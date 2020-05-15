«Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро», — сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 13 травня. Через епідемію коронавірусу подорожі довелося поставити на паузу усьому світу. З березня туристична галузь перебуває у режимі очікування, зазнаючи колосальних збитків та скорочуючи працівників. Однак з поступовим пом'якшенням карантинних заходів у туризму з'являється надія. Хоча президент поки не оголосив, коли запустять авіасполучення, туроператори сподіваються відправити туристів за кордон уже цього літа. Державне агентство розвитку туризму натомість радить не бронювати поспішно путівки, а відкривати для себе Україну. LB.ua запитав у представників туристичної галузі, куди можуть поїхати відпочивати українці цього літа.

Зупинена галузь

Ті чи інші обмеження через COVID-19 зачепили усі популярні маршрути для подорожей, зазначають у Всесвітній туристичній організації. При чому 72% всесвітньовідомих напрямків потрапили під повну заборону для міжнародного туризму. За прогнозами організації, кількість міжнародних туристів до кінця року зменшиться на 60-80% залежно від карантинних обмежень. Це призведе до падіння доходів від туризму на $910 мільярдів — $1,2 трильйона. Під загрозою опиняться 100-120 мільйонів робочих місць.

Спробували порахувати збитки від закриття кордонів та обмеження транспорту й в Україні. Міністерство культури та інформаційної політики у квітні заявило про втрати для туристичної галузі у 1,5 мільярда доларів.

Однак, пояснює голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, ці дані дуже приблизні, адже не вся сфера працює офіційно.

«Збитки будуть величезними, адже діяльність галузі практично зупинилася. Відновлення докарантинної кількості подорожей можна буде досягнути за кілька років інтенсивної роботи», — прогнозує туроператор Join UP!. У компанії визнають, що вже почали скорочувати працівників через відсутність доходів.

Президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч зазначає, що майбутнє туризму залежатиме від того, як і коли України зніматиме обмеження.

«Дуже важко сказати, коли відновиться галузь. До рівня 2019 року може дійдемо 2021 року, а може і навіть 2022 року», — припускає Рудіч.

«Дуже важко сказати, коли відновиться галузь. До рівня 2019 року може дійдемо 2021 року, а може і навіть 2022 року», — припускає Рудіч.

Закриті кордони

Попри небезпеку поширення вірусу популярні серед туристів країни будують обережні плани з відновлення туризму. Воно й зрозуміло, адже туризм складає значну частину доходів багатьох європейських країн: від 10% Франції й Німеччини до понад 20% у Греції й Хорватії.

Найбільш уражені епідемією країни Італія й Іспанія поки не знають, коли саме вітатимуть іноземних туристів. Про відновлення туризму влітку вже говорять у Португалії. Більш оптимістичні Греція й Кіпр оголосили, що розпочнуть туристичний сезон з липня.

Цього літа планують дозволити в'їзд іноземцям й інші популярні серед українців країни. Грузія пускатиме туристів з 1 липня, Туреччина — імовірно, з червня.

Країни чекають на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та розробляють власні пропозиції. Наприклад, Греція пропонує запровадити «паспорт здоров’я», який має підтвердити, що людина здорова. Кожен турист, який в'їжджатиме до країни, повинен буде перед вильотом зробити тест на коронавірус. Рекомендації щодо заходів безпеки надала і Європейська комісія, яка пропонує спочатку відновити туризм всередині ЄС.

Навіть якщо країни переконають українського туриста у безпечності поїздки, це ще не означає, що він зможе туди долетіти. Поки український уряд не оголосив, коли відновить міжнародні авіаперевезення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що регулярні авіарейси до ЄС можливі з кінця літа або з вересня. Окрім логістичної проблеми, міжнародний туризм має ще й багато інших перешкод.

«Питання у тому, як наш уряд поставиться до того, щоби українці могли подорожувати до Туреччини чи Греції, і що робити, якщо раптом, як це вже ставалося, у єгипетському готелі знайдуть вірус і всі туристи будуть змушені перебувати на карантині. На чиї плечі впаде фінансовий тягар? Хто буде відповідати: країна, що приймає, туроператори чи готельєри? Багато запитань, на які немає відповіді. Ті країни, які приймали велику кількість туристів, взяли місяць паузи, щоби відпрацювати на своїх громадянах схему, яку вони можуть застосувати на іноземцях», — розповідає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зізнається, що сама не поїде у відпустку цього літа, і радить українцям не бронювати поїздки, допоки уряд не дозволить міжнародні польоти, та обирати для відпочинку Батьківщину.

«Малоймовірно, що українці поїдуть цього літнього сезону за кордон. Можливо, з деякими країнами будуть взаємно відкриті кордони, але поки це точно невідомо. Усі очікують на протоколи ВООЗ», — відзначає Мар'яна Олеськів.

Чиновниця звертає увагу на ще одну проблему: необхідність перебувати два тижні на самоізоляції після повернення. По-перше, не всі туристи будуть дисципліновано виконувати рекомендації, як це стало зрозуміло, коли українці поверталися додому у березні. По-друге, не всі можуть собі дозволити відпочинок й одразу 14 днів самоізоляції, що разом може розтягнутися на місяць.

«Усе буде залежати від епідеміологічної ситуації. Але сьогодні світове товариство говорить, що до винайдення вакцини говорити про повне відновлення туристичної галузі неможливо», — переконана Олеськів.

Туроператори більш оптимістичні. Ті, з якими поспілкувався LB.ua, уже мають плани на літо та очікують на відновлення авіасполучення.

«У нас є багато заброньованих турів. Та навіть ті тури, що не змогли відбутись через стан пандемії, завдяки акції «Відродження» можливо перенести навіть на літо 2021 року. Найпопулярнішими країнами цього літа залишатимуться ті ж самі напрямки, що і завжди, — Туреччина та Греція. Туреччина вже в кінці травня відкриває сезон та забезпечує усі умови безпечного відпочинку. Усі тури Україною, як і закордонні напрямки, доступні для бронювання з актуальними цінами», — розповідає директорка туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко.

Інша компанія Join UP! запевняє, що пропонуватиме поїздки після закінчення карантину та дозволу виїжджати за кордон.

«Join UP! рекомендуватиме подорожі до тих країн, в яких можна буде безпечно відпочивати, і в яких буде змога запропонувати доступні за ціною туристичні напрямки. Незмінним попитом після відкриття кордонів користуватимуться Єгипет, Греція, Кіпр», — відзначають у компанії.

Туристичне пожвавлення

Через обмеження виїзду за кордон на туристичному ринку очікують збільшення подорожей усередині країни.

«Відродження туристичної галузі після пандемії коронавірусу розпочнеться з можливості подорожувати Україною», — переконані у Join UP!.

Однак, попереджають експерти, не всі запити українського туриста можуть бути задоволені всередині країни через проблеми з інфраструктурою — від якості доріг до обслуговування у готелях. Не розвинений в Україні і преміум-сегмент, тому вибагливий турист ризикує лишитися незадоволеним.

«Звичайно, буде більше попиту на Україну цього року. Але Україна — невелика туристична країна і попит усіх не може бути задоволений. Та й якість теж не завжди відповідає запитам», — каже президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.

Епідемія накладатиме свої відбитки на подорожі, тому не варто очікувати карколомних показників для української індустрії, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

«Буму не буде. Буде зменшення туристичного потоку у порівнянні з минулим роком, але на кілька місяців, безумовно, туристичне життя пожвавиться. Як і коли — поки це запитання, бо незрозуміло, коли запрацює транспорт. Для туризму важливі перш за все «Укрзалізниця» та міжміські перевезення. Сезон буде надважкий і неочікуваний. Я не думаю, що будуть рекордні показники, як минулого року. По-перше, тому що сезон почнеться пізніше і у людей немає стількох коштів, як минулоріч. По-друге, епідеміологічна ситуація лишається складною. Посткоронавірусний синдром — один із факторів, який впливатиме на розвиток туристичних подорожей», — зазначає Володимир Царук.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував поетапний план виходу транспорту з карантину, не вказавши при цьому конкретних дат. Зокрема, на першу етапі планують запустити внутрішні авіаперельоти та потяги «Інтерсіті», а повністю відновити залізничне сполучення та міжнародні перельоти на третьому етапі.

Невдовзі можуть знову запрацювати і готелі. Президент заявив, що пом’якшення карантину у цій сфері планується з 22 травня. Мар'яна Олеськів зазначає: якщо готелям і дозволять працювати, то про хостели мова поки не йде. Окрім того, заклади повинні будуть дотримуватися заходів, які агентство розробляє разом з МОЗ.

«Є декілька факторів, які змусять готелі поставитися до цього серйозно. Якщо станеться зараження, то їх закриють на карантин. Вони повинні запевнити у своїй безпеці споживача. Саме питання безпеки буде одним з маркетингових ходів, який буде найважливішим у прийнятті рішення туристом», — переконана Мар'яна Олеськів.

Безпечні маршрути

Перші після карантину подорожі для українців можуть початися з недалеких подорожей, радить голова Державного агентства розвитку туризму.

«Традиційно у нас в країні розвинені ті напрямки або ті місця, які мають природні, архітектурні, культурні ресурси та активно працювали над своєю промоцією, як-то Карпатський регіон чи морське узбережжя, але й у центрі країни є дуже гарні місця, озера. Якщо у вас є автомобіль, то найкращим рішенням буде знайти гарне місце відпочинку у своїй області та відкривати щось нове», — радить Мар'яна Олеськів.

Туроператори прогнозують, що цього сезону, як і раніше, будуть популярними серед туристів Львів, Одеса, Івано-Франківськ, узбережжя Чорного й Азовського морів.

У великих туроператорів мандри Україною можуть обійтися у вартість поїздки за кордон. До прикладу, на сайті Coral Travel тижнева путівка на двох до Одеси чи Затоки у червні стартує від 22 тисяч гривень, до Івано-Франківська - від 15 тисяч. Join UP! пропонує путівки до Коблева від 10 тисяч. У менших туристичних компаній можна знайти скромніші пропозиції - як-то, поїздки до Карпат за 3-4 тисячі гривень. Наприклад, компанія «Феєрія мандрів» пропонує тури у Карпати на 6 днів за понад 3 тисячі, правда без урахування проїзду.

«Ті, хто втомився за час карантину від замкнутого простору, а таких дуже багато, скоріш за все будуть обирати готелі та комплекси з великою територією і природою – багато таких пропозицій пропонують готелі Прикарпаття, Карпат та Закарпаття. Ну і не слід забувати про те, що цього літа традиційно багато хто приділить увагу лікуванню та оздоровленню, і тут українські курорти мають, що запропонувати», — вважає директорка туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко.

Вартість такого оздоровлення так само залежить від туроператора і значно варіюється. На сайті Coral Travel тижневі путівки на двох в Трускавець обійдуться від 21 тисячі гривень, Пилипець — 19 тисяч. Туристична компанія «ЕтноСвіт» пропонує п'ятиденний термальний тур Закарпаття за 2,5 тисяч.

Як альтернативу поїздці на море туроператор Coral Travel пропонує також обрати бальнеологічні курорти Прикарпаття, де можна лікуватися мінеральними водами, та прогнозує більший попит на екскурсійні подорожі до Ужгорода, Чернівців, Кам’янець-Подільського.

Підлаштовуватися під нові умови роботи уже намагаються у регіонах. Заступник голови Львівської обладміністрації Юрій Холод розповідає, що туристичні підприємства бояться не пережити другу хвилю карантину й сподіваються на швидке відкриття закладів. В ЛОДА вважають, що цього сезону туристи частіше йтимуть у гори.

«Львів залишиться магнітом, але ми розуміємо, що турист зараз дуже хвилюється через безпеку, тому будемо пропонувати відвідати інші місця області. Популярними стануть гастромандри й екомандри у Сколівські Бескиди», — розповідає Юрій Холод

У Державному агентстві розвитку туризму сподіваються, що ОДА використають цю ситуацію, аби розвинути культуру внутрішнього туризму, зробити його важливим не лише на цей сезон і розвинути культуру подорожей Україною.

Діана Буцко, LB