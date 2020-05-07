Оказывается, николаевская история кинематографа насчитывает без малого 125 лет – всего на год меньше, чем история кинематографа мирового, которая начинает отсчёт 28 декабря 1895 года. В этот день братья Огюст и Луи Люмьер провели в Париже первый синематографический сеанс. Удивительно, но не прошло и года с того знаменательного события – как модный синематограф уже добрался до Николаева.

4 августа 1896 года в театре Якова Шеффера состоялся первый киносеанс. Показом зрители остались недовольны – и на долю заезжих гастролеров, продемонстрировавших в Николаеве диковинную «фильму», выпали «протесты публики» в «виде свиста и шиканья».

Начиная с того самого памятного киносеанса в арендованном театре, синематограф в нашем городе переживал разные времена. И об этом – рассказ николаевского историка Игоря Гаврилова, с которым на этот раз мы идем по экскурсионному маршруту «Николаевские кинотеатры».

От тебя мы без ума – си-не-ма!

Первый блин 1896 года получился комом, однако вскоре, распробовав новинку, николаевцы валом повалили на представления. А что еще было делать в провинциальном городке, где из развлечений публике предлагались спектакли одного-единственного театра? В «репертуаре" же синематографа пребывали захватывающие зрелища. Первые 20-метровые ленты демонстрировали зрителям «Прибытие поезда», «Венеру в раковине», «Политого поливальщика». Движущиеся картинки на экране приводили в удивление и восторг.

Чуть позже ленты стали длиннее и сюжеты их занимательнее, ибо сняты были на потребу публике. Названия – и те завораживают: «Купание придворных дам», «Выбор живого товара для гарема», «Неверная жена, застигнутая при преступлении», «Охота на блох» и другие.

В общем, со временем вкус к синематографу в Николаеве пробудился и спрос на него вырос. Так что в арендованном театре Шеффера в октябре 1901 года за один сеанс уже показывали 50 «лучших картин», а в мае 1903-го – целых 100! Провинциальному люду было интересно увидеть познавательные экзотические сюжеты, в которых демонстрировались столицы мира, коронование царя Николая II, охота на слонов, природа Африки, парадный выезд японского императора.

Первая остановка по нашему экскурсионному маршруту происходит у здания на улице Шевченко, современный номер дома – 64. Когда-то здесь размещалось Николаевское отделение Русского Императорского Технического Общества, и именно в этом доме в 1906 году появился первый стационарный кинотеатр – «Электро-биограф». Его владелец А.Э. Боярский снимал на втором этаже зал для демонстрации фильмов.

Цены на билеты «кусались». Ложа на 4 персоны стоила 2 руб. 50 копеек. Места в первом ряду – 50 копеек, втором – 35 и третьем – 20 копеек. Для наглядности: средняя зарплата рабочего составляла 1 рубль в день.

Несмотря на цены, в «Электро-биографе» отбоя не было от зрителей. Так что кинобизнес оказался делом прибыльным – и… иллюзионы стали открываться один за другим. Центром синематографической жизни была улица Соборная. До революции здесь работали сразу 4 иллюзиона, причем буквально в двух шагах друг от друга – на пересечениях с улицами Никольской и Спасской.

На углу Никольской стоял дом купца Гончарова. На первом этаже располагались разные магазины, в том числе очень популярный у горожан колбасный магазин Грунта, а вот на втором в 1906 году открыл электро-театр «Иллюзия» А.К. Зеленский. Старое здание не сохранилось, его разрушили и в советские времена на этом месте построили дом моделей «Аэлита».

Информацию о том, что предлагалось в электро-театре зрителю, можно увидеть в одной из старых программок.

Спустя год, в 1907-м, открылся театр-иллюзион в доме Рюминых на углу Спасской и Соборной. Увы, здание тоже не сохранилось, теперь здесь «сталинка», в которой в советские времена располагался кинотеатр «Хроника». Новый синематограф получил название «Иллюзион", его владельцами были гомельский мещанин Леонтий Людвигович Коносевич (известный в городе фотограф и владелец двух фотоателье) и отставной есаул 7-го Донского казачьего полка Михаил Павлович Иловайский.

