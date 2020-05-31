Противостояние между США и Китаем набирает ход. Поводом к очередному витку напряженности стали попытки американской власти назначить официальный Пекин единственным виновным в пандемии коронавируса. Но, безусловно, за этим скрывается противостояние двух сверхдержав фактически по всем пунктам глобальной повестки дня, умноженное на приближение президентских выборов в США. О том, как развивается этот конфликт и какими последствиями для Украины он может обернуться – в материале РБК-Украина.

Регулярные выпады американских властей во главе с президентом Дональдом Трампом в адрес Китая, похоже, превратились уже в целую стратегию, которая определяет содержание американской внешней политики. Главное обвинение в адрес Пекина – якобы китайские власти системно скрывали масштабы и опасность пандемии коронавируса, а то и сами причастны к ее возникновению, и дальше мешают установлению истины.

Согласно источникам The New York Times, администрация Трампа оказывает давление на американские разведывательные структуры, чтобы те подтвердили, что вирус попал во внешнюю среду из лаборатории города Ухань, а не имел природное происхождение, как принято считать.

Более того, как сообщает CNN, в Белом доме составлен целый долгосрочный план, как "наказать" Китай за пандемию. Он включает в себя экономические санкции, пересмотр торговой политики, отмену обязательств по внешнему долгу, что грозит обрушить всю мировую финансовую систему, после ответных действий Китая.

Пока сам Трамп угрожает разорвать отношения с Китаем во всех возможных сферах, его верный соратник, сенатор-республиканец Линдси Грэм зарегистрировал законопроект с широким перечнем требований к Китаю, в первую очередь, связанных с пандемией и расследованием причин ее начала.

В случае их невыполнения Грэм предлагает дать президенту право на ряд санкций. Помимо стандартных визовых ограничений, речь идет о запрете на кредитование китайских компаний и на их листинг на американских биржах.

В мае 33 китайские компании уже пополнили санкционный список Министерства торговли США. Под ударом оказался и телекоммуникационный гигант Huawei. Представители компании заявили, что американские санкции помешают ее деятельности по всему миру, в частности, это касается внедрения сетей 5G. Власти Великобритании уже готовятся полностью запретить использование оборудования Huawei в британских 5G-сетях.

Другие зарегистрированные в Сенате проекты также предусматривают различные санкции против Китая, от персональных до заморозки активов. Дальнейшее развитие такой политики приведет к тому, что американским компаниям придется и дальше переносить свои мощности из Китая в другие страны.

Поведение китайских властей в Белом доме сравнивают с действиями СССР после Чернобыльской катастрофы, которую тот пытался скрыть. "Через 10−15 лет мы увидим специальный сериал по телеканалу HBO об этом", – заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Тем временем сам Трамп прямо говорит о том, что Китай должен заплатить "репарации" пострадавшим от пандемии странам. Госсекретарь Майк Помпео даже озвучил конкретную сумму – 9 триллионов долларов за "нанесенный миру ущерб".

Пока что китайцы согласились выделить два миллиарда долларов другим странам на борьбу с коронавирусом и последствиями карантинных ограничений. Все обвинения в свой адрес официальный Пекин категорически опровергает, параллельно проводя "масочную дипломатию", помогая другим странам медикаментами и бригадами врачей в попытках улучшить свой имидж.

Гонконг и Панчен-лама

Американские СМИ, особенно симпатизирующие демократам, связывают нынешний всплеск антикитайской риторики и политики с приближающимися президентскими выборами в США, назначенными на ноябрь. Несмотря на то, что Трамп не устает расхваливать собственное мастерство в борьбе с пандемией, США являются абсолютным мировым лидером по количеству жертв коронавируса.

За последние недели уровень его поддержки снизился, он по-прежнему уступает демократу Джо Байдену несколько процентов поддержки. С учетом особенностей американской избирательной системы для Трампа особенно болезнен тот факт, что растущая безработица в США задела ряд "колеблющихся штатов" на Среднем Западе страны. Результаты голосования там вполне могут стать решающими во всей президентской гонке.

Для описания происходящего в американо-китайских отношениях в медиа-пространстве США активно используется термин "холодная война".

— Официальные лица в Вашингтоне и Пекине периодически настаивают на том, что они не хотят новой холодной войны, но, похоже, в этом направлении дует геополитический ветер, – пишет The Washington Post.

"Некоторые политические силы в США ставят наши страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", – заявили в китайском МИД.

Как и во время холодной войны между США и СССР, обе стороны пытаются заполучить союзников. В частности, к различным обвинениям в отношении Китая присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Франция.

Китай же наверняка рассчитывает на поддержку многих стран (как минимум, на площадке ООН), куда в последние годы зашли серьезные китайские инвестиции, в частности, государств Африки. Но на этом ресурсы страны не ограничиваются. Китай является ключевым звеном в миллионах технологических цепочек по всему миру, что дает стране колоссальный инструмент давления на всю мировую экономику.

Примечательно, что поводы для конфликтов между Китаем и США возникают повсеместно, что также напоминает о временах холодной войны. Так, помимо связанных с коронавирусом обвинений, речь идет о нарушениях Пекином прав человека, в частности уйгурского национального меньшинства, а также о цензурных ограничениях и ситуации в Гонконге.

