26-летний пловец получил сразу семь медалей на нынешних Паралимпийских играх и стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады. На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Крипак также показал высокий результат — восемь медалей. О мотивации пловца и его пути к победе — в материале hromadske.

Любовь с детства

В харьковском бассейне «Акварена» начинается тренировка младшей детской группы. Они парами по свистку тренера прыгают в воду и быстро плывут каждый по своей дорожке, ловко отталкиваясь ногами.

Максим наблюдает за этим сверху с трибун и вспоминает, как сам 20 лет назад пришел на первую тренировку. Тогда ему было шесть лет, и родители привели его в бассейн по рекомендации врачей. Они советовали Максиму проводить как можно больше времени в воде — у мальчика была врожденная инвалидность опорно-двигательного аппарата. Но тогда он об этом не догадывался.

«В плавание я влюбился с первого раза. Очень полюбил воду и никогда не хотел уйти из бассейна побыстрее», — вспоминает он.

Максим плохо помнит свои первые соревнования. Вспоминает, что это было во втором классе, его соперниками были ребята на год старше, и тогда он занял второе место. Но с каждыми следующими соревнованиями результаты становились все лучше.

С пятого класса, чтобы успевать на тренировки, Максим перешел в школу рядом с домом. А через два года поступил в училище, где в учебном расписании было запланировано время для тренировок.

Постепенно спорт стал заполнять жизнь Максима. У него не было свободного времени, он тренировался по два раза в день в течение 2-3 часов. И чем взрослее становился, тем больше ответственности появлялось за свои показатели и работу.

Хотя именно в подростковом возрасте, вспоминает спортсмен, было больше всего сомнений о том, действительно ли он хочет продолжать заниматься плаванием. Но потом пришло ощущение: спорт — его образ жизни, и он хочет идти по этому пути до конца.

Когда Максиму было 15, из разговора с родителями и из документов он узнал, что инвалидность у него врожденная, а не результат травмы, как ему говорили раньше.

В 2015-м, когда в результатах Максима случился застой, он решил перейти в параспорт.

«Перемена окружения, новая мотивация, коллектив и друзья сподвигли меня улучшать результаты», — говорит Максим.

Первая Олимпиада

В 2016-м спортсмен впервые попал на Паралимпийские игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Тогда он получил пять золотых и три серебряные медали, показав лучший результат среди украинских пловцов-паралимпийцев за всю историю Паралимпиад.

Но тогда, говорит он, давал волю своим эмоциям — и это помешало выступить лучше.

«Я был юным и эмоционально нестабильным. А на Паралимпиаде нужно было держать себя в руках. Я впервые попал на такие серьезные соревнования. К тому же, там было много зрителей, болельщиков, и это сказывалось», — рассказывает Максим.

В Токио спортсмен поехал более уверенным в себе. С родными общался только сообщениями в мессенджере, чтобы не вызывать лишних эмоций. И понимал, что у него единственная цель — превзойти прежние рекорды. У Максима получилось. Он улучшил результаты в заплывах и получил пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Но подготовка к соревнованиям была тяжелой, вспоминает спортсмен. Из-за карантина у него был дополнительный год для тренировок, и бывали периоды, когда тренироваться в бассейне запрещали. Тогда Максим приезжал к своему тренеру, и они проводили сухие тренировки на улице. На Паралимпиаде спортсмены также не могли выходить за пределы своей олимпийской деревни.

Спортсмен достает из тканевой сумки медали из Токио, осторожно открывает коробки, показывает и аккуратно складывает обратно.

Среди них, говорит, нет самой желанной или лучшей, — все важны.

«На соревнованиях у меня была цель — улучшить свои предыдущие результаты. И делал все возможное для этого. Пока не осознаю, что я самый титулованный спортсмен. Может потому, что я об этом не думал и не мечтал, что будет настолько высокий результат», — рассказывает спортсмен.

Впервые после Паралимпиады Максим дал волю эмоциям, когда после возвращения из Токио ехал с родителями в Харьков и рассказывал им обо всем, что чувствовал.

Феномен паралимпийцев

Не только свои, но и общие результаты команды Максим объясняет тем, что все спортсмены усердно тренировались, готовились к соревнованиям. А также благодаря Валерию Сушкевичу, президенту Национального спортивного комитета инвалидов Украины, который, как говорит Крипак, создал благоприятные условия для соревнований и тренировок.

Для Максима же самую важную роль сыграл его тренер. Понимают они друг друга с одного взгляда.

«С первого дня работы мы почувствовали, что у нас прекрасное взаимопонимание, не нужно даже ничего говорить. Я с тренером, как с отцом. Меня папа учил, что тренер в меня вкладывает не просто знания по плаванию, но и по жизни».

На Паралимпиаде, вспоминает спортсмен, они с тренером не думали о титулах. Радовались, что Максиму удалось улучшить результаты. А когда есть движение, то появляется и мотивация продолжать, говорит спортсмен.

На вопрос, действительно ли паралимпийцев мотивирует финансовое вознаграждение, Максим реагирует резко. И отвечает, что выступает за Украину, а не за деньги.

Олеся Брида, hromadske