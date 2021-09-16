Пройшов рік від створення важливого для економіки та "оборонки" країни нового Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Яких результатів досягнуто і на що можна сподіватись у майбутньому? Про це - у матеріалі народного депутата України, голови підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігоря Копитіна.

Рік тому було створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром), на діяльність якого покладались значні надії у промисловців. Питання щодо створення такого Міністерства назрівало вже давно, так як був відсутній ЦОВВ, який би відповідав за такі важливі галузі як оборонно-промисловий комплекс (ОПК), авіабудування, ракетобудування тощо.

Але пройшов уже рік від створення цього важливого для економіки України Міністерства. За рік ми мали можливість спостерігати болісне його становлення. Це відбувалось з низки причин, а саме:

короновірусна пандемія та, як наслідок, неможливість через неї здійснювати швидкий та ефективний кадровий відбір;

велика кількість важливих завдань, які відразу припали на долю Мінстратегпрому (вступ у дію Закону України "Про оборонні закупівлі", прийняття у першому читанні проекту Закону про реформування ДК "Укроборонпром", завдання Президента у сфері авіації і ракетобудування і т.ін.);

завищені очікування суспільства, яке бачило зі створенням Міністерства лише термінове вирішення всіх проблемних питань і тільки.

Підкомітетом з питань оборонної промисловості Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки приділялась особлива увага до становлення та роботи Міністерства, адже на базі підкомітету розроблялись основні законопроекти, які доведеться імплементувати Мінстратегпрому – про оборонні закупівлі і реформування ОПК.

Не дивлячись на жорсткі карантинні обмеження, через півроку від започаткування створення, Мінстратегпром почав набирати обриси активно діючого Міністерства та видавати результати своєї роботи.

Основні зусилля були спрямовані на: держоборонзамовлення (ДОЗ), прийняття Постанов КМУ на виконання Закону України "Про оборонні закупівлі", розробка бачення майбутньої системи ОПК та узгодження її з положеннями проекту Закону про реформування Укроборонпрому, ініціативи з відновлення роботи ракетно-космічної та авіабудівної галузей, відродження та розбудову стратегічно важливих підприємств, нарощування експортного потенціалу, створення ефективної конкуренції на міжнародних ринках.

Конкретними заходами, або напрацюваннями, які ми можемо зараз зарахувати Мінстратегпрому в актив, є:

розробка та затвердження Стратегії реформування ОПК;

розробка та схвалення концепції реформування підприємств державного сектору ОПК, яка визначає систему та бачення структури управління ОПК. Спільні з підкомітетом, ДК "Укроборонпром" напрацювання законодавчої бази для реформування Концерну;

ініційовано питання розробки, виробництва та закупівлі ракетного озброєння для забезпечення потреб ЗСУ та актуалізовано Державну цільову програму створення і освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії.

Другим важливим напрямом є розвиток авіабудування та космічної галузі. Так, на даний час актуалізовано Стратегію відродження вітчизняного авіабудування.

Затверджено Концепцію Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Затверджено Урядом Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Надано сприяння в укладенні контракту на будівництво Ан-178 для потреб МОУ та вперше профінансовано заходи з підготовки виробництва на ДП "Антонов".

На виконання завдання Президента України щодо створення космічної системи ДЗЗ та запуску супутника "Січ-2-1" здійснюється координація робіт з ДКАУ. Схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

Розроблено проект Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. Разом з ДКАУ розпочато роботу з корпоратизації державних підприємств космічної галузі.

В рамках реалізації довгострокових масштабних проектів, таких як "Повітряний старт" та "Національний авіаперевізник", опрацьовано питання можливості реалізації таких проектів як "Розроблення аерокосмічного ракетного комплексу з ракетою-носієм надлегкого класу" (далі – "Повітряний старт") і "Національний авіаперевізник".

Реалізація проекту "Повітряний старт" передбачено у проекті Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки, розробником якої є Мінстратегпром та ДКАУ. Наразі зазначений проект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

З метою розвитку стратегічного співробітництва з іноземними партнерами у сфері авіабудування на постійній основі ведуться переговори з можливими потенційними інвесторами, які можуть профінансувати програму імпортозаміщення та відновлення виробництва літаків для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, а також здійснюється пошук замовників на добудову літаків Ан-140, Ан-74.

Що важливо, підприємствами ОПК України всіх форм власності у період з липня 2020 по липень 2021 року укладено зовнішньоекономічних контрактів на суму близько 1,4 млрд дол. США. Чимала заслуга в цьому належить Мінстратегпрому завдяки активній діяльності його керівництва на міжнародній арені у сфері військово-технічного співробітництва.

Тобто, рік роботи Мінстратегпрому показує, що зроблено навіть за рік вже багато. І це при тому, що Україна жила в умовах карантинних обмежень. Співпраця Мінстратегпрому із законодавчою владою, і в першу чергу – нашим підкомітетом оборонної промисловості, так і в ширшому сенсі – Комітетом нацбезпеки, має продовжуватись і забезпечити синергію реформування та розвитку стратегічних галузей. Якщо ми разом реалізуємо всі вже зроблені напрацювання, отримаємо реформований ОПК як потужну складову національної безпеки держави.

Ігор Копитін, народний депутат України. Defense Express