Китайская власть неожиданно решила серьезно урезать гонконгскую автономию, что спровоцировало в городе новую волну массовых протестов. Опять начались разговоры и о статусе Тайваня.

Госсекретарь Помпео даже потребовал от Китая огласить местонахождение Панчен-ламы – второго по рангу ламы в тибетском буддизме. Шестилетний мальчик, которого в 1995 году признали реинкарнацией Панчен-ламы, был немедленно задержан китайской властью. С тех пор о нем почти ничего не было известно, а вместо него нового Панчен-ламу "назначили" представители китайской компартии.

По мнению украинского дипломата и экс-посла в США Константина Грищенко, определенное сходство между текущей ситуацией и холодной войной между США и СССР действительно есть.

"У китайской компартии нет цели навязать свою модель экономики другим странам, как делал СССР. Но возникает вопрос, какая модель более эффективна: китайская, с компартией, которая всем управляет, но при этом дает предсказуемость и возможность долгосрочного планирования, – или американская, со свободой предпринимательства. И это беспокоит тех, кто уверен, что только либеральная модель – это единственный путь к успеху", – сказал РБК-Украина Грищенко.

По мнению дипломата, даже в случае победы Джо Байдена на президентских выборах противостояние с Китаем никуда не исчезнет. Поскольку в американской политике есть консенсус относительно сдерживания Китая, и вопрос лишь в темпах и методах.

— Если иметь в виду под "холодной войной" противостояние двух глобальных игроков, то оно идет уже минимум лет семь, хотя и не имеет агрессивной военной формы. Прокси-конфликты происходят в финансово-экономической сфере, в сфере инфраструктуры, которую в мировом масштабе пытается построить под себя Китай, – сказал изданию эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса.

Украине здесь не место

Безусловно, Украину в контексте американо-китайского противостояния в первую очередь волнует "российский фактор" – а именно возможная "дружба" между Белым домом и Кремлем против официального Пекина. Тем более Дональд Трамп никогда не скрывал своих симпатий к президенту РФ Владимиру Путину, как впрочем, и к другим авторитарным лидерам.

По одной из версий, к такому альянсу американские власти якобы склоняет патриарх мировой дипломатии, 96-летний Генри Киссинджер. Он в свое время подтолкнул президента США Ричарда Никсона к сотрудничеству с Китаем, направленному против СССР, а теперь вроде бы рекомендует противоположный ход.

Ряд авторитетных американских СМИ прямо призывают Трампа не идти на сближение с Москвой.

— Авторитарные страны являются плохими союзниками, а у Вашингтона уже есть стабильные и демократические друзья, в которых он нуждается, – пишет Foreign Policy.

В качестве одной из площадок для компромиссов между США и РФ теоретически может выступать Украина, в разрезе продолжающейся войны на Донбассе. Впрочем, Константин Грищенко в такой сценарий не верит.

— Дружить с Россией против кого угодно очень сложно. Если Трамп победит, он может проводить эту линию, навязывать эту мысль своему аппарату и Конгрессу, а вот Байден точно не будет. В целом, Украина вне этого конфликта, и влазить в него на чьей-либо стороне нам не стоит, борьба идет вокруг совершенно других вещей, – сказал Грищенко.

При этом дипломат подчеркнул, что украинская власть так и не смогла выстроить эффективное взаимодействие с Китаем, а в Украину не заходят серьезные китайские инвестиции.

В свою очередь, Илия Куса отметил желание Трампа переплюнуть всех американских президентов в умении находить общий язык со всеми, даже с Россией и его симпатии к Путину.

— Но в российском политическом руководстве хотят, чтобы с ними обращались как с равными, они играют на этом. Но при этом еще и хотят, чтобы к ним пришли с "уважением", это их идея фикс, особенно с 2014 года, – сказал Куса.

В то же время эксперт отмечает, что американо-китайский конфликт все же заденет Украину, но на более глобальном уровне. Речь идет о нарушении основополагающих принципов мирового порядка, к которым апеллирует Украина. В том числе, о выходе США из договора об открытом небе и просочившихся в СМИ планах возобновить ядерные испытания.

При этом Украина, по мнению Кусы, в этом плане уязвима сразу по двум параметрам. Во-первых, из-за маленького политического и торгово-экономического веса страна находится на периферии мировых отношений, к тому же ведет себя весьма пассивно. Это ярко проявилось в том, как война на Донбассе со временем ушла глубоко вниз в мировой повестке дня, особенно на фоне обострения других мировых проблем.

Во-вторых, Киев не смог выстроить полноценных отношений ни с США, ни с Китаем.

— Пока оба гиганта борются между собой, мы не можем занять чью-то позицию, боясь нарушить баланс. Но при этом мы и не умеем нормально балансировать, нет для этого ни ресурсов, ни кадров, ни политической воли, – сказал Куса.

Таким образом, пока что украинская власть применяет один из традиционных методов реагирования на конфликтные ситуации – ничего не комментировать и не предпринимать. В нынешней истории это, возможно, не самый худший из всех возможных вариантов. Хотя борьба двух мировых гигантов теоретически может обернуться и на благо Украины. К примеру, если Китай решит сделать упор на европейский рынок или западные страны начнут активно переносить сюда свои производства.

Милан Лелич, РБК-Украина