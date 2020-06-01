В США уже несколько дней продолжаются протесты, переросшие в беспорядки после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты требуют суда над сотрудниками полиции, которые причастны к его смерти и протестуют против системного расизма в США.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб вечером 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота. Полицейские приехали на вызов в продуктовый магазин, где Флойд, по словам сотрудников, пытался расплатиться фальшивой 20-долларовой банкнотой. Сотрудники полиции задержали Флойда, надели на него наручники и уложили на землю, а один из полицейских придавил его ногой, поставив колено на шею задержанного.

Задержание Флойда снимали на видео несколько свидетелей. Они утверждают, что афроамериканец не сопротивлялся, но в течение нескольких минут просил убрать ногу с его шеи, повторяя, что не может дышать. Потом он перестал двигаться и потерял сознание.

Полицейские вызвали скорую помощь, парамедики увезли тело Флойда в близлежащую больницу, где врачи констатировали смерть. Эти действия полицейских вызвали массовые протесты в Миннеаполисе, где уже через несколько часов после смерти задержанного начались протесты и беспорядки.

Протестующие сожгли полицейский участок, где работали задержанные (они сразу же после инцидента были уволены), и начали поджигать машины и магазины по всему городу. Полиция сначала получила от властей приказ не задерживать протестующих, поэтому те не встретили сопротивления и разгромили несколько десятков зданий.

Через несколько суток в город все-таки была введена Нацгвардия, был также введен комендантский час. Но беспорядки не только не стихли, но и перекинулись на другие города США.

К утру 1 июня протесты бушевали примерно в 40 городах, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт, Филадельфию и Вашингтон. Почти во всех этих городах значительную часть населения составляют этнические меньшинства, в том числе чернокожие.

Протесты затронули также американский юг – Джорджию и особенно ее столицу Атланту.

В Вашингтоне несколько тысяч протестующих окружили Белый дом. Президента Дональда Трампа в то время в нем не было: он во Флориде наблюдал за запуском космического корабля Dragon. Полиция в Вашингтоне применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы отогнать толпу от резиденции президента США.

В Вашингтоне протестующие прямо возлагали ответственность за произошедшее с Флойдом на президента США Дональда Трампа, чью политику они называли расистской.

Однако многие участники беспорядков просто пользовались ситуацией, чтобы грабить магазины. В Нью-Йорке, Миннеаполисе, Лос-Анджелесе и других городах особым спросом у протестующих пользовались магазины алкоголя, бытовой техники и дорогой одежды и обуви.

Из-за продолжающихся беспорядков власти 40 городов США полностью запретили уличные демонстрации после наступления темноты и ввели комендантский час на неопределенное время. Губернаторы Техаса и Вирджинии ввели чрезвычайное положение.

По мере того как протесты разрастались, в них принимало участие не только чернокожее население. Власти США в связи с этим заявили, что протесты были "организованными" и подогревались со стороны.

Дональд Трамп заявил, что беспорядки организовали представители радикального движения "Антифа", и пообещал сделать все, чтобы это движение признали террористической организацией. Представители "Антифа" ранее участвовали в беспорядках в Гамбурге в 2017 году, во время саммита G20.

Другие эксперты и представители властей обвиняли в организации беспорядков представителей наркокартелей и иностранных агентов, в том числе российского происхождения.

Из США протесты перекинулись на Европу. В Берлине тысячи человек вышли на демонстрации против расизма в США и выражали солидарность с погибшим Джорджем Флойдом.

В Лондоне толпа собралась перед посольством США и также выразила протест в связи с гибелью Джорджа Флойда и политикой президента Трампа.

Люди опустились на одно колено в память о Флойде: этот способ традиционно используют для протестов против расизма. Солидарность с погибшим выразили и многие звезды спорта: баскетболист Майкл Джордан, футболисты Ашраф Хакими, Джейдон Санчо и другие.

По данным Associated Press, за последние два дня в США было арестовано не менее 4 тысяч человек, участвовавших в беспорядках и погромах. Однако протестная волна пока не идет на спад.

Эксперты отмечают, что нынешние беспорядки могут оказать серьезное влияние на расклад сил на выборах президента США, которые намечены на осень.

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