями с всемирно известными именами, а также многолетней историей работы с климатической техникой. Примечательно, что процент отказов от их продукции в наше время составляет 0%, такая техника обладает замечательными потребительскими качествами и оснащается надежной системой защиты и самодиагностики, а также большим количеством дополнительных функций, которые автоматически включены в стандартную комплектацию. Большинство из этих кондиционеров обладают памятью жалюзи, функцией генерации отрицательных ионов и самодиагностики, антибактериальным вентилятором и т.д. К кондиционерам этой группы относятся следующие марки: Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Daikin.

Бизнес класс

Следующей группой являются кондиционеры бизнес–класса. Производители отличаются высокой надежностью, они очень схожи с элитной группой. Однако техника такого уровня несколько сбалансирована по соотношению цена-качество. К таким кондиционерам относятся Hitachi, Toshiba и Panasonic.

Бюджетные модели

Последняя группа кондиционеров – бюджетная. Компании, которые расположены в этом классе, в основном ориентированы на достижение доступных отпускных цен. Благодаря этому в таких кондиционерах присутствует намного меньше, по сравнению даже с бизнес-классом необходимых опций. Обычно бренды, которыми представляются кондиционеры данного класса, являются известные широкой аудитории, разрекламированные компании. Для таких компаний продажа и производство кондиционеров – это только незначительная часть бизнеса, который связан с выпуском бытовой техники. К таким кондиционерам относятся Electrolux, LG, Samsung и Cooper&Hunter.

С полным списком моделей, с техническим описанием и отзывами покупателей можно ознакомиться на сайте интернет-магазина климатической техники Венкон https://vencon.ua/catalog/kondicionery-split-sistemy. В техническом описании выбранного кондиционера изложены основные характеристики – длина фреоновых трасс, возможные режимы работы, отсутствие или наличие инвертора, масса блоков, мощность и прочее.

Как выбрать кондиционер

Выбирая и покупая кондиционер постарайтесь избежать желания взять первое, что покажется недорогим и привлекательным. Изначально очень важно больше узнать о продавцах и производителях кондиционеров, продукцию которых планируете посмотреть и выбрать. Обязательно надо проверить наличие документации, которая дает право на ведение производства климатической техники, удостоверится в том, как долго данный продавец работает на рынке кондиционирования, а также узнать о гарантийном сроке техники, условиях монтажа и доставки.

Не нужно стремиться приобрести дешевый кондиционер, так как цена товара в точности определяет его качество. Очень важно выбирать кондиционер по размеру помещения, в котором впоследствии он будет установлен. Мощность кондиционера должна соответствовать площади помещения, которое ему придется охлаждать. Если мощность недостаточна, то при работе кондиционер может довольно быстро поломаться, так как он будет работать на критических режимах. К тому же, за чрезмерную мощность придется заплатить лишние деньги. Поэтому важно подбирать кондиционер, учитывая площадь остекления, помещения, высоту потолков, а также наличие другой бытовой техники.

Монтаж оборудования - часть покупки

Купить кондиционер без монтажа, после чего самостоятельно искать монтажника, для которого установка кондиционера лишь сезонный бизнес – не самое правильное решение, которое может привести к негативным последствиям.

Статистика печальна: в 80% поломок любого кондиционера виноват некачественный и непрофессиональный монтаж. Установка кондиционера соответственно с требованиями производителя – это гарантия бесперебойной и продолжительной работы климатического оборудования. Действительно качественный монтаж потребует наличия системы вакуумирования, трубогибов, труборезов, мощных перфораторов и еще много материалов и инструментов, которые зачастую отличаются высокой стоимостью. Поэтому лучше заказать установку у профессиональных монтажников, с опытом работы. Придерживайтесь правила - кто кондиционеры продает, тот их и устанавливает.

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