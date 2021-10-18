Все, что связано с футболом, всегда вызывало неподдельный интерес болельщиков, а отсутствие объективной информации приводило к появлению мифов.

Не стал исключением и Муниципальный футбольный клуб «Николаев» (далее — клуб или МФК), ставший преемником легендарного «Судостроителя».

Попробуем вместе разобраться, что из существующих мифов правда, а что досужие домыслы недоброжелателей.

Итак.

1. Футбольный клуб — это «команда мастеров»

Каждый второй футбольный болельщик до сих пор искренне считает, что футбольный клуб — это всего лишь «команда мастеров», плюс тренер с помощниками, администратор команды, врач с массажистом. Всего человек 35 или даже меньше.

На самом деле приведенное выше определение больше соответствует понятию «футбольная команда».

МФК «Николаев» образца 2014–2015 годов трудно было назвать даже «футбольной командой». Ни тебе полноценного состава футболистов, ни тебе тренерского состава. По сути, кроме названия, было несколько полевых игроков, администратор, убитый автобус и миллионные «долги» перед бывшими игроками и тренерами...

Но вернёмся к основам построения футбольного клуба.

На самом деле современные клубы — это профессиональные или любительские организации, имеющие название, логотип, несколько футбольных команд, играющих в разных футбольных лигах, школу или академию для подготовки молодых футболистов, соответствующую инфраструктуру, систему управления, обслуживающий персонал.

Все атрибуты полноценного футбольного клуба сегодня присущи и МФК. В составе клуба, кроме основных профессиональных команд, играющих в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), есть и молодёжная команда, и детско-юношеская футбольная школа (школа или ДЮФШ) с командами юных футболистов 2005–2015 годов рождения.

Четыре старших возраста школы участвуют в чемпионате Детско-юношеской футбольной лиги Украины. У них все как у профессиональных команд — выездные и домашние игры, форма, питание, сборы...

Всего в МФК «Николаев» работает и занимается футболом более 350 человек, из них примерно 300 — дети, воспитанники ДЮФШ.

В распоряжении клуба — футбольное поле (история с полем для отдельной статьи) и культурно-спортивный комплекс АО «Завод «Экватор». В состав комплекса, созданного как социальный проект завода, входит система спортивных и тренажёрных залов, гостиница, лечебно-реабилитационная клиника, СПА с бассейном.

2. МФК «Николаев» — муниципальная (городская) собственность

Поводом для появления этого мифа стало слово «муниципальный» (т. е. городской) в названии МФК. Откуда оно взялось? В начале 2000-х в очередной раз остро стал вопрос финансирования клуба. Как и сегодня, тогда вариант был один — финансировать клуб за счёт городского бюджета. Вот и решили сделать клуб муниципальным, хотя создать на его базе коммунальное предприятие так и не решились. Тем не менее появилось хоть и слабое, но основание для финансовой поддержки профессионального футбола через одну из городских программ. При этом слово «муниципальный» в названии клуба продолжает вводить в заблуждение некоторых болельщиков.

3. Футбольный клуб содержится за счёт городского бюджета

Содержание футбольного клуба — занятие не дешёвое. Даже для участия во второй лиге ПФЛ и содержания МФК необходимо не менее 25 млн грн.

Николаевские чиновники и депутаты не раз заявляли, что клуб финансируется за счёт городского бюджета. На самом деле это не совсем так.

Город, даже в лучшие свои годы, выделял клубу не больше 40% от необходимой ему суммы. Все остальное на протяжении последних семи лет доплачивало АО «Завод «Экватор», его учредители и партнёры. Футбольные «волонтёры» были и до Кантора, и всех их, как и сегодня, называли и называют «убийцами николаевского футбола». Периодически посильную помощь МФК оказывал и бизнес, правда подобная помощь, как правило, была разовой и в «лучшие времена».

А что же сегодня?

Изначально из городского бюджета-2021 клубу было выделено 6,25 миллиона, ещё 2,00 миллиона добавили во второй половине года. Вроде бы немало.

Но следует напомнить, что в состав МФК, кроме основных футбольных команд, входит ДЮФШ, на финансирование которой, если «по уму», требуется не менее 4,2 млн грн в год. А дальше сами прикиньте, что, как, куда и откуда... И что важно, на зарплаты и премии футболистов и тренеров профессиональной команды, а это основные статьи расходов клуба, из бюджетных денег нельзя взять ни копейки! Есть и другие расходы МФК, которые не могут покрываться из бюджета. Думаю, вы сами догадаетесь, из чьего кармана они покрываются.

4. На футболе всегда наживались

Когда-то, возможно, такое и было. Ещё лет пятнадцать назад крупным государственным предприятиям города было позволено финансировать соцсферу, в том числе и футбол. И они выделяли клубу значительные суммы, особо не контролируя их расходование. Главное было решать поставленную перед ними губернатором или мэром задачу, тем более, деньги были не свои, а государственные.

Можно предположить, что в те времена реальные расходы МФК могли искусственно завышать, а «сэкономленными» деньгами «распоряжаться» по своему усмотрению. Тогда клуб был сродни «черной дыры», способной поглотить любые суммы, выделенные якобы на футбол.

Ведь тогда решалась другая задача, не спортивная, а политическая. В те годы «спонсоры» приходили на футбол с «радостью», а хотели уходить с «гордостью». Иногда это им «удавалось». Были годы подъёмов, были годы провалов. Все было.

Сегодня ситуация иная. Клубом управляют представители финансирующей стороны — АО «Завод «Экватор». У самих себя как-то сложно воровать. Тем более, львиную долю в расходах МФК составляет зарплата с отчислениями: футболистов, тренеров, персонала ДЮФШ, администрации клуба.

Кто-то может сказать, что украсть можно их средств, выделенных клубу из городского бюджета. Возможно, но тогда украденную часть придётся компенсировать за счёт денег того же АО «Завод «Экватор». Ведь другого источника, за счет которого можно было бы покрыть возникший дефицит средств, у МФК нет.

5. Владелец МФК — Сергей Кантор

У МФК «Николаев» нет и никогда не было единого владельца. Статус клуба — общественная организация, созданная в форме общественного союза. Ее учредителями являются АО «Завод «Экватор» и ПВКФ «Никотерм». Но полномочия учредителей такой организации заканчиваются после ее государственной регистрации. Поэтому АО «Завод «Экватор» и ПВКФ «Никотерм» ничем сегодня не отличаются от других членов общественного союза. У них, как и у всех остальных, по одному голосу на общем собрании членов союза. Фамилия Кантора в уставных и регистрационных документах вообще отсутствует.

Высшим органом общественного союза является общее собрание, которое утверждает устав, избирает директора и членов наблюдательного совета МФК, определяет стратегические направления его деятельности.

Наблюдательный совет контролирует работу директора, утверждает финансовые планы, заслушивает отчёт директора, созывает общее собрание, проверяет финансовую отчётность клуба. Возглавляет наблюдательный совет — председатель.

На общем собрании членов общественной организации председателем наблюдательного совета клуба был избран Сергей Кантор, как представитель АО «Завод «Экватор».

6. На футболе зарабатывает только Сергей Кантор

МФК, наблюдательный совет которого возглавляет Кантор, не прибыльная организация, на ней не заработаешь.

Хотя «заработать», вернее сэкономить, можно, если не вкладывать деньги в содержание клуба.

Сегодня руководство АО «Завод «Экватор» реально рассматривает возможность полного сворачивания финансирования МФК. У предприятия существенно сократились объёмы производства, а основные заказчики продукции испытывают серьёзные финансовые трудности. Да и газ стоит заоблачных денег, и экономика страны «идёт туда куда идёт».

У предприятия сегодня РЕАЛЬНО нет денег на содержание клуба. Поиск очередного «кантора» пока не дал результата. Вариантов всего два — передать МФК на полное финансовое обеспечение города или приостановить его работу. К сожалению, таковы реалии.

7. Футболисты МФК деньги «гребут лопатой»

Это не так. Уровень оплаты футболистов МФК «Николаев» все эти годы не сильно отличался от команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины.

Зарплата футболистов МФК, играющих во второй лиге, привязана к «минималке», которая сегодня 6000 грн. При этом верхний уровень зарплаты — 4 минимальных уровня оплаты в Украине.

Кроме того, футболистам выплачивается материальное вознаграждение в пределах 0,75 «минималки».

Вот и считайте, оплата футболистов с учётом вознаграждения находится в диапазоне от 10,5 до 28,5 грн, и это при том, что средняя зарплата в Николаеве более 12-ти тысяч.

Следует помнить, что команда в основном укомплектована молодыми футболистами от 16 до 20 лет.

8. Перспектива Премьер-лиги — это сказка для наивных

По спортивному принципу по окончании сезона 2020–2021 из первой лиги в Премьер-лигу напрямую выходило 3 команды: «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925», занявшие в чемпионате Украины соответственно первое, второе и третье место. МФК «Николаев» закончил чемпионат на почётном 4-м месте.

Но команда Премьер-лиги «Олимпик» (Донецк) приняла решение перейти в первую лигу.

Освободившееся место и должен был занять МФК «Николаев» — следующий в турнирной таблице после трёх первых команд.

9. Клуб пользуется инфраструктурой Центрального городского стадиона (ЦГС) бесплатно

Когда-то так и было. Футбольная инфраструктура арендовалась клубом за одну гривну в год. В 2020 году эта «лавочка» закрылась. Сегодня за пользование футбольными полями, раздевалкой и офисным помещением ЦГС клуб платит 200 тысяч в год.

10. Если бы наладить нормальную продажу сувенирной и сопутствующей продукции — клуб мог бы выйти на самоокупаемость

Конечно же, весь мир использует такую возможность и получает дополнительные доходы. Раскрученные клубы, принимающие участие в играх еврокубков, действительно, на этом зарабатывают миллионы.

Но нужно помнить, что сувенирная продукция не берётся ниоткуда. В ее разработку и создание необходимо вложить деньги и не малые, которых у МФК пока нет. Да и количество реализованной продукции вряд ли превысит тысячу единиц, а это капля в море по сравнению с необходимыми клубу ресурсами.

11. Руководство МФК волнует только спортивный результат, развитие футбола его совершенно не волнует.

Развитие футбола в городе — одна из главных задач клуба. Одним из подтверждений этого стала подготовленная председателем наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергеем Кантором «Программа развития футбола в городе Николаеве на 2021–2025 годы». К сожалению, предложенный проект решения по надуманным причинам даже не был зарегистрирован.

Инициатива Кантора поручить разработку аналогичной программы профильному управлению спорта тоже не получила поддержку у депутатов.

В условиях тотального недопонимания важности развития футбола в Николаеве и отсутствия необходимого его финансирования на повестку дня выходит вопрос: а сможет ли МФК «Николаев» продолжать участие во втором круге Чемпионата Украины?

12. Депутаты горсовета с «барского плеча» спонсируют Кантора

Это из последнего. Подобные разговоры сегодня действительно имеют место. Но они появляются от незнания «матчасти».

Городской совет никого не спонсирует, все скорее на оборот. Из денег, выделяемых МФК, частично финансируется и ДЮФШ, входящая в состав клуба.

Не было бы МФК, эту футбольную школу все равно пришлось бы финансировать, ведь 300 юных футболистов, занимающихся в ДЮФШ, никуда бы не делись. Их пришлось бы переводить в другие спортивные школы города, культивирующие футбол, или создавать еще одну футбольную школу, только коммунальную. Как не крути, а деньги на детей, скорее всего даже в большем объеме, чем сейчас пришлось бы выделять.

На самом деле, сегодня именно АО «Завод «Экватор» и его совладелец Сергей Кантор спонсируют городской совет, доплачивая каждый месяц недостающие миллионы на содержание, в первую очередь, ДЮФШ. Да и в профессиональной команде клуба играют не «марсиане», а воспитанники наших спортивных школ. Для них МФК — стартовая площадка в большой спорт, без которой невозможно стать не только Месси или Роналду, а и Зинченко или Ярмоленко.

13. Кантор, пугает. Никто команду с Чемпионата Украины не снимет, было и похуже

Действительно, было всякое. Но тогда, в тяжёлые для клуба времена, в решение проблемы финансирования по полной включалось руководство города, а часто и области.

Именно «отцам города» удавалось находить то или иное решение, позволявшее продолжить игры в чемпионате Украины и стабилизировать финансовую ситуацию МФК.

Сегодня у руководства города понимания всей серьёзности возникшей ситуации — нет.

Результат такого отношения к футболу не заставит себя долго ждать.

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета