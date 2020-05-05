Несмотря на то, что ВООЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса, многие страны начали постепенный выход из строгого карантина. Постепенное ослабление ограничительных мер начали Германия, Австрия, Дания, Норвегия, Чехия и даже Италия и Испания. «Слово и дело» предлагает посмотреть, как разные страны мира планируют поэтапный выход их карантина.

Чехия

Несмотря на то, что режим ЧП в стране продлили до 17 мая, карантин ощутимо ослабляют. В начале марта чешское правительство ограничило массовые мероприятия, закрыло школы, кафе, рестораны, большинство магазинов. Чехов обязали носить в общественных местах маски и впоследствии запретили собираться больше двух.

Чехи вели себя дисциплинировано. Жесткие меры, видимо, дали результат, поскольку в стране низкий уровень заболеваемости и смертности, и теперь страну выводят из всеобщего карантина на две недели раньше, чем планировалось.

Людям разрешили свободно передвигаться по стране и открыли границы для выезда. Хотя выезжать чехам пока особо некуда, ведь большинство стран еще закрыты.

С 9 апреля открыли велосипедные магазины и магазины товаров для дома и садоводства. С 4 мая возобновили работу фермерские рынки, небольшие магазины площадью до 2500 кв.м, хотя одежду в магазинах примерять нельзя. Уже можно пойти в тренажерный зал, библиотеку или в зоопарк, но соблюдая некоторые ограничения.

С 11 мая в Чехии планируют открыть парикмахерские, откроются веранды кафе и ресторанов, а с 25 мая можно будет сесть и внутри зала.

Пока чехам не разрешили отказаться от защитных масок. По мнению чешских эпидемиологов и министра здравоохранения, маски сыграли большую роль в борьбе с Covid-19, поэтому снять их разрешат в последнюю очередь, вероятно, в конце июня. За появление на улице без маски можно было получить штраф в размере до 20 тысяч крон (740 евро). Однако в 90% случаев нарушителей просто предупреждают.

Дания

Дания стала первой страной Европы, которая начала открывать детские сады и школы с середины апреля. Занятия возобновили в 54-х муниципалитетах страны и примерно в 35% школ Копенгагена с соблюдением карантинного режима.

Также в конце апреля в Копенгагене разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, стоматологических клиник и кафе на вынос.

Пик пандемии страна прошла 7 апреля. Карантин в Дании был не строгим. Люди почти не носили маски, а самоизоляция была формальностью. Большинство датчан стали работать онлайн. Закрывали только учреждения образования, рестораны и кафе.

Единственное, что датчанам не обещают вернуть вскорости, – это восстановление авиасообщения. Не исключено, что границы будут закрыты до конца лета.

Италия

Второй этап послабления карантина в стране ввели 4 мая. Возобновилась работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте: дистанция между людьми не менее 1 м и обязательное ношение медицинской маски.

Также разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, без массовых собраний. Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок.

Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Бары и рестораны открылись для обслуживания на вынос, но еду нужно употреблять в доме или в офисе.

На похоронах разрешили присутствовать не более 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом воздухе.

С 4 мая также предполагается, что откроются парки и городские сады, но при условии, что разрешение на это дадут мэры городов. На этой неделе итальянцам наконец-то разрешат индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая, тогда же будут возобновлены командные тренировки. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работу 1 июня.

Испания

Карантин в стране опять продлили, но смягчили некоторые ограничения для детей, которым с середины марта было вообще запрещено выходить из дому. Теперь детям до 14 лет разрешили выходить на улицу с 8 до 10 часов дня. Они могут гулять в сопровождении старших по одному часу в день. Однако посещать детские площадки еще нельзя.

В начале мая испанцам разрешили заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции.

Более ощутимое смягчение карантина в Испании начнется ближе к концу мая, а полный выход страны из карантина будет в конце июня.

Испанское правительство опубликовало четыре стадии выхода из карантина, которые будут зависеть от эпидемиологических показателей.

Нулевая стадия – та, в которой испанцы находились при жестком карантине. Затем следует 1 стадия – начальная, когда откроется малый бизнес при условии выполнения строгих мер безопасности, с рекомендованными часами посещения для лиц старше 65 лет. Также разрешат открыться отелям и туристическим апартаментам, исключая общественные зоны. Храмы и соборы смогут открыться с возможностью занимать сидячие места не более чем на 1/3.

На второй стадии рестораны смогут принимать людей внутри помещения за столами, откроются кинотеатры, театры и другие учреждения с нумерацией мест, с ограничением не более чем на 1/3 мест.

Стадию 3 правительство Испании назвало продвинутой. В ресторанах и барах можно занимать половину мест при строгих мерах разделения посетителей. Ограничения на передвижение останутся.

Местная пресса пишет, что страна будет готова принять туристов не раньше 2021 года.

Франция

Ограничительные меры в стране продлили до 11 мая, когда смогут открыться школы, колледжи и вузы. При этом рестораны, бары и кинотеатры останутся закрытыми.

Отмену ограничительных мер планируют ввести сразу во всех регионах Франции.

Германия

Смягчение карантинных мер в стране началось еще 20 апреля, в частности, правительство разрешило открыть школы для старшеклассников и магазины площадью 800 кв.м.

С 4 мая начался второй этап ослабления карантинных ограничений. Решено открыть все торговые центры и магазины независимо от величины их торговой площади в регионах Саксония-Анхальт, Тюрингия и Рейнланд-Пфальце. При этом должны соблюдаться правила социальной дистанции и гигиены.

В стране возобновился учебный процесс для школьников предпоследних и четвертых классов, открылись церкви, мечети и синагоги.

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады при условии соблюдения дистанции.

В землях Саксония-Анхальт разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра. Это дает возможность возобновить занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

Решение об открытии детских садов, школ для всех классов будет приниматься 6 мая. Тогда же будет решено, вводить ли в следующий этап ослабления карантина – открытие ресторанов, кафе и гостиниц.

США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обнародовал план по выходу страны из карантина еще 17 апреля. План состоит из трех этапов, реализовывать которые по собственному усмотрению должны губернаторы.

Этап первый. Люди, как и раньше, должны по возможности работать дома и не собираться в группы более 10 человек. Не рекомендуются поездки, не относящиеся к работе и не имеющие экстренного характера.

При этом могут открыть кинотеатры, храмы и спортивные объекты при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

Этап второй. Можно открыть школы и возобновить поездки и выходы из дома по второстепенным делам.

Этап третий. Разрешается посещение больниц и домов престарелых. Можно в полной мере возобновить работу.

Каждый этап должен длиться около двух недель, чтобы заболеваемость не начала вновь увеличиваться.

В то же время люди, подверженные повышенному риску осложнений от Covid-19, должны оставаться дома, вплоть до начала третьего и последнего этапа.

В ближайшее время смягчить ограничения готовятся власти нескольких штатов. В частности, в Теннесси с начала мая планируют открыть рестораны и торговые точки, а в Айдахо большинство частных предприятий планировали возобновить работу с 1 мая, если число заражений и летальных исходов не начнет расти вновь.

Израиль

Правительство страны приняло решение об ослаблении карантина с 26 апреля (за исключениями Дня памяти и Дня независимости).

В Израиле разрешили продажу еды в ресторанах на вынос, работу парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов, включая лазерную эпиляцию, и магазинов (кроме крытых торговых центров).

Маски по-прежнему должны носить в общественных местах все, начиная с 7-летних детей. Исключение составят те, кто имеет медицинские противопоказания, подтвержденные справкой, или занимается спортом. Штраф будет назначаться уже за первое нарушение этого правила.

Также усилен контроль за соблюдением бизнесом правил работы в условиях чрезвычайной ситуации. Штраф – 2000 шек. (15,4 тыс. грн).

Что касается возобновления работы школ и детских садов, то на первом этапе детские сады планируют разделить на две группы примерно по 15 детей в каждой. Каждая группа будет посещать сад одну часть недели, а другую – заниматься в рамках дистанционного обучения.

Обучение в классах начальной школы будет проходить по тому же принципу. Ученики классов средней школы и десятого класса продолжат дистанционное обучение.

Ученики старших классов продолжат подготовку к выпускным экзаменам одновременно с дистанционным обучением. Встречи с преподавателями для подготовки к экзаменам будут проходить группами по 10 человек, и предпочтение будет отдано детям с особыми потребностями, школьникам, которые получают помощь социальных служб, и школьникам из семей новых репатриантов.

Польша

Постепенный отказ от карантинных ограничений в стране начался 20 апреля. Правительственный план постепенного ослабления карантина состоит из нескольких этапов.

Первый этап – это открытие лесов и парков, исключая детские площадки. Второй – смягченные правила торговли. Кроме того, в церквях и культовых зданиях сможет находиться один человек на 15 кв.м.

Граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Удаленная работа приветствуется.

В польском МОЗ не исключают, что носить маски и придерживаться социального дистанцирования придется в течение года или двух либо же до тех пор, пока не начнут продавать вакцину от COVID-19.

Школы, университеты и детские садики в Польше будут закрыты до 24 мая. Выпускные экзамены в школах и колледжах, которые обычно начинаются в мае, перенесли на июнь.

Смягчение карантина начали также Кипр, Армения и еще ряд стран. Так, армянская власть, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, с 4 мая 2020 года снимает все ограничения на передвижение по стране, открывает парикмахерские, производства, зоопарки и профессиональные спортивные клубы. Рестораны и кафе смогут работать только под открытым небом.

Слово и Дело