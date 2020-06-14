У США й деінде у світі зносять пам’ятники суперечливим діячам, які були рабовласниками чи представниками рабовласницького Півдня, посеред протестів через смерть Джорджа Флойда.

У Лондоні зносять пам’ятник Робертові Мілліґану, відомому підприємцеві й рабовласнику 18 – початку 19-го століття, за рішенням міської влади. Після смерті у США Джорджа Флойда від рук поліції мер Лондона Садік Кан оголосив про перегляд пам’ятників і назв вулиць міста з тим, щоб прибрати ті з них, які пов’язані з рабовласництвом чи работоргівлею.

Силует пам’ятника Робертові Мілліґану під час його знесення 9 червня 2020 року. Пам’ятник стояв перед Музеєм лондонських доків у районі Канарі-Ворф. Мілліґан став засновником лондонських доків, які проіснували до 1980-х років. Цей пам’ятник йому звели невдовзі після його смерті 1809 року.

Серія фото показує процес стихійного знесення демонстрантами в британському Брістолі пам’ятника відомому уродженцеві міста 17 – початку 18-го століть і работорговцеві Едварду Колстонові в перебігу демонстрації 7 червня 2020 року на знак солідарності з американським рухом «Життя чорних важливі», що спалахнув після смерті у США Джорджа Флойда від рук поліції.

Пам’ятник Едвардові Колстону в Брістолі, стягнений демонстрантами з постаменту, скидають у річку Ейвон, 7 червня 2020 року. Колстон – депутат англійського парламенту, підприємець і філантроп, надавав значні кошти на підтримку шкіл, сиротинців, старечих домів, лікарень і церков – але багатства свої нажив чималою мірою на работоргівлі й експлуатації рабської праці.

На місці таблиці на постаменті скиненого пам’ятника Едвардові Колстону в Брістолі чіпляють напис: «Ця таблиця присвячена рабам, яких забрали з їхніх домівок», 8 червня 2020 року. Скинення пам’ятника, встановленого наприкінці 19-го століття і занесеного 1977 року в список історичних пам’яток Британії, викликало попереднього дня масові вияви радощів.

Пам’ятник офіцерові військ «конфедератів» (південних штатів, які 1861 року оголосили про вихід зі США через бажання зберегти в себе рабовласництво і про створення «Конфедеративних штатів Америки», що призвело до чотирирічної Громадянської війни у США) Джонові Кастлману готують до зняття з місця, де він простояв понад сто років, у місті Луїсвіллі, штат Кентуккі, 8 червня 2020 року. Після поразки Півдня Кастлман став генералом армії США і, за історичними документами, став виступати за расову рівність. Рішення про можливість зняти пам’ятник ухвалили ще рік тому, в травні 2019-го. Тепер пам’ятник планують перенести на могилу Кастлмана.

Пам’ятники безіменним воїнам-«конфедератам», такі, як був цей в Александрії, штат Вірджинія, тепер знімають за рішеннями місцевої влади чи влади штатів. Дискусії про зняття пам’ятників «конфедератам» тягнуться у США вже десятиліттями: і до нинішніх протестів вважалося, що такі пам’ятники уславлюють ідеї вищості білої раси і расової дискримінації й рабської праці. Цей пам’ятник, який був у списку історичних пам’яток США і від якого нині лишився тільки постамент, зняла громадська організація, що є його власником, 2 червня 2020 року, як тільки набув чинності закон штату, що дозволив це.

Кадр із сюжету телеканалу Антверпена в Бельгії: муніципальні працівники знімають пам’ятник королеві Бельгії Леопольдові II в цьому місті 9 червня 2020 року, через кілька днів по тому, як її облили фарбою демонстранти проти расизму через жорстокий колоніальний режим цього монарха в Африці. Пам’ятники Леопольдові II давно стали об’єктом нападів активістів через його жорстокі дії як одноосібного приватного власника «Вільної держави Конго» (пізніше вона стала бельгійською колонією, нині це Демократична Республіка Конго, одна з найбільших африканських держав) наприкінці 19 – на початку 20-го століття. Рух за знесення пам’ятників королеві посилився останніми днями, коли хвилю протестів у всьому світі викликала смерть темношкірого у США внаслідок дій поліції.

Іще один пам’ятник королеві Бельгії Леопольдові II, облитий фарбою, в парку Музею Африки в місті Тервюрені на околиці Брюсселя, 9 червня 2020 року. Цей музей король створив як вітрину своєї, як він стверджував, «цивілізаторської місії» в «Вільній державі Конго» – величезній африканській країні, яка була його одноосібною приватною власністю. Жорстока експлуатація населення Конго і фізичні покарання за невиконання робочих норм призвели там до незліченних каліцтв і до смерті мільйонів людей (за різними оцінками, від 5 до 13 мільйонів).

Скинений демонстрантами пам’ятник Едвардові Кармаку в центрі Нашвілла, штат Теннессі, фото 31 травня 2020 року – після того, як попереднього дня мирна демонстрація переросла в насильство. Кармак був політиком, юристом і журналістом, який наприкінці 19 – на початку 20-го століття виступав проти рівних громадянських прав для темношкірих і білих і підтримував ідею «судів Лінча» (самосудів) проти темношкірих.

Демонстрація біля пам’ятника Робертові Лі на Проспекті пам’ятників у Ричмонді, штат Вірджинія, 4 червня 2020 року. Раніше того дня губернатор штату Ральф Норман оголосив про план зняти цей пам’ятник генералові «конфедератів» і віддав вказівку технічним службам прибрати його «якомога швидше».

На фото 9 червня 2020 року з соцмереж – скинений демонстрантами пам’ятник Христофорові Колумбу в Ричмонді, штат Вірджинія, в перебігу протестів після смерті Джорджа Флойда від рук поліції. Колумба, італійського мандрівника й колонізатора, який відкрив Новий світ Європі і проклав шлях до подальшої колонізації обох Америк, все ж століттями вшановують у США попри його історію поневолення народів Америк і жорстокості щодо них. У багатьох штатах США в жовтні святкують День Колумба.

Поліція біля понівеченого пам’ятника суперечливому колишньому мерові Філадельфії (штат Пенсильванія) Франкові Різзо в центрі цього міста, фото 30 травня 2020 року. У перебігу протестів наступними днями через смерть Джорджа Флойда внаслідок дій поліції цей пам’ятник пошкодили ще більше, і в ніч на 3 червня його зняли офіційно. Різзо був начальником поліції в Філадельфії в 1968–1971 роках, а в 1972–1980-му мером міста. На обох посадах він був відомий своїми расистськими й гомофобними поглядами й діями.

Постамент, який лишився від пам’ятника адміралові Рафаелу Семмзові, фото 5 червня 2020 року, місто Мобайл, штат Алабама. В ніч на 5 червня місто зняло цей пам’ятник без попередніх оголошень. Семмз був військово-морським командиром військ «конфедератів» і після їхньої поразки продовжував виступати на захист дій Півдня. Пам’ятники діячам «конфедератів», які воювали за своє право на рабовласництво, давно викликають суперечки у США.

Демонстранти з плакатами протестують із вимогами зняти пам’ятник британському імперіалістові Сесілю Родсові біля Орієл-коледжу, однієї зі складових Оксфордського університету, в Оксфорді в Великій Британії 9 червня 2020 року. Тисячі людей вимагали зняти цей пам’ятник як, за словами з листа групи членів міської ради, несумісний із антирасистською позицією міста.

Пам’ятник Сесілеві Родсу біля Орієл-коледжу в Оксфорді, фото 9 червня 2020 року. Керівництво коледжу наразі відмовляється знімати його. Родс, британський гірничий магнат і діяч на півдні Африки другої половини 19-го століття, виступав за вищість «англосаксонської раси» й підтримував британський колоніалізм, заснував колоніальне утворення Родезію (нинішні Замбія й Зімбабве).

Прикриті фігури на Пам’ятнику конфедератам у центрі Портсмута, штат Вірджинія, ранок 10 червня 2020 року. Ці постаті солдатів-«конфедератів», що оточують обеліск у центрі, загорнули самі демонстранти після засідання міської ради, на якому розглядали можливості перенести пам’ятник. Пізніше того дня постаті значно пошкодили під час чергової демонстрації, одну з них скинули; внаслідок цих дій зазнав тяжких травм один із присутніх, на якого впала скульптура.

Облитий фарбою меморіал Джефферсона Дейвіса в Ричмонді, штат Вірджинія, 7 червня 2020 року. Дейвіс був президентом самопроголошених «Конфедеративних штатів Америки», групи південних штатів, які воювали з Північчю США за збереження рабовласництва, в перебігу Громадянської війни 1861–1865 років. До кінця життя дотримувався думки, що чорношкірі «нижчі» від білих.

Під час чергового протесту 10 червня 2020 року облитий фарбою пам’ятник президентові «конфедератів» Джефферсонові Дейвісу в Ричмонді, штат Вірджинія, скинули демонстранти (фото з соцмереж).

Поліція штату Міннесота охороняє працівників, які прибирають скинений демонстрантами пам’ятник Христофорові Колумбу, місто Сент-Пол, 10 червня 2020 року.

Рештки пам’ятника Христофорові Колумбу в Бостоні, штат Массачусетс, фото 10 червня 2020 року. Голову йому збили демонстранти попереднього вечора. Наступного дня місто зняло рештки пам’ятника на зберігання, поки не буде вирішено, що з ним робити далі і як «оцінити історичне значення» пам’ятника. Це був уже не перший вандальський акт щодо цього пам’ятника: його не раз обливали червоною фарбою чи обписували словами «вбивця», а одного разу вже відбивали йому голову.

Радіо Свобода