В том же 1907 году господин Г.К. Зайлер открывает на бульваре, в специально построенном здании, Оперный театр-иллюзион. Газеты разрекламировали эту новинку, сообщая, что оборудован иллюзион самыми дорогими и усовершенствованными поющими аппаратами и машинами. Сеансы шли беспрерывно с шести до одиннадцати часов вечера. Однако оперный профиль иллюзиона, видимо, не слишком привлекал публику. Пришлось поменять специфику и разместить здесь новый Электро-биоскоп.

Дореволюционная киношная жизнь в городе текла своим чередом. Кинотеатры меняли владельцев, перемещались из одного помещения в другое, закрывались одни и открывались другие. В 1911 году появился иллюзион Олимп – в доме Черенкова на углу Никольской и Соборной (в советские времена здесь размещалась филармония, сейчас стоит многоэтажка с городским выставочным залом).

И наконец в 1912-м, на углу Спасской, там, где нынче цветочный базар, был открыт еще один синематограф – театр миниатюр Эрмитаж.

Кому-то из владельцев синематограф принес немалые доходы и благополучную жизнь, а для кого-то обернулся трагедией. 12 декабря 1908 года в Херсоне застрелился владелец нескольких иллюзионов Г.К. Зайлер. Сгорело здание его херсонского иллюзиона, и несчастный понес убытков на 25 тысяч рублей. Очевидно, бедняга, будучи в долгах, не нашел другого выхода.

Дабы охватить киноискусством жителей городских окраин, до революции были открыты еще два кинотеатра. Небольшой иллюзион на углу Малой Морской и Радостной находился в приспособленном помещении при здании приюта для бездомных. А синематограф Мираж обслуживал Слободку – располагался в районе Сада трезвости №2 (бывший парк им. Г.И. Петровского, нынче – Народный сад).

Ну как же иначе – у зрителей пользовались популярностью в первую очередь драмы и мелодрамы: трепетная любовь и коварное предательство, любовь-отрада и разлучница-смерть. С удовольствием посещал народ и незамысловатые комедии.

На вкусы публики однажды в Николаевской газете за 1914 год посетовал фельетонист М.М. Чухнин.

Нет ни возвышенных идей,

Ни эстетических желаний,

Ни платонических страстей,

Ни направлений, ни исканий…

Вам подавай "живых" людей,

Но без намека на ученье,

Вам надо только развлеченье,

Да попикантней, посмешней.

Какой-нибудь "гвоздистый" трюк,

Танго и свору петиметров*,

Макс Линдера, притом без брюк…

И драму в тысячу сто метров.

__________________

*Молодой светский щеголь, франт, рабски подражающий французским модам и манерам поведения (устар.).

Конечно, немое черно-белое кино с титрами смотреть было не очень комфортно. Тишину зала нарушало не только жужжание киноаппарата, но и всяческие кашли-чихи, смех и комментарии зрителей. Так что в 1913-1914 годах в кинозалах поставили пианино, и таперы сопроводили движущуюся на экране картинку музыкой.

Фильмы показывали частями – в перерывах, пока киномеханик перезаряжал киноаппарат, публика скучала. Тогда владельцы иллюзионов стали приглашать для выступлений сверх кинопрограммы артистов разговорного жанра, певцов и музыкантов. В 1916 году в Эрмитаже выступал любимец публики Леонид Утесов.

В декабре 1913 года Николаев потрясло невиданное культурное событие. Открылся новый большой кинотеатр – перестроенный из старого Иллюзиона. Владелец господин М.П. Иловайский без ложной скромности так и назвал его: Большой кинотеатр. Сему событию была посвящена заметка в городском издании Николаевская газета.

— Зрительный зал поражает своею величиною… рассчитан на 1500 мест (330 мест более театра Шеффера). Вся отделка зала в модном стиле модерн, с красивой уборкой потолка кессонными лепными украшениями. Здание имеет большой стильный вестибюль и два фойе для ожидания; кроме того, имеются хорошо оборудованные дамская и мужская уборные. В подвальном этаже, под зрительным залом, имеется громадное помещение, в котором дирекция предполагает оборудовать американский бар, по примеру столичных кинотеатров…На первое время дирекцией приглашен театральный оркестр музыки под управлением дирижера Крейна, который будет сопровождать демонстрацию картин.

Строительство Большого кинотеатра обошлось владельцу в 120 тысяч рублей – баснословная сумма.

Революционные преобразования

Иллюзионы действовали в Николаеве еще в 1917-1920 годах. Затем пришла советская власть, и все частные кинотеатры национализировала. В 1923 году были созданы два кинотеатра, которые получили строгие названия без всяких буржуазных сантиментов: Первое Госкино имени Ильича и Второе Госкино имени Томского" (в честь старого большевика, ленинского соратника). На повестке дня в молодом государстве стояла крылатая фраза вождя революции: Важнейшим из искусств для нас является кино… Хотя сегодня ее относят к числу ложных цитат. Историки утверждают, что на самом деле она звучала так: Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк.

С 1934 года Второе Госкино переименовали: вслед за судостроительным заводом, кинотеатр стал называться – имени Марти. А бывшее Первое Госкино получило название имени Ильича.

В 1939 году на углу Декабристов и Первомайской (ныне – проспект Центральный) открылся третий кинотеатр – Октябрь, он стоял на месте современного Пионера. Так – всего с тремя кинотеатрами – Николаев и дожил до начала Второй мировой войны.

– В 20-е годы, во времена НЭПа, кино еще являлось развлекательным продуктом, а уже в 30-е было поставлено на серьезную идеологическую основу. При кинотеатрах стали появляться комнаты самообразования и образования, перед киносеансами горожан идейно подковывали, проводили политинформации и лекции по истории компартии и комсомола, и только потом выпускали в зрительный зал на киносеанс. И уже не было на экране никакой американской развлекаловки, шли идеологически правильные фильмы, созданные в советской стране. Первым звуковым фильмом, который увидели николаевцы, стала лента Путевка в жизнь, – рассказал Игорь Гаврилов.

С началом войны отступавшие советские части сожгли кинотеатры, дабы врагу не достались. Для нужд местного населения остался только кинотеатр Октябрь, а оккупировавшие город немцы открыли для себя кинотеатр Дели. Он размещался в приспособленном старом доме на улице Мархлевского (теперь Адмирала Макарова) – сегодня на его месте стоит Макдональдс. Показывали там немецкие и трофейные фильмы. После войны Дели станет Дружбой и будет служить николаевцам еще много лет.

Чтобы можно было активнее нести киноискусство в массы, при кинотеатрах существовали кинопередвижки, обслуживавшие киносеансами предприятия, колхозы, учебные заведения, общежития и т.д. Передовиков-стахановцев даже награждали индивидуальным просмотром фильма: кинопередвижка приезжала домой, и любимое кино смотрели всей семьей.

Киношный бум 50-х

В конце 1940-х годов и затем на протяжении 50-х в Николаеве развернулся самый настоящий киношный бум – один за другим открывались новые кинотеатры, в том числе и летние. Теплые николаевские вечера, черные ночи весьма располагали к просмотру фильмов под открытым небом.

В 1946 году в бывшей единоверческой церкви на углу Малой Морской и Спасской открыли кинотеатр Сталинец. Через год – на углу Рождественской и Мархлевского, в здании бывшей караимской кенассы, – появился Пионер для детей. В 1948-м начал работу кинотеатр 1 Мая на улице Кирова – таким образом главным из искусств охватили еще одну окраину – Водопой. Любопытный факт: если фильм показывали в нескольких кинотеатрах в один день, то киноленты оперативно доставляли из одного зала в другой имевшимся под рукой транспортом – на подводе, велосипеде, а то и просто бегом.

Пришли пятидесятые годы. Только летних кинотеатров тогда открылось около десятка: Спорт – на Спортивной возле яхт-клуба; Летний – на углу улиц Скороходова и 6-й Слободской; Николаев – на Новом Водопое; им. Фрунзе – на улице Фрунзе и 7-й Поперечной, 40 лет ВЛКСМ – в парке Победы. Самым респектабельным был летний кинотеатр Победа на углу Рождественской и Спасской. Вход в него украшала красивая арка с портиком. Сейчас на этом месте частично расположился цветочный базар.

Пять летних кинотеатров работали при зимних. Когда в 1953 году открылся самый крупный в городе кинотеатр им. Ильича (угол Советской и Мархлевского), при нем создали также летний зал для просмотра фильмов.

В эти же годы появились кинотеатр им. Комсомола на 8-й Военной (1954 год), имени Горького на улице Чкалова (между 5-й и 6-й Слободскими). В 1958-м были открыты Хроника и знакомый многим поколениям николаевцев Пионер, детский кинотеатр на 460 мест с двумя красивыми залами – синим и зеленым. В 1959 году кинотеатр Дружба (бывший Дели) стал первым широкоэкранным кинотеатром в Николаеве.

Бум пятидесятых объяснялся просто: Николаев активно отстраивался после войны и разрастался, строились новые предприятия, новые дома и микрорайоны. Рабочим людям нужно было где-то культурно отдыхать. А кинотеатров городу явно не хватало: Хроника была рассчитана на 170 мест, имени Комсомола – на 280, имени Фрунзе – на 550 мест.

В 1962-м свершился новый большой прорыв в культурной жизни города – начал работать широкоэкранный кинотеатр Родина, который позже переквалифицировался в широкоформатный. Родина имеет свою особую биографию. Здание осталось в исторической памяти Николаева как театр Н.Д. Лебедева – режиссера, антрепренера, затеявшего это строительство. В 1912 году театр уже должен был войти в строй, однако денег на завершение проекта не хватило. Недостроенный, в полной неопределенности, он простоял почти 50 лет и явился горожанам в новом облике и новом статусе только в начале 60-х – как кинотеатр плюс библиотека.

В 1971 году в Николаеве построили (не приспособили старое здание, как это случилось со всеми имевшимися кинозалами, а именно построили) первый широкоформатный кинотеатр на 1200 мест – Юность. В 1976-м появился еще один широкоформатный – Искра на 600 мест. В результате кинодосугом были охвачены крупные николаевские районы – ЮТЗ и Лески.

В восьмидесятые, параллельно с большими, в разных частях города работали маленькие кинотеатры: Мир, Труд, Ровесник, Луч, Широкая Балка. В 1986 году на 13-й линии был выстроен большой современный кинотеатр Космос. А в Октябрьском, на проспекте Корабелов появился… кинотеатр-теплоход для детей. Его назвали Альбатрос: это работники судостроительного завода Океан и глиноземного завода отремонтировали старый теплоход на подводных крыльях и переоборудовали его в кинозал.

…На пике киномании количество кинотеатров в городе доходило до двадцати, к 2020 году их осталось всего три: Мультиплекс, Пионер и Родина.

Multiplex – самая большая сеть кинотеатров в Украине, появились они в 2003 году, а до Николаева новинка докатилась в 2007-м. Multiplex расположился на третьем этаже Торгово-развлекательного центра Сити-центр на Садовой. На торжественном открытии демонстрировался фильм Код да Винчи.

Это была новинка, еще невиданная николаевцами. Модерновый четырехзальный кинотеатр предложил современные технологии демонстрации фильмов. Кинотеатр снабдили акустическими системами и усилителями из США, комфортабельными креслами (для сектора LUX) из Италии, кинопроекторами из Германии, экранами и цифровыми процессорами из Великобритании.

Сегодня в Multiplex показывают ленты в формате 2D и 3D, зрители смотрят фильмы на экранах с серебряным покрытием и получают высококачественный стереозвук благодаря системе цифрового многоканального звука Dolby Digital.

В XXI веке в нашу жизнь вошел цифровой кинематограф – с его высоким разрешением изображения, стереозвуком, отличной цветопередачей, спецэффектами и видеографикой. Но почему же так тянет вернуться мыслями к электро-биоскопу в летнем зале Зайлера, к чудесным афишам, которые сулят сильнейшую драму из времен французских походов Яд свыше сил и вдобавок к роскошной программе обещают выступление в каждом сеансе единственного, неподражаемого исполнителя опытов из области тайн Индии и чудес Египта, профессора магии Де-Жермена?

Фото из архива Игоря Гаврилова.

Доп. фото Светланы Крыщенко.

В статье использованы также материалы из монографии О.Ф. Ковалевой и В.П. Чистова Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века).

Наталья Христова, Вечерний Николаев, Николаевский Базар