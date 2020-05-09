Фотографии 1945 года рассказывают, как граждане разных стран радовались капитуляции Германии.

1. Британки танцуют с американскими военными в Лондоне 8 мая 1945 года после капитуляции Германии.

2. Тост молодых американцев в Балтиморе, штат Мэриленд.

3. Спонтанное шествие парижан в центре столицы Франции.

4. Люди собираются на Таймс-сквер вокруг Статуи Свободы. В репортаже это описано так: "Отдельные подвыпившие гражданские лица – а иногда и военные – предлагают прохожим выпить вместе. Спиртное с благодарностью принимается. В основном подростками”.

5. Женщина поет в центре Москвы. Празднования начались на день позже – 9 мая.

6. Британского сержанта подбрасывает толпа подростков в Москве. Акт о капитуляции Германии был подписан во Франции 7 мая и вступал в силу 8 мая в 23:01. В Москве это было уже 9 мая. Под нажимом Сталина германское командование вторично подписало акт о капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина.

7. Молодежь Лондона, включая молодого человека с усами Гитлера, забавляется пивом в баре.

8. Платья в цветах флагов союзных держав – США, Франции, Великобритании и СССР – в центре Парижа.

9. Вид с Триумфальной арки Парижа 8 мая.

10. Премьер-министр Уинстон Черчилль с британской королевской семьей в Букингемском дворце. Именно в тот вечер будущая королева Великобритании Елизавета II и ее сестра Маргарет убежали на вечеринку, которую потом Елизавета назвала "самой запоминающейся ночью в моей жизни".

11. Раненый американский сержант Артур Мур в праздничном Нью-Йорке.

12. Набитый людьми пикап на улице Лондона. Свидетель торжества того дня в британской столице написал, что эта праздничная атмосфера зарождалась спонтанно в душе каждого человека, в каждой семье, от маленького ребенка до "пожилых пар, которые, сами того не осознавая, ходили, взявшись за руки, по улицам в красно-бело-синих бумажных шапках".

13. Радостная толпа перед британским и американским посольствами в Лиссабоне.

14. Молодые военнослужащие в Лондоне. В эйфории тех дней зарождались новые прочные союзы. Сьюзан Нейлли, тогда еще девочка-подросток, отмечала окончание войны в Белфасте. Внезапно к ней подошел молодой человек, обнял ее и отвесил крепкий поцелуй. Молодого человека звали Берти. Ему было 16 лет. Позднее они поженились и прожили вместе до смерти Берти в 2012 году. У них остались сын и дочь.

15. Торжества в Минске. Во Второй мировой войне тогдашняя Белорусская ССР потеряла более четверти своего населения.

16. Толпа на площади Пикадилли в Лондоне. В центре площади – еще закрытый в камуфляж от нацистских бомбардировок мемориальный фонтан Шефтсбери, вернее, основание фонтана, потому что сам исторический памятник был разобран и помещен в укрытие. Фонтан вернулся на площадь только в 1948 году.

17. Торжества на Красной площади в Москве. Американец, свидетель того дня в Москве, вспоминал, как "все радовались, хотя у кого-то на глазах были слезы... Мы видели, как дипломаты в американском посольстве кидали с балкона шоколад, конфеты и игрушки".

18. Радостная толпа в Тронхейме. Норвегия пережила пять лет нацистской оккупации.

19. Британские флаги на домах в Иерусалиме 9 мая 1945 года. Израиль, получивший государственность через три года после окончания Второй мировой войны, празднует День Победы 9 мая из-за большого количества эмигрантов из бывшего Советского Союза. Соответствующий закон был принят в 2017 году.

20. Лондон во время торжеств по случаю окончания войны. Более 20 тысяч жителей британской столицы погибли во время бомбардировок города, которые начались 7 сентября 1940 года и продолжались 57 ночей. Всего в Великобритании от авиаударов погибли более 40 тысяч мирных жителей.

21. Заполненная людьми Красная площадь Москвы во время праздничного салюта.

22. Утро после торжеств. Война в Европе закончилась, но Вторая мировая война продолжалась. Япония подписала капитуляцию лишь 2 сентября 1945 года.

Эймос Чаппл, Радио Свобода



