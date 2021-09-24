По количеству земель природно-заповедного фонда Николаевщина занимает одно из последних мест в Украине. Но вместо того, чтобы улучшать ситуацию, увеличивая количество ландшафтных парков и заказников в области, чиновники активно дерибанят земли природно-заповедного фонда. Занимаются этим и сотрудники Госгеокадастра, и руководители местных органов власти. Областная власть же только имитирует бурную деятельность, но желания прекратить беззакония часто не имеет.

Большой переполох на Кинбурне

В последние дни лета на Кинбурнской косе было очень жарко. И дело даже не в климатических изменениях, а в накале страстей, разгоревшихся на полуострове. На высокий градус общественных настроений повлияли действия местной власти, а именно руководства Очаковской территориальной общины, которое решило заказать выполнение нового Генерального плана трех сел, расположенных на Кинбурне — Васильевки, Покровки и Покровского. Причем общественный резонанс вызвал не сам факт создания нового генплана этих населенных пунктов, а те изменения, которые были предложены властью и воплощены в проекте подрядчиками — ООО «Николаевский областной центр инжиниринговых технологий».

Так, согласно предложенному властью проекту границы сел расширялись, что приводило к значительному увеличению площади населенных пунктов. Село Васильевка, к примеру, по новому проекту должно стать больше в 7 раз, Покровка — в 3,3 раза. Расширение должно произойти за счет земель Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» и Национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенных на полуострове. У первого местная власть запланировала «отжать» 1782 га, у второго — 456 га соответственно.

Информационный щит НПП «Белобережье Святослава»

Первым забил тревогу многолетний директор РЛП «Кинбурнская коса» Зиновий Петрович. На своей страничке в Фейсбуке он опубликовал впечатляющую статистику, согласно которой до 2008 года в селе Покровка физическим лицам для индивидуального строительства было выделено 345 земельных участков. По новому генплану, утвержденному в 2008 году, площадь села была увеличена до 548,5 га. Причем практически всю доставшуюся населенному пункту землю разделили на участки (всего 590 участков) и раздали. Учитывая, что численность населения за это же время уменьшилась до 114 жителей, ясно, что участки получили не только местные.

По информации Петровича, большинство земель было выделено чиновникам разных рангов, правоохранителям, бизнесменам и другим «нужным» людям, которые получили ее и для строительства, и, видимо, для перепродажи.

Больше всего на Кинбурне пернатых, которые давно облюбовали это место

Журавли летят на косу

Расследование Центра, на основе которого была создана игра «Найди сотку», подтверждает слова директора парка.

Кроме увеличения территории, проект нового Генплана запомнился также многочисленными фактическими ошибками. Так, на Кинбурне вдруг «появились» промышленная зона, балка Кодыма и речка Висунь, которых здесь отродясь не было. Отметился проект и другими несуразностями. После ознакомлением с ним сложилось стойкое убеждение, что документ писали, как говорится, на «коленке». То есть в него, не особо задумываясь, механически поместили информацию из генплана какого-то другого населенного пункта, добавили немного местной специфики и вуаля — важный документ готов.

При том что стоимость такого «труда» составила 49 тысяч грн, которые еще в апреле были перечислены фирме «Николаевский областной центр инжиниринговых технологий».

Народный протест

Узнав о переделе заповедной земли, защитники природы — и те, кто проживает на Кинбурне, и те, кто ценит уникальное природное разнообразие косы из других мест, что называется, забили в набат. Тема нового генплана начала активно обсуждаться в социальных сетях; люди стали обращаться с письмами во всевозможные инстанции вплоть до Офиса Генпрокурора Украины. Такая «народная» активность не осталась без внимания региональных и национальных СМИ, подключившихся к освещению данной ситуации.

Коса пользуется заслуженной любовью у туристов, количество которых растет год от года

Двадцать девятого августа в селе Покровка прошел сельский сход, на котором подавляющее большинство жителей (97 из 101 присутствовавших на сходе), высказались против расширения границ населенного пункта. Причиной столь резкого неприятия местными проекта расширения территорий одна — люди убеждены, что новые земли будут вновь разделены на участки и розданы «нужным» людям. Тем более, что пример предыдущего расширения и того, что случилось потом с землей, которой «приросло» село, у всех перед глазами.

— Понимаете, коса и так «трещит» от наплыва туристов. Нового увеличения собственников участков, которые начнут здесь строиться, она вряд ли выдержит. С такой антропогенной нагрузкой Кинбурн рискует утратить свою самобытность и природную уникальность, — считает один из выразителей народного протеста Сергей Беляков.

Сергей Беляков выступает на общественных слушаниях в Очакове

Впрочем, есть на косе люди, которые придерживаются иного мнения, хотя и предпочитают высказывать его, не афишируя себя. Так, несколько жителей села Васильевка, с которыми пообщался автор, рассказали, что не видят в расширении границ сел ничего плохого.

— Новые земли селам лишними не будут. Хотя бы тот же скот выпасать — земля нужна. Чем еще нам здесь кормиться? А то, как заботятся о природе в этих природоохранных парках, мы хорошо знаем — браконьерство процветает. Незаконный вылов креветки и кефали, охоту на краснокнижных птиц, зверей в этих парках откровенно «крышуют». И на косе это ни для кого не секрет, — высказался человек, пожелавший остаться неназванным.

Бывший сотрудник НПП «Белобережье Святослава» Михаил Приладышев в 2017 году утверждал, что руководство парка заставляло сотрудников закапывать мусор, а не вывозит его

Кстати, о браконьерстве. В 2018 году по факту незаконного вылова креветки сотрудниками НПП «Белобережье Святослава» полиция открыла уголовное производство. Причем в материалах дела фигурировала информация о том, что к организации браконьерского лова креветки причастно руководство парка.

Центр журналистских расследований в материале «Большой улов» также рассказывал о злоупотреблениях, совершаемых руководством национального природного парка. Тогда об этом нам сообщили сразу несколько сотрудников учреждения.

Мэр-фокусник

Тридцатого августа в Очакове прошли общественные слушания, на которых глава Очаковской территориальной общины Сергей Бычков выслушал все возражения против расширения границ сел и озвучил позицию власти. Если коротко, то она выглядела так.

На общественные слушания собралось несколько десятков экологов, ученых, преподавателей и экоактивистов, которые небезразлична судьба косы

— Включение в границы населенных пунктов земель природно-заповедного фонда никак не может навредить охране природы, — заявил мэр Очакова.

И пояснил, что земли ПЗФ как были, так и будут входить в территории парков. Учитывая их статус, с ними ничего нельзя сделать: ни изменить их целевое назначение; ни, нарезав на земельные участки, раздать.

— Парки за много лет не смогли узаконить свои границы. Кто им виноват, — резюмировал глава местной власти.

Более того, Бычков считает, что парки намеренно не оформляли землю, чтобы не платить земельный налог.

— Если они оформят все правоустанавливающие документы, то это пойдет на пользу всем — им придется платить земельный налог, наполняя бюджет общины, — сказал мэр Очакова.

Не забыл господин Бычков и про морское побережье Кинбурнской косы, которое также планируется включить в границы населенных пунктов. Сейчас там на пяти рекреационных пунктах ведет бизнес николаевская компания «Туристическая фирма Лидер-Тур». Подотчетно оно НПП «Белобережье Святослава». По мнению главы территориальной общины, указанная турфирма плохо справляется со своими обязанностями — мусор накапливается на косе, проблемы с водоотведением не решаются. А зарабатывают на этом бизнесмены, которые к Кинбурну отношения не имеют.

Глава же общины хочет, чтобы там, придерживаясь всех санитарных норм, вели коммерцию местные жители. При этом платили налоги в бюджет, финансово помогая развивать территорию, решая многочисленные проблемы, накопившиеся на косе.

Закончились общественные слушания в Очакове неожиданно: несмотря на то, что несколько десятков присутствующих проголосовали в большинстве своем против расширения границ населенных пунктов Кинбурнской косы, Сергей Бычков не растерялся. Как опытный фокусник, он неожиданно достал уже подготовленные списки с подписями семисот человек, которые не присутствовали на мероприятии, но заранее проголосовали за новый генплан. И объявил, что, учитывая столь внушительный перевес голосов своих сторонников, формально слушания закончились поддержкой намерений власти. Добавив, что на ближайшей сессии депутаты попробуют утвердить новый генплан.

Сергей Бычков демонстрирует списки проголосовавших «за», чьи голоса склонили чашу весов на его сторону

Но десятого сентября на сессии Очаковской территориальной общины данный вопрос даже не вынесли. Дело в том, что утверждение проекта нового генплана было проведено без обязательной в таком случае стратегической экологической оценки, что идет вразрез с требованиями законодательства.

Депутаты Николаевского областного совета во главе с Аллой Ряжских, которые приехали на сессию, призвали местных депутатов соблюдать нормы закона, чтобы потом в судах не опротестовали это решение. Об этом же местную власть предупредило управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА, которое направило в Очаков соответствующее письмо.

