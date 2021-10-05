В украинских и мировых СМИ активно обсуждают, что некоторые страны ЕС якобынамерены приостановить безвизовый режим для стран-соседей. Основная претензия — незаконное проживание граждан «безвизовых государств» и необоснованные запросы о предоставлении убежища в странах ЕС. Но действительно ли это может лишить украинцев в ближайшей перспективе права въезжать в страны блока по биометрическим паспортам без виз? Разбираемся, стоит ли начинать волноваться.

Откуда эти упреки?

В августе Европейская комиссия опубликовала четвертый мониторинговый отчет о соблюдении ослабленного визового режима. Это ежегодный документ, касающийся как Украины, так и еще восьми стран-соседей Евросоюза, чьи граждане, как и мы, имеют право на безвизовый въезд в государства-члены блока.

В нем говорилось о том, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркивается: стоит активнее работать в области антикоррупционных реформ и борьбы с организованной преступностью.

Кажется, все неплохо, и ничего особенно нового — если брать во внимание упреки Польши по поводу того, что некоторые украинцы имеют по два-три биометрических паспорта (подробнее об этом ниже).

Но более конкретные претензии о злоупотреблениях условиями безвиза со стороны третьих стран, в частности Украины, появились недавно. Их высказали Бельгия, Франция, Италия и Чехия. А еще Германия, хотя впоследствии ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что это — неправда. Представители упомянутых стран якобы фиксируют незаконное проживание граждан безвизовых государств, а также необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Если так будет и дальше, страны ЕС могут запустить процедуру повторного введения виз, говорится в сообщениях. Конкретно к Украине Брюссель якобы обращается с призывом усовершенствовать систему правосудия и безопасности, чтобы ЕС не пришлось запускать механизм приостановки безвизового режима (что больше похоже на угрозу). Но больше нюансов связано с Молдовой, Грузией и другими странами.

Так насколько все серьезно?

Эти заявления о возможности приостановки (именно так называется процедура — не «отмены») безвизового режима самом деле не имеют отношения к опубликованному в августе документу. Они — из дипломатической переписки между странами ЕС, которая по неизвестной причине стала достоянием общественности, объясняет в разговоре с hromadske Анна Шелест, директор программ безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма» и главный редактор UA: Ukraine Analytica.

«Словения попросила другие страны проговорить, есть ли у них какие-то конкретные замечания — мол, давайте обсудим их. Это должен был быть закрытый рабочий документ просто для того, чтобы обобщить определенный фактаж. А некоторые СМИ начали говорить, что Германия чуть ли не собралась уже отобрать у нас безвиз. Словом, этим начали манипулировать, это совершенно четко видно», — добавляет эксперт.

Почему сообщение из внутренней переписки попали в СМИ именно сейчас — вопрос. Но в любом случае, по словам Анны Шелест, Украине больше стоит учитывать все же ежегодный отчет. Его общий вывод звучит довольно оптимистично: ни одной из упомянутых девяти стран пока не грозит пересмотр безвизового режима.

«К Украине, конечно, есть определенные претензии, но они не новы. Например, какое-то законодательство, касающееся антикоррупционной деятельности, мы приняли, но оно не работает в полной мере. Это общая претензия ЕС к нам, но стоит вспомнить, что условия к антикоррупционным органам появились еще до соглашения об ассоциации. Они появились в нашей дорожной карте по безвизовому режиму», — говорит эксперт.

Но дискуссионные вопросы все же есть.

Что не так с двумя паспортами?

Вместе с августовским отчетом Еврокомиссия опубликовала рабочий документ, где на злоупотребления безвизом со стороны Украины жаловалась Польша. Больше всего — на тот факт, что Киев выдает по два или три биометрических паспорта на человека.

«На практике это может привести к тому, что граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода», — уверяют поляки (которым, к слову, не запрещено иметь более одного загранпаспорта, который действителен, правда, только два года).

С одной стороны, обвинения небезосновательны: есть те, кто действительно может манипулировать таким образом. Однако чаще этой опцией пользуются законопослушные украинцы, для которых удобно пользоваться одним паспортом для поездок во время ожидания визы в другую страну (например, в Британию или США — этих виз порой приходится ждать довольно долго).

А еще — чтобы въезжать во враждующие страны. Скажем, после путешествия в Армению азербайджанские пограничники с большой вероятностью вас не пропустят.

Важно то, что наличие двух паспортов для выезда за границу не является нарушением условий ЕС о безвизе. К тому же наличие второго биометрического паспорта — не секрет: часто на первой странице в одном из паспортов стоит штамп о наличии второго.

«Здесь вопрос уже не к Украине, а к пограничникам стран ЕС, которые не могут посмотреть внимательно, проверить документ. В наших биометрических паспортах есть дополнительные данные, по которым можно понять, что это тот же самый человек. Поэтому в данном случае, кажется, кто-то из пограничных органов стран ЕС, в частности Польши, заметил, что кто-то манипулирует, и решил решать проблему с другой стороны», — объясняет Анна Шелест.

Что об этом говорит Украина?

В МИД на упреки Евросоюза пока реагируют спокойно и никаких угроз для безвиза не видят. Как отметил в комментарии нам пресс-секретарь министерства Олег Николенко, украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвиза, который действует с июня 2017 года. К тому же в МИД напоминают, что в августе в своем четвертом докладе об оценке выполнения требований визовой либерализации в ЕС положительно оценили соблюдение Киевом критериев безвизового режима.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина любые выпады в сторону Украины, которая якобы нарушает договоренности о безвизе тоже считает фейком. Кроме того, по ее мнению, заявления о якобы отмене Евросоюзом безвизового режима для украинцев являются инсинуациями накануне саммита Украина-ЕС. Мол, это не более, чем «желание некоторых внутренних сил расшатать ситуацию перед саммитом».

Так есть ли какие-то риски, что безвиз отменят?

Если коротко, то пока нет.

В МИД Украины отмечают, что уже предложили отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Это хорошая стратегия, замечает Анна Шелест:

«Было бы хуже в этой ситуации устраивать публичные скандалы и обвинения. Лучший вариант — это садиться и говорить со странами, у которых есть определенные претензии, чтобы обсуждать это в рабочем порядке и переводить этот вопрос из политического в технический», — говорит эксперт.

«Переживать не стоит, но и расслаблять не нужно. Ведь мы понимаем, что такие упреки могут быть основанием для отдельных стран использовать это в двусторонних отношениях. И для России тоже — чтобы раздувать пропаганду о том, как ЕС может относиться к Украине».

Елена Куренкова, hromadske