Во время эпидемии коронавируса 2020 года стали ощутимыми другие проблемы городской инфраструктуры: нехватка зеленых зон, велодорожек, хаотичная застройка, пробки и огромные очереди на остановках общественного транспорта. И это только верхушка айсберга. Тот, кто застеклил балкон, наверное, тоже об этом не раз пожалел.

Как изменятся города после карантина? Мы говорили об этом с урбанистами и архитекторами.

Пространство становится ценным

Спрос на загородные дома и частные дома в черте города вырос. Коттеджные городки в Киевской области раскупаются бешеными темпами, пишет первый номер обновленного украинского Forbes. В многоквартирных домах до карантина спросом пользовались однокомнатные и даже smart-квартиры. А сейчас снова растет интерес к многокомнатным квартирам.

Изменение предпочтений отражают ставки на рынке аренды жилья. По данным lun.ua, стоимость аренды однокомнатных квартир немного уменьшилась, двухкомнатных — почти не изменилась, а стоимость аренды трехкомнатной квартиры выросла.

В то же время это пока не влияет на работу застройщиков.

«Проектирование жилья происходит согласно нормам (существующим сейчас, — ред.). Если через угрозы вируса их нужно будет менять, на это уйдет много времени и, например, уже завтра мы этого не почувствуем», — объясняет Дмитрий Макогон, инженер-проектувальник.

Также люди больше обращают внимание на наличие зеленых зон рядом с домами, на наличие и обустройство придомовой территории, наличие детских площадок, мест для выгула собак, велодорожек и тому подобное.

Происходят ценностные изменения, говорит Гриша Зотов, архитектор, соучредитель образовательного проекта CANactions. Он уже заметил такие изменения в Амстердаме, где работает.

«Люди стали задумываться, что им действительно нужно, а не слепо следуют трендам. Консьюмеризм ощутимо сдал свои позиции», — рассуждает Зотов.

Он считает, что карантин может изменить архитектуру торговых центров или кинотеатров, а вот жилые здания почти не изменятся.

По крайней мере пока еще рано говорить о конкретных изменениях.

Архитектор Юлиан Чаплинский предлагает осваивать крыши многоэтажек: «Там можно делать безопасные прекрасные сады — только для жителей подъезда, где они могут иметь безопасную дистанцию, быть на солнце, быть среди людей».

Социальное расслоение усиливается

Карантин проявил неравенство между владельцами частных домов и квартир в многоэтажках, между автовладельцами и пассажирами общественного транспорта. Между теми, кто может добраться до супермаркета, и теми, кто не может купить продукты на закрытом на карантин рынке.

Недавно Харьковская школа архитектуры обсуждала влияние городского образа жизни на распространение коронавируса и возможные изменения в городском пространстве после пандемии. И самым большим вызовом назвали усиление социального расслоения.

Рост неравенства — это вызов для самоуправления украинских городов. Мэры и депутаты городских советов должны задуматься о поддержке локального бизнеса: о развитии цепочек поставок от локальных производителей продуктов и товаров.

Планирование офисов изменится

Мы уже подробно писали об изменениях условий труда после карантина. Но тогда говорили с HR-директорами, бизнес-консультантами и руководителями компаний. А что говорят архитекторы?

По мнению Юлиана Чаплинского, офисы изменятся: кабинетная система вновь будет более востребованной, чем философия так называемых опен-спейс (от англ. open space — открытое пространство), когда многие люди работают в одной большой комнате. В коридорах будут размещать антисептики, больше внимания будет предоставляться гигиене. Возможно, офисные помещения даже будут дополняться душевыми и медицинскими пунктами.

Гриша Зотов предполагает, что в офисы могут вернуться «боксы» — разделенные перегородками рабочие места: «Офис будет эволюционировать, возможно вернутся кабинеты, могут появиться "боксы", как в фильмах про копирайтеров 60-х годов, но без сплошных перегородок, с прозрачными экранами. Кстати, так уже делают в кафе и ресторанах в Голландии».

Юлиан Чаплинский предполагает, что могут появиться коворкинги в жилых комплексах — на замену «домашним офисам»: «В жилых комплексах должно быть 5-10% площади выделено под коворкинг, но не как опен-спейс, а как кабинеты, которые можно почасово арендовать. Это будет иметь больший спрос, чем раньше».

Велосипедная инфраструктура будет быстрее развиваться

Многие украинцы впервые попытались добраться до работы на двух колесах во время карантина. И обнаружили, что велосипедная инфраструктура почти отсутствует, а украинские города спроектированных для автовладельцев.

Главный редактор медиа о развитии городов «Хмарочос» Тарас Кайдан говорит об изменениях в Милане, Париже и Берлине, где во время карантина сделали дополнительные велодорожки: «В Киеве тоже можно было бы так сделать, потому что с началом карантина велосипедистов в городе больше. И это касается не только служб доставки».

Киев, например, имеет велоконцепцию, утверждающую, на каких улицах и в какую очередь должны создаваться велодорожки и велополосы. Но это делается крайне медленно.

Львов также имеет план построения велодорожек. Однако реализуется он так же медленно — только во время ремонта той или иной улицы.

Тарас Кайдан также призывает уделять больше внимания общественному транспорту: увеличить интенсивность работы и таким образом уменьшить количество людей в салонах, начать дезинфицировать общественный транспорт.

Общественное пространство будет удобнее

Общественное пространство украинских городов может измениться. Например, ширина пешеходных дорожек может увеличиться для соблюдения социальной дистанции, потому что привычка держать расстояние не исчезает быстро. Озеленение необходимо для комфортного передвижения по городу пешком. Нужно устанавливать краны с водой на улицах для мытья рук под открытым небом, строить навесы, чтобы прятаться от ливней.

Во время карантина мы смогли оценить, насколько комфортно спланирован город. Есть ли у каждого гражданина пешеходная доступность к важнейшим сервисам: аптеки, продуктовые магазины, поликлиники и т.д. И если такой возможности нет, особенно для пожилых людей, то жить в таком районе очевидно некомфортно.

Людмила Галичина, VoxUkraine