Заповедные земли под прицелом

Хотя страсти немного улеглись, вопрос расширения сел Кинбурна за счет земель природно-заповедного фонда с повестки дня не снят. И здесь нужно подчеркнуть одно важное обстоятельство. Вся эта суета местной власти вокруг земель природно-заповедного фонда выявила старые и нерешенные проблемы, которыми «болеют» и РЛП «Кинбурнская коса», и НПП «Белобережье Святослава», и, как оказалось, многие другие региональные ландшафтные и национальные природные парки Николаевщины.

Кроме упоминавшегося уже браконьерства, которое традиционно существует на заповедных землях, у парков отсутствует правоустанавливающая документация.

Так, по информации управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА, из 5 региональных ландшафтных парков и двух национальных природных парков, расположенных в области, полный пакет правоустанавливающих документов есть только у одной природно-охранной организации.

При том что срок их существования исчисляется десятками лет! За это время местная власть неоднократно выделяла средства на проектную документацию, но воз и ныне там.

Глава РЛП «Кинбурнская коса» Зиновий Петрович говорит, что сейчас идет разработка уже третьего (!) по счету проекта организации территории парка стоимостью 198 тыс. грн. Это документ, который определяет стратегию существования и развития природно-заповедной территории на десять лет вперед.

Зиновий Петрович

— Предыдущие проекты мы не смогли согласовать — все время кто-то или что-то мешало это сделать. По моему мнению, основная причина — дорогие приморские земли, которые местная власть лучше раздаст с пользой для себя, чем оставит для охраны природы, — убежден Петрович.

Кроме проекта организации территории, у парка отсутствует и проект размежевания земель, который определяет границы РЛП «Кинбурнская коса» на местности. При отсутствии данного документа с землей парка можно делать, что угодно — можно включить в границы населенного пункта, а можно нарезать на участки и раздать своим людям. Что зачастую и происходит.

Впрочем, по словам известного эколога и директора РЛП «Тилигульский» Олега Деркача, с попытками местной власти прибрать к «рукам» природно-заповедные территории сталкиваются все природоохранные организации области.

— Главы территориальных общин ведут себя, порой, как местные князьки, для которых закон не писан. Я, к примеру, не могу уже 2 года согласовать проект размежевания земель РЛП «Тилигульский» с Коблевской территориальной общиной. Ее руководство избрало простую, но очень действенную тактику — просто не отвечать на наши обращения! Мне кажется, что виной всему земля парка, на которую «положили глаз» бизнесмены, которым благоволит местная власть, — убежден Олег Деркач.

Олег Деркач

Нечто подобное случилось этим летом на Тилигульском лимане. Там без всяких разрешительных документов на территории РЛП «Тилигульский» местный предприниматель вдруг стал возводить конструкции для развлечений.

— Примечательно, что этот участок парка в 2011 году был включен в границы села Коблево. То есть по факту собственником у него является местная власть, а мы только следим за соблюдением здесь особого природно-заповедного режима. И по тому, как нагло и бесцеремонно действовал этот бизнесмен, у нас сложилось впечатление, что он имел какие-то договоренности с местной властью по поводу данной земли. Но, когда разгорелся скандал, местная власть «умыла руки», обвинив руководство парка в том, что это мы разрешили предпринимателю там строиться и, соответственно, виновны, — говорит Деркач.

Олег Михайлович считает, что возглавляемая им организация столкнулась с попыткой запустить пробный шар — удастся ли на землях ПЗФ узаконить незаконный «нахалстрой» или нет? Ведь в случае успеха подобные действия можно повторить уже в других местах парка.

Поэтому эколог убежден, что хотя формально земли природно-заповедного фонда могли бы быть в границах населенных пунктов (законодательство это не запрещает), по факту бесконфликтно такое сосуществование в Украине невозможно.

— То, как у нас госчиновники и представители местной власти относятся к соблюдению законов, может принести угрозу существованию природно-заповедного фонда, — убежден известный николаевский эколог.

Сохранить природу потомкам — миссия выполнима?

Информация правоохранителей также свидетельствует о многочисленных случаях посягательства на земли природно-заповедного фонда. Так, в этом году Николаевский окружной административный суд отменил решение Очаковского районного совета, которым местные депутаты узаконили увеличение площади села Покровка на 57 га за счет территорий РЛП «Кинбурнская коса». Суд признал такое расширение территории незаконным.

Очаковский межгородской суд отменил в прошлом году решение Покровского сельсовета, которым физическим лицам в частную собственность были выделены участки природно-заповедного фонда общей площадью 9 га за счет территорий РЛП «Кинбурнская коса». И апелляционная инстанция оставила решение суда в силе.

