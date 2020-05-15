Развитие кластера

Сейчас у нас есть полноценная структура, не говорю о шероховатостях. Есть еще кадровый дефицит. У нас есть и детская школа, и юношеская команда, а также вторая и первая команда. Сейчас надо укреплять позиции. К сожалению, по собственной инициативе, мы забрали детскую школу «Торпедо», которая оказалась политически выброшена из жизни. Завод «Зоря» от неё отказался, как и от самого спорткомплекса «Зоря». Считаю, что мы ( город) получили активы, с «отрицательным балансом», да еще и за землю забыли. Мало того, что получили «развалину» с приблизительно 100% износом, а теперь, что бы его довести «до ума», надо около 100 миллионов, если все делать «в розумний споciб», так и еще начать работы эти не можем, так как земля не наша. Два года назад мы ездили с мэром в спорткомплекс: смотрели бассейн, прощупали каждый насос и задвижку, посмотрели все энергообеспечение комплекса, вывод был один- всё надо было менять уже тогда. Да, есть другой вариант: можно постоянно ремонтировать его, но это на руку тем, кто находится рядом и сможет зарабатывать на этом деле. Но это не моя история. Моя история следующая: всё должно быть демонтировано, полностью должна быть заменена чаша и установлено современное энергосберегающее оборудование. Я буду прикладывать все силы, чтобы ситуация со спорткомплексом нормализовалась, не смотря на то, что комплекс передали городу.

Если вернуться к вопросу о кластере — мы прошли определённый путь и продолжаем движение. Сегодня у нас есть школа, дальше её надо развивать. Со школой есть много проблем, потому что инфраструктура разбросана по всему городу, сам клуб её не имеет. Раньше «Торпедо» занималось на «Зоре» бесплатно, теперь нам надо вступать в отношения с управлением спорта. По факту — существует закон, к которому на сегодняшний день должны быть разработаны нормативные документы. Сам закон существует, но нормативные документы (которые должна были быть разработаны 15-го января) — отсутствуют. У нас нет никаких хозяйственных отношений, которые обязывают управление спорта или же стадиона, предоставить выделенные регламентом часы, чтобы мы могли выстроить график работы. И это самая большая беда — отсутствие собственной современной футбольной базы.

Отношение к клубу так же оставляет желать лучшего. Если я молчу — ничего не происходит и в нашу сторону «речка не движется». Приходится прикладывать много усилий для того, чтобы не забыли за футбол в Николаеве. Проще говоря, мне открыто заявляют, что я уже всех «задрал», с этим «долбаным» видом спорта. К сожалению, ни губернатор, ни мэр — не футбольные люди и это большая проблема для футбола в городе Николаеве и области. Игра №1 в мире требует внимания первых лиц города и области, именно тогда будет толк. Тогда Николаев будет играть в Премьер-лиге .

Финансовая ситуация клуба

Финансовая ситуация клуба на уровне прошлого года. Однако, в этом году мы забрали к себе детскую школу, но на неё город средств не выделил. Были достигнуты договорённости при разработке и принятии бюджета, что ко второму полугодию нашему клубу надо порядка 2,5-2,8 миллионов на детскую школу. С 1 апреля весь тренерский штаб переведён в клуб и уволен с «Зори». Они получают минимальную зарплату, по закону, а все остальные доплаты идут за счёт финансовых ресурсов завода «Экватор» . И в связи со сложившейся ситуацией с эпидемией — даже на горизонте не видно вопроса со спонсорством со стороны.

Понимаю, что 2020 год будет тяжелый. У завода также есть проблемы, потому что экономика Украины «просела» и наши потребители, сегодня даже за поставленную продукцию, платят после судебных позовов. Тот финансовый ресурс, который завод мог позволить выделить клубу раньше — в этом году он не может себе позволить в полном объёме. К сожалению, Николаев такой город.. По собственному желанию, никто не будет помогать ни футболу, ни баскетболу. Все привыкли,что им давали «более чем», а они «сколько осталось» помогали какое-то время клубу. Потом оказывалось, что оказанная услуга уже не услуга и за футбол забывали. И дальше все повторялось по этому же сценарию. Итог «на лицо», даже те активы клуба, которые у него были ,а они были, сегодня у него их у него нет!

После смерти Чайки и ухода Круглова с должности — «в эту сторону» не хотят смотреть. Александр Федорович «думает», что он помогает клубу, хотя вижу, что его тоже «задрал»!

Празднование юбилея клуба

Есть ряд идей, как мы хотели бы провести празднования юбилея. Но мы видим, что ситуация не способствует этому вопросу. Праздновать раньше времени нельзя, а вот в течении года — вполне возможно. Я думаю, что на сегодняшний день мы не готовы провести празднование ни в финансовом плане, не в идеологическом.

Привлечение легионеров

Привлечение легионеров идёт в разрез с философией Николаевского кластера. Клуб придерживается таких позиций, что за МФК Николаев, должны прежде всего играть собственные, николаевские воспитанники, а не приглашать бразильских! В клубе должны играть наши воспитанники, в крайнем случае — футболисты из других город Украины. Если же в среднесрочной задаче, которые мы будем перед собой ставить, мы не сможем реализовывать собственным ресурсом, вернемся к этому вопросу. На 100 %, мы его не отвергаем.

Отношения с президентами других клубов

Если надо с кем-то проконсультироваться или обсудить какой-то вопрос — мы можем в любое время созвониться, это не составляет проблемы. Чтобы звонить и «болтать» — такого нет, на это нет времени.

К примеру, Черноморец помогал нам восстанавливать газон на тренировочном поле. Я поддерживаю хорошие отношения со всеми руководителями. Сегодня общался с тезкой Стороженко, из Харькова.