Летом этого года Николаевская областная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд с требованием отменить решение о передаче в частную собственность 0,8 га земель ландшафтного заказника местного значения «Полуостров Песчаный».

Но земли ПЗФ манят не только местную власть. Весной полиция сообщила о подозрении в совершении преступления бывшему и. о. начальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области и начальнику одного из районных отделов данного ведомства. Должностным лицам главного земельного ведомства вменяют незаконное отчуждение земельного участка площадью 14 га, который находится в постоянном пользовании РЛП «Приингульский».

Приведенные факты свидетельствует об одном: желающих любой ценой заполучить в собственность заповедные земли меньше не становится. И местная власть либо сама в этом участвует, либо потворствует таким «хотелкам».

А чиновники рангом повыше часто демонстрируют равнодушие к проблемам экологов, либо непонимание важности проблемы.

Так, по ситуации на Кинбурне первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов заявил, что власть не может вмешиваться в планы Очаковского горсовета касательно расширения территории трех сел на Кинбурне.

— Люди должны понимать, что государство пошло путем предоставления широких полномочий общинам и органам местного самоуправления в определении развития многих сфер населенных пунктов. Если эта процедура проходит в правовом поле, мы не можем в нее вмешиваться, — отметил он.

Кинбурн — край озер

При этом после разгоревшейся вокруг Кинбурна шумихи письмо, как писалось выше, в Очаков таки отправили, что, видимо, и повлияло на решение не выносить на рассмотрение сессии «сырой» документ.

Общение с представителями природоохранных организаций также свидетельствует о том, что заверениям чиновником доверять можно далеко не всегда.

Представители сразу нескольких региональных ландшафтных и национальных парков, с которыми пообщался автор, в один голос заявили, что особой помощи и поддержки от властей предержащих они никогда не ощущали.

— Власть долгое время смотрела на природоохранные организации, как на что-то чуждое и не приносящее региону практическую пользу, — говорит заслуженный природоохранник Украины Олег Деркач.

А по словам директора РЛП «Приингульский» Сергея Куценко, создание региональных и национальных природных парков вообще происходило в области не благодаря, а зачастую вопреки желанию местной власти.

— То, что у природоохранных учреждений по сей день нет всех необходимых правоустанавливающих документов — яркий показатель такого отношения, — говорит Куценко.

По мнению защитника природы, это, в свою очередь, породило у местной власти чувство безнаказанности, которое выливается в постоянные попытки прибрать к рукам часть заповедной территории.

Увеличить земли ПЗФ в пять раз

Несмотря на изрядную долю скептицизма и пессимизма, которые сквозили у экологов в разговорах с Центром, небольшая надежда на изменение ситуации все-таки есть. Дело в том, что в прошлом году правительство утвердило стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Согласно этому документу до 2027 года предусмотрено расширение ПЗФ Украины до 15% общей территории страны.

Николаевская область по этому показателю в пятерке наиболее отстающих регионов. На данный момент земли природно-заповедного фонда области составляют 77 тыс. га (3,14% общей территории). Даже у соседей картина иная: в Одесской области земли ПЗФ, к примеру, составляют 154 тыс. га (4,63% общей территории), а в Херсонской эта цифра вообще немыслимая — 319 тыс. га (11,22 % общей территории области

Сможет ли областная власть увеличить земли ПЗФ области до необходимых 15 процентов? На сегодня, учитывая, что те немногочисленные заповедные земли, которые есть в регионе, она не может уберечь от посягательств, такая задача кажется невыполнимой. Но может, необходимость выполнить требования государственной стратегии все же возымеет на местных чиновников необходимое действие?

Экологи и экоактивисты, с которыми пообщался Центр, сходятся в одном: все сферы жизнедеятельности и Кинбурна, и других заповедных территорий области нужно приводить в цивилизованное русло, решив проблемы, которые не решались десятилетиями. В региональных и национальных парках должны, наконец, оформить все правоустанавливающие документы, повернувшись лицом к своей основной функции — защите природы, а не мыслям о том, как на ней заработать. Местная власть — должна узаконить границы сел, думая о том, как наполнять бюджет, сделав жизнь тех, кто живет на этих территориях, более комфортной, а не зарабатывать на теневой распродаже земельных участков.

Пернатые на косе

И при этом все в обществе должны понимать, что нарушать биологическую уникальность ни Кинбурна, ни других заповедных мест Николаевщины никому не позволено. Ведь в ином случае потомки за это нам вряд ли спасибо скажут.

